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Фермер одним камнем сместил границу между Бельгией и Францией
04 мая 2021, 18:55 • 71 • В мире
Бельгийская граница на некоторое время расширилась за счёт соседней Франции. Местный фермер сдвинул камень в лесу, обозначавший границу между двумя государствами.
Бельгийская граница на некоторое время расширилась за счёт соседней Франции. Местный любитель истории обратил внимание на камень в лесу, обозначавший границу между двумя государствами. Он был сдвинут на 2,29 метра в пользу Бельгии, сообщает BBC.
Оказалось, что государственную границу случайно изменил бельгийский фермер. Камень попался на пути его трактора, и мужчина решил переместить его в соседнее государство.
"Он увеличил Бельгию, а Францию уменьшил. Это плохая идея , - заявил французскому каналу TF1 мэр городка Эркленнес Давид Лаво. - Я был рад тому, что мой город стал больше, но мэр Бузиньи-сюр-Рока с этим не согласился".
Фермера уже попросили вернуть сдвинутый камень на место. В противном случае странам придётся собирать специальную комиссию.
Граница между Бельгией и Францией была установлена в 1820 году после поражения Наполеона при Ватерлоо Кортрейкским договором. Камень, передвинутый бельгийским фермером, был установлен в 1819 году при первом обозначении границы между государствами.
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