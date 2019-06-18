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Фермерам и огородникам упростят допуск на рынки

18 июня 2019, 18:24  •  37 • В России

Правительство готовит изменения в закон «О розничных рынках». Сейчас торговать на рынках можно, только оформив карточку продавца. Причем, это касается и тех, кто торгует на постоянной основе, и бабушек, решивших продать пучок петрушки со своего огорода, и фермеров, привезших на рынок машину картошки или яблок.

В правительстве пришли к выводу, что оформление карточки продавца слишком обременительно для граждан, и никому никакой пользы от этого нет. Вместо рынков народ идет торговать у станций метро. Возникает неконтролируемая и неорганизованная торговля. Поэтому для тех, кто продает на рынках излишки продукции собственного производства, правила нужно упрощать. В конце концов, для некоторых - это чуть ли не единственная статья доходов.

- Предлагается исключить требования об обязательном наличии карточки продавца у граждан - глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством и животноводством, - говорится в пояснительной записке к законопроекту (документ есть в распоряжении «КП»).

И все же просто так прийти на рынок и продавать свою петрушку будет нельзя. Нужно иметь при себе договор о предоставлении торгового места или его копию, а также документ, удостоверяющий личность. Их нужно будет предъявлять по требованию сотрудников органов внутренних дел, контрольных и надзорных органов, а также уполномоченных сотрудников управляющей рынком компании. Как поясняют в правительстве, это делается для того, чтобы сохранить контроль за деятельностью граждан, имеющих подсобные хозяйства.

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