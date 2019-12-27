Фермерский рывок: президент поручил решить проблемы аграрной сферы

В России необходимо решить проблему низких зарплат в сельскохозяйственной сфере. Важно бороться и с разрывом между уровнями жизни граждан, проживающих в сельской местности и в городах - пока сельские территории заметно отстают и по социальной обустроенности, и по бытовому комфорту, и по развитости инфраструктуры. С таким заявлением на заседании Государственного совета, который касался темы аграрной политики, выступил Владимир Путин. По итогам заседания политики заверили «Известия», что постараются в короткие сроки сделать все, чтобы жизнь на селе была не хуже, чем в городе.

Пока все хорошо...

Заседание госсовета, которое прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, началось со вступительного слова Владимира Путина. Президент, по всей видимости решил поддержать предновогоднее настроение чиновников, в начале выступления обративвнимание на достижения в сельскохозяйственной сфере. Глава государства подчеркнул: средние темпы роста в сельском хозяйстве выше, чем в целом по экономике России. Кроме того, за 11 месяцев текущего года производство сельхозпродуктов выросло еще на 4,1%. Зафиксирован в этом году и рекордной урожай сахарной свеклы, подсолнечника и сои, а урожай зерна и вовсе составит около 121 млн т, привел данные президент.

По его словам, по целому ряду товарных позиций РФ удалось превзойти планку Доктрины продовольственной безопасности.

– В текущем году удельный вес отечественной продукции на внутреннем рынке предполагался в рамках этой доктрины 95 процентов, будет 99,7, – подчеркнул Владимир Путин – Агроэкспорт, причем включая не только сырье, но и продукцию высокого передела, по итогам года может превысить 24 миллиарда долларов, а к 2024 году, вы знаете, мы ставим перед собой задачу выйти на 45 миллиарда долларов. Это вполне реализуемая задача.

...но есть куда стремиться

Тем не менее, всем собравшимся было понятно, что президент рано или поздно обратит внимание на массу нерешенных проблем, которые касаются, в первую очередь, уровня жизни граждан.

В настоящий момент общий уровень обеспеченности сельской местности всеми видами благоустройства — включая водопровод, отопление, газ и систему ЖКХ — чуть выше 34%, тогда как в городах – почти 80%. Еще хуже обстоят дела с социальными, образовательными и медицинскими учреждениями, а также с дорожной сетью, напомнил Владимир Путин. Серьезной проблемой остается и недостаточное качество первичного звена здравоохранения на селе.

– Следующая системная проблема – средняя зарплата в сельском хозяйстве. Она составляет примерно две трети только от средней по экономике, – продолжил президент. – Добавлю, что именно на селе живет больше половины, по оценке, примерно 53%, граждан с низкими доходами. То есть наша приоритетная, общенациональная задача – снижение, преодоление бедности в значительной степени имеет сельское измерение.

В ходе заседания Владимир Путин поручил проработать меры по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов. По мнению президента, необходимо продолжить и субсидирование производителей отечественной сельхозтехники.

– У нас есть очень серьезные обязательства перед жителями сельских территорий, поэтому в 2020 году стартует программа комплексного развития сельских территорий, которая направлена на обеспечение и развитие инфраструктурных проектов, создание современного облика села, доступности медицины, образования, культурных учреждений. Чтобы люди на селе, по большому счету, жили также, как в городе, – заявил «Известиям» руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. – Существуют серьезные диспропорции в электроэнергетике. Сегодня тарифы на селе в агропромышленном комплексе выше в 2 раза, чем в промышленном секторе.

В настоящий момент нужно всячески поддерживать фермеров, которые работают на селе, поскольку это «наш золотой запас», уверен губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Поэтому на развитие сельскохозяйственного сектора необходимо выделять дополнительные средства из федерального бюджета, заявил он «Известиям».

Открытый диалог

После выступления Владимира Путина слово перешло к отдельным участникам мероприятия, которые решили воспользоваться моментом и донести до главы государства свои инициативы. Так, руководитель Удмуртии Александр Бречалов, к примеру, предложил разработать программу по поддержке льноводства в России. А губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что стоит рассмотреть возможность применения 10% НДС для звероводов.

