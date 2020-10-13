Фермеров предлагают освободить от навозных штрафов

Навоз и помёт - это не отходы, а ценное органическое удобрение. Однако для начала нужна соответствующая обработка. В то же время закон о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами относит отходы животноводства к опасным веществам. Они, мол, могут нанести серьёзный вред, а потому требуют особенно тщательной утилизации.

Однако, с другой стороны, именно этот подход бьёт по мелким крестьянским хозяйствам. Да и крупным ничего хорошего не приносит. Из-за жёстких правил органические удобрения, полученные из навоза, попросту невыгодно вносить в почву, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на экспертов.

Эксперты настаивают, что штрафы за навоз себя изжили. От них следует избавиться, дав фермерам возможность расти и получать прибыль. Разделяют подобную инициативу и в Совете Федерации. Так, глава комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров подчеркнул в беседе с журналистами, что положение о безопасном обращении с агрохимикатами и пестицидами следует пересмотреть. И, таким образом, острый вопрос будет снят.