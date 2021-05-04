Фермер одним камнем сместил границу между Бельгией и Францией

Бельгийская граница на некоторое время расширилась за счёт соседней Франции. Местный фермер сдвинул камень в лесу, обозначавший границу между двумя государствами.

Бельгийская граница на некоторое время расширилась за счёт соседней Франции. Местный любитель истории обратил внимание на камень в лесу, обозначавший границу между двумя государствами. Он был сдвинут на 2,29 метра в пользу Бельгии, сообщает BBC.

Оказалось, что государственную границу случайно изменил бельгийский фермер. Камень попался на пути его трактора, и мужчина решил переместить его в соседнее государство.

"‎Он увеличил Бельгию, а Францию уменьшил. Это плохая идея ‎, - заявил французскому каналу TF1 мэр городка Эркленнес Давид Лаво. - Я был рад тому, что мой город стал больше, но мэр Бузиньи-сюр-Рока с этим не согласился"‎.

Фермера уже попросили вернуть сдвинутый камень на место. В противном случае странам придётся собирать специальную комиссию.

Граница между Бельгией и Францией была установлена в 1820 году после поражения Наполеона при Ватерлоо Кортрейкским договором. Камень, передвинутый бельгийским фермером, был установлен в 1819 году при первом обозначении границы между государствами.