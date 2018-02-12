Февральская революция в Дагестане

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В начале февраля Дагестан накрыла волна арестов высокопоставленных чиновников. Следственный комитет РФ предъявил обвинения врио председателя правительства республики Абдусамаду Гамидову, врио зампредседателя правительства Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования республики Шахабасу Шахову. Врио главы региона Владимир Васильев при этом отправил в отставку всё правительство региона, передал полномочия врио премьер-министра бывшему первому заместителю премьера Анатолию Карибову и представил Народному собранию республики Дагестан нового кандидата на пост премьер-министра.

Ранее лишились должностей и попали под следствие бывший глава Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Уголовное дело также возбуждено в отношении бывшего главы Кизилюрта (сложил полномочия в 2013 году) Устархана Алюкова. Большая часть обвинений связана с махинациями с земельными участками, незаконным оборотом оружия и хищениями из бюджета и созданием организованной преступной группировки.

Пресс-служба СК РФ сообщила о том, что Гамидова и его группу подозревают в мошенничестве при реконструкции зданий с заключением фиктивных актов о приёмке выполненных работ и затрат (причинён ущерб на 41 млн рублей), о фактическом контроле над некоторыми туристическими объектами со стороны членов правительства через подконтрольные фирмы, о хищении средств из республиканской инвестиционной программ путём завышения сметных работ.

При проверке деятельности Мусаева выявлены нарушения на общую сумму 2,9 млрд рублей. В начале года генпрокурор РФ Юрий Чайка инициировал прокурорскую проверку мэрии Махачкалы в части соблюдения требований земельного, градостроительного и природоохранного законодательства. В результате проверки и было возбуждено уголовное дело в отношении главного архитектора города Магомедрасула Гитинова, которого подозревают в земельных махинациях.

Сразу после ареста Гамидова началось формирование нового правительства. 6 февраля Владимир Васильев представил региональному Народному собранию нового кандидата на пост премьер-министра — бывшего министра экономики Татарстана Артёма Здунова. Как считают эксперты, приглашение «варяга» на пост главы правительства — это вотум недоверия чиновникам региона со стороны Васильева и, вместе с этим, обозначение дальнейшего курса развития после завершения коррупционных чисток.

Как считает директор Института социально-экономи­ческих исследований ДНЦ РАН Сергей Дохолян, назначение Артёма Здунова — это не только выражение недоверия к текущим специалистам, но и попытка влить «свежую кровь» в республику. Здунова характеризуют как отличного специалиста, но он работал в тепличных условиях, если сравнивать Татарстан с Дагестаном. Ранее Васильев назначил руководителем аппарата своей администрации своего соратника по Госдуме Владимира Иванова.

По мнению Сергея Дохоляна, задача «варягов» — создать новую систему, направленную не на коррупцию, а не управление экономикой региона. При этом эксперт полагает, что уголовные дела будут заводить и дальше, так как арестованный премьер – это только верхушка айсберга. Возмлжно, и правоохранительные органы будут подвергнуты корректировке.

Старший научный сотрудник Института Гайдара, специалист по Северному Кавказу Константин Казенин указывает, что республике предстоит сложный этап смены элит: «Есть риск, что арест группы Гамидова усилит другие кланы региона, которые придут к власти со вторых ролей, голодные до бюджетных денег. Если будут привлечены люди не из числа местных элит, сохраняется риск, что новое правительство не будет понимать, как работает республика».

Кроме того, по его мнению, из-за смены руководства Дагестан в любом случае будет какое-то время находиться в административном кризисе. В качестве примера он привёл арест бывшего главы Махачкалы Саида Амирова, после ухода которого неформальная система управления городом была разрушена. «После удаления Амировых городскую систему управления продолжает лихорадить», — говорит Константин Казенин. Впрочем, по его мнению, Москва дала чёткий сигнал: у местной элиты больше нет «права оставаться относительно бесконтрольной».

«Васильев себя реализовал в Госдуме. Дальше ему расти было некуда — и Дагестан стал для него новым вызовом», — считает директор исследовательских программ Центра современной кавказской политики Владислав Никонов. По его мнению, работа различных ведомств в республике на первых порах может замедлиться, но в долгосрочной перспективе эти изменения пойдут региону на пользу.