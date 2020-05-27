Фермеры-рабовладельцы из Харьковской области незаконно удерживали 9 человек, в том числе несовершеннолетнего

Семья фермеров из села Рогань Харьковской области организовала у себя в хозяйстве настоящий рабовладельческий строй. Подробности на своем сайте 26 мая опубликовала пресс-служба Нацполиции.Сообщается, что 56-летний фермер и его 60-летняя жена вербовали в работники лиц с неустойчивым материальным положением, которые соглашались на кабальные условия труда.Так, им не платили зарплату, удерживали выплаты в качестве штрафов, применяли физическое и психологическое насилие.Теперь новоявленным рабовладельцам грозит тюрьма. Срок наказания для них по соответствующей статье может составить от 2 до 12 лет.