Фермеры Эстонии в отчаянии – урожай гибнет на глазах

Опасаясь усиления русскоязычной общины, Эстония осталась без урожая

Эстония, объявив войну трудовым мигрантам, пожинает первые плоды – на клубничных полях под палящим июльским солнцем гибнет урожай, который убирать некому.

Ситуацию спасают немногочисленные украинцы и белорусы, которым разрешили остаться в Эстонии до конца месяца, однако 31 июля они должны будут покинуть страну. Как ни пытались эстонские фермеры убедить правительство отменить новые правила, у них это не получилось.

Дело не в пандемии коронавируса, хотя по этой причине из страны выехала большая часть трудовых мигрантов. Дело в том, что ещё в прошлом году правительство Эстонии озаботилось проблемой усиления русскоязычной общины за счёт заробитчан из Украины и Белоруссии.

Инициатором нового закона, направленного против иностранных работников, является глава МВД Эстонии и лидер ультраправой партии EKRE Март Хельме, который считает, что «лучше потерять урожай, чем страну».

«Сегодня выясняется, что мы ничего не можем сделать без украинцев. Мы не можем собирать клубнику, не можем заниматься сваркой, не можем строить, не можем не знаю что ещё делать без украинцев. А скоро мы, наверное, не сможем без украинцев выпускать газеты, делать телепередачи. Если ничего не менять, то через десять лет у нас в стране будет не Пярну, а условный Таллинн, состоящий полностью из украинцев. Я считаю, что мы не можем обменять нашу страну на несколько тонн клубники»,

– цитирует министра эстонское издание ERR.

Однако даже депутаты эстонского парламента (Рийгикогу) считают, что решение это не справедливо и наказывает не столько славян-заробитчан, которые найдут себе работу в другой стране, сколько эстонских фермеров, привязанных к своим полям.

Хуже всего обстоят дела у тех фермеров, которые заключили договоры с торговыми сетями – отставание от графика поставок грозит крупными штрафами.

На хуторе Тасуя работает 17 человек – собирают клубнику. Хозяин хутора, Тоомас Лило, рассказывает, что с большим трудом ему удалось разыскать этих работников, тогда как в прошлом году на полях работало 60 человек, рассказывает издание Postimees.

«Произошло то, чего производители клубники боялись больше всего: пришла волна жары, созрело много ягод. И у многих фермеров клубника осталась на полях, они не успели её собрать»,

– жалуется член правления Эстонской ассоциации производителей клубники Элке Лиллеметс.

Хотя фермеры и зовут на поля собирать клубнику друзей, родственников, студентов, безработных, заставить эстонцев работать на полях не получится, по её словам, на тяжёлую работу соглашались только иностранные работники.

«Мы привыкли к тому, что эстонцы не особо хотят идти на работу в поле. Пособия сейчас настолько большие, что люди чувствуют себя хорошо. А те, кто трудится круглый год, летом берёт отпуск, у них достаточно денег, чтобы позволить себе отдохнуть. Сейчас на полях работает менее четверти от необходимого количества работников»,

– пояснила Лиллеметс.

Выход из положения нашли на хуторе Рая – там на сборе клубники будут работать заключённые из ближайшей тюрьмы, те, кому за примерное поведение разрешат на полдня покидать территорию заведения. Однако в Эстонии признают – решить эту проблему с помощью заключённых можно будет на нескольких хуторах, в масштабах всей страны без иностранной рабочей силы не справиться.