Фермеры Молдовы не собираются прекращать протесты

Оппозиция уверяет аграриев, что деньги для увеличения помощи в государстве есть

В Молдавии продолжаются протесты аграриев, требующих от государства увеличения помощи в связи с гибелью урожая. Президент Молдовы Игорь Додон и премьер-министр Ион Кику не раз в своих выступлениях рассказывали о том, какая будет помощь фермерам и кто её получит и объясняли – это максимум, что может предложить правительство, в противном случае придётся оставлять пенсионеров без пенсий, а бюджетников без зарплаты. Однако аграрии хотят увеличения государственной помощи в три раза, упрощения получения этой помощи, реструктуризации кредитов и объявления в сельском хозяйстве Молдовы режима чрезвычайного положения.

В ночь на пятницу, 14 августа, около 300 тракторов и несколько тысяч фермеров пытались войти в Кишинёв, однако тракторы на улицы столицы не пропустили.

В субботу весь день шли переговоры премьер-министра с представителями аграриев. Переговоры прошли успешно, однако фермеры не спешат уезжать из Кишинёва.

«В ходе встречи обсуждались суммы НДС, накопленные фермерами, перепланировка кредитов и долгов на 12 месяцев перед государственными учреждениями для доставки техники. Мы договорились о следующих шагах по перепланировке задолженности перед финансовыми учреждениями и упрощению положения о субсидировании»,

– рассказал журналистам Ион Кику после окончания переговоров с представителями фермеров.

Министр сельского хозяйства Ион Пержу уточнил, что правительство согласилось внести поправки в «Положение об установлении порядка предоставления компенсаций за снижение последствий стихийных бедствий в отношении урожая 2020 года», эти поправки утвердят на ближайшем заседании правительства.

Кроме того, будет упрощён процесс подачи документов для аграриев, понёсших убытки в размере более 60%, отметил министр.

Не удалось окончательно договориться только по сумме компенсаций – аграрии требуют в три раза больше, чем может предоставить государство. На встрече представители правительства попытались объяснить, что в случае выполнения требований фермеров без зарплат останутся бюджетники, однако фермеры требований своих не сняли, а пригрозили продолжить протесты в центре Кишинёва до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

В воскресенье, 16 августа, к протестной акции фермеров присоединились депутаты партии «Платформа Достоинства и правды», которые призвали аграриев продолжать протесты и стоять на своём, объяснив, что «власти боятся фермеров и обязательно выполнят все их требования». В партии Андрея Нэстасе уверяют, что у правительства есть деньги, которых хватит на увеличение выплат в три раза, как того и требуют протестующие.

«Ребята, держитесь. Благодаря вам что-то происходит. Я давно не видел такого протеста. Я вижу, что вас действительно боятся. Если они до среды не утвердят договорённости в парламенте, я не вижу смысла вам ехать домой»,

– обратился к фермерам вице-председатель партии «Платформа DA» Александр Слусарь.

Поддержала протест и партия Майи Санду, которая также призвала протестующих не сдаваться и не уезжать, а продолжать защищать свои права, заодно напомнив, что действующая власть плохо справляется «с кризисом в сельском хозяйстве, с эпидемиологической ситуацией и экономическим кризисом».

Президент Молдовы Игорь Додон уверен – фермерами манипулирует оппозиция в лице партий Нэстасе и Санду, пытаясь в очередной раз добиться отставки правительства Иона Кику.

«Цель протестов фермеров – попытаться повысить температуру до президентских выборов. Чего они требуют? Смены правительства. Представляете, что произойдёт, если правительство падёт? Цель этих протестов – повысить шансы на выборах, с интересами граждан они не имеют ничего общего»,

– заявил Игорь Додон.

Бывший вице-премьер Александр Муравский считает, что у фермеров нет никаких оснований выдвигать какие-то требования государству. По его мнению, фермеры нуждаются в помощи, однако именно в помощи, а не в выполнении требований. И напомнил, что каждый дополнительный лей, отданный фермерам – это будет лей, отобранный у пенсионеров, у врачей или учителей.

«Поэтому пусть не рвут рубахи на груди, требуя, а скажут спасибо за оказываемую посильную помощь и как можно быстрее входят в полное правовое поле по всем направлениям. Необходимо фермерам напомнить о том, что у них есть не только право качать права, но и обязанности перед государством и своими работниками и арендодателями»,

– уверен Александр Муравский.

Между тем, фермеры, следуя указаниям оппозиции, не собираются покидать столицу.