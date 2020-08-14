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Фермеры на тракторах едут в Кишинёв требовать денег

14 августа 2020, 17:35  •  49 • Украина
Оппозиция уверяет фермеров, что у государства есть средства для помощи
Молдавские фермеры, потерявшие урожай из-за весенней засухи и летних наводнений, решили идти в столицу.
Накануне, в среду, 12 августа, аграрии в 10 районах Молдовы вышли вместе с сельскохозяйственной техникой на междугородние трассы, угрожая перекрыть всё движение в стране и требуя срочной помощи. К ним для переговоров приезжал министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу, объяснивший, какую помощь может предоставить государство. В тот же день состоялось заседание Высшего совета безопасности, на котором также обсуждался вопрос помощи сельскому хозяйству.
Президент Молдовы Игорь Додон обратился к фермерам и объяснил, что предложенная помощь – это тот максимум, который может предоставить государство.
«Мы уже предоставили практически максимум того, что можем. Мы не можем приостановить зарплаты, пенсии и покрыть убытки в сельском хозяйстве»,
– отметил Игорь Додон.
Однако фермеры считают помощь от государства недостаточной и требуют в три раза больше – не 1000 леев (около 50 евро) компенсации за гектар, а 3000 леев (около 150 евро).
С таким требованием и направились аграрии в Кишинёв, вместе с ними едут около 300 тракторов. Сначала они планируют устроить митинги на въезде в столицу, а если не поможет, тракторы приедут на главную площадь Кишинёва.
Протесты аграриев пытаются использовать в своей предвыборной кампании оппозиционные партии.
Так, партия «Платформа DA» и её лидер Андрей Нэстасе уже потребовали от правительства выделить фермерам 500 млн лей, назвав это «минимальной суммой, необходимой сельскому хозяйству», а заодно и отправить в отставку министра сельского хозяйства.
Вице-спикер парламента Молдовы и вице-председатель партии «DA» Александр Слусарь уверяет, что деньги у государства на помощь фермерам есть.
«Правительство говорит, что денег нет, а мы говорим есть. Встречаться – одно дело, а конкретно решать – другое. Повторяю, мы уверены, что есть откуда взять деньги»,
– заявил Слусарь в четверг, однако не уточнил конкретно откуда.
По мнению же депутата-социалиста Григория Новака, фермеры не понимают, что их используют в своих политических целях представители оппозиции.
«Аграрии вправе выходить на митинги, но, к сожалению, они не всегда понимают, что их используют в политических целях, выдвигая трудновыполнимые требования. Давайте назначим министром сельского хозяйства г-на Слусаря и посмотрим на его поведение. Он по-прежнему будет настаивать, чтобы дать компенсации по 3 тысячи на гектар, а можно и по 10 тысяч?»
– задаётся вопросом депутат.
Он напомнил, что молдавские аграрии не хотят страховать свой урожай, хотя это мировая практика. Кроме того, в урожайные годы феремры ни разу не предложили выделить больше зерна в резервный фонд страны. А ещё напомнил про засуху в прошлом году, когда также был неурожай. Однако у власти было правительство Майи Санду, и Александр Слусарь не выступал инициатором протестов аграриев.
«Фермеры хотят просто доить государство и всё. Понятно, что засуха – это всеобщая беда. Но чтобы жить в этом государстве, надо что-то и для него делать. Не надо считать, что только оно тебе должно. И так трудно: пандемия, экономический кризис во всех отраслях. Два года засухи. Нам нечем покрыть потери, у нас нет нефти и запасов золота»,
– попытался объяснить Новак.
Но фермеры с тракторами упорно идут «брать штурмом» столицу.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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