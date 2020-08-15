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Фермеры в Молдове пытались взять столицу штурмом на тракторах – не получилось

15 августа 2020, 14:40  •  135 • Украина
Технику в Кишинёв не пустили, денег больше не пообещали
Молдавские фермеры из нескольких районов, пострадавших от засухи, отправились вместе с сельскохозяйственной техникой в столицу – требовать увеличения помощи от государства, поскольку предложенная помощь их не устраивает.
Прибыв вечером в четверг в Кишинёв, 300 тракторов остановились на въезде в столицу, где их встретил мэр города Ион Чебан, попросивший аграриев не входить в город, поскольку это парализует движение общественного транспорта.
«Сегодня город не в состоянии справиться с таким протестом, в частности, с присутствием на улицах столицы большого количества сельскохозяйственных машин. Учитывая, что несколько улиц ремонтируются, есть риск спровоцировать гигантскую пробку»,
– попросил Чебан.
Фермеры со своей стороны предупредили, что заблокируют весь центр Кишинёва, если их условия не выполнят.
Для того чтобы помешать аграриям на тракторах въехать в Кишинёв, дорогу заблокировала полиция.
«Мы находимся на маршруте Кишинёв – Хынчешты. Десятки людей в масках заблокировали нас здесь. Люди ждут уже 24 часа, чтобы мирно протестовать, но власти не позволяют нам войти в столицу. Они пришли с дубинками и слезоточивым газом. Это ужасно, что происходит. Долой Додона и такое правительство!»,
– заявил журналистам один из протестующих, сразу перешедший к требованиям свержения правительства и президента.
Второй также возмущен – тем, что президент отказывается идти на уступки: «Он сказал нам, что у них нет денег, потому что российский кредит не одобрен. Они смеются над нами».
В результате трасса Кишинёв – Хынчешты оказалась заблокирована.
Утром в пятницу часть фермеров отправились в столицу пешком без тракторов для того, чтобы устроить митинг в центре столицы.
В город пропустили лишь несколько тракторов для участия в акции. В МВД пояснили – никто не запрещает фермерам протестовать, но только без техники – нельзя создавать неудобства жителям города.
В Министерстве финансов в пятницу состоялось заседание, на котором была рассмотрена возможность оказания помощи аграриям, пострадавшим от засухи, а также предложения Минфина по изменению НДС для фермеров.
А премьер-министр Ион Кику встретился с представителями фермерских федераций и ассоциаций. Глава правительства объяснил, что повышение компенсации на один гектар, как того требуют протестующие, невозможно в условиях, когда в госбюджете дефицит в 17,5 миллионов леев. Тогда аграрии выдвинули требование освободить их от уплаты налогов в этом году и в первой половине следующего года.
Президент Молдовы Игорь Додон напомнил фермерам, что за все годы независимости такой большой помощи фермерам со стороны государства ещё не было, тем не менее, аграрии требуют ещё больше.
«Сельхозпроизводители считают, что этого мало, и надо три тысячи леев, а не одну. Вообще нужно десять, чтобы двигаться дальше, но государство может предоставить только это. Обо всём остальном можно будет разговаривать только после получения российского кредита»,
– отметил президент.
А премьер-министр назвал поведение фермеров шантажом.
«Аграрии блокируют трассы и создают неудобства другим гражданам. Это шантаж, и он недопустим, особенно когда идёт речь об экономическом агенте, который получает от государства в три раза больше, чем его вклад в бюджет»,
– считает Ион Кику.
Соб. корр. ФСК
На фото. Технику в столицу Молдовы не пустили, источник – Sputnik Молдова

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