Поддержал Владимир Путин и идею главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева о выделении земли фермерам без проведения торгов, но при соблюдении определенных критериев.

Одной из тем заседания Госсовета стало разведение улиток. Неожиданной появление этой темы в повестке назвать сложно. 23 декабря в ходе встречи Владимира Путина с представителями общественности фермер из Подмосковья Сергей Балаев, который разводит крокодилов, коз и улиток, попросил включить разведение последних в перечень сельхоздеятельности. Президент ответил, что улитки — это «хороший, питательный биологический продукт», а его собеседник добавил, что они являются еще и «самым сильным афродизиаком».

Глава государства пошутил, что это может повысить рождаемость и решить демографическую проблему. Очевидно, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отнесся к вопросу серьезно и уже на заседании госсовета 26 декабря заявил, что разведение улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит, сможет получать меры господдержки.

– За улиток отдельное спасибо, – с улыбкой отреагировал Владимир Путин.

Многим запомнилось и выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который пожаловался, что не съел в этом году ни одного кусочка арбуза.

– Вы в этом году все арбузы кушали? Все, а я ни одного кусочка, потому что они все были отравлены нитратами, вы их все съели, – обратился политик к участникам заседания.

При этом он сразу же нашел и решение проблемы, призвав создать отдельный орган власти «по борьбе с отравленными продуктами, которые нужно останавливать на подъезде к городам». Заняться этим вопросом, по его словам, могут войска радиационной, химической и биологической защиты.

По принципу вина

На встрече с главой государства президент «Опоры России» Александр Калинин предложил подумать о законопроекте, который бы приравнял отечественных изготовителей сидра к сельхозпроизводителям. Это позволит российским компаниям получать существенную господдержку. Схожие меры уже приняты в сфере виноделия -

Александр Калинин напомнил, что недавно парламент одобрил революционный закон о вине.

— У нас есть тоже уникальный продукт — производство сидра из отечественных яблок, а это почти 80 регионов РФ. Если бы принять аналогичный закон, они могли бы получать государственную поддержку, — отметил он.

Закон о виноградарстве и виноделии в РФ 19 декабря был одобрен Госдумой во втором и третьем чтениях, 23 декабря его единогласно поддержал Совет Федерации. В отрасли рассчитывают, что на днях документ подпишет глава государства, рассказал «Известиям» президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. Сейчас так называемые виноматериалы в Россию «танкерами завозят, а здесь просто по бутылкам разливают», отмечал Владимир Путин на встрече с общественностью 23 декабря. В этих условиях нашим производителям крайне сложно выдержать конкуренцию. Теперь ситуация кардинально изменится.

В отрасли ожидают, что появление закона вдохнет новую жизнь в отечественное виноделие. Он избавит рынок от фальсификата, позволит защитить потребителей от некачественных напитков, даст преференции российским производителям. На государственном уровне теперь впервые закреплено понятие «российское вино» — то есть созданное исключительно из винограда, который выращен в нашей стране. Оно будет специально выделено на магазинных полках. Закон, по сути, приравнивает виноделов к сельхозпроизводителям, что даст им возможность получать масштабную господдержку.

Документ вступит в силу через полгода после официальной публикации, но льготы и субсидии производителям будут доступны уже в ближайшее время. 1 января начнут действовать соответствующие поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы.

Помощь от государства позволит расширить площади виноградников в стране с 95 тыс. до 200 тыс. га, насытить рынок российским вином высокого качества, усилить экспортный потенциал отечественных напитков. Как отметил Леонид Попович, Минсельхоз уже поставил перед производителями цель в пять раз увеличить поставки российского вина за рубеж.

В конце рабочего дня Владимир Путин созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, с которым обсудил ситуацию вокруг Ирана, а также сирийское урегулирование. В ходе беседы была затронута и тема осужденной в РФ за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар.