Фермер Мария Коваль: Молоко как водку проверять и «нагружать» нельзя!

В Государственной Думе открылась осенняя сессия. "КП" попросила фермера-сыровара с семилетним стажем Марию Коваль рассказать, чего ожидают в новом сезоне от парламентариев люди, работающие на земле. - Какие законы ждут фермеры от нашего парламента?

- Все те акты, что регламентирует превращение молока в сыр, у нас безнадежно устарели.

- Почему?

- Появилось много маленьких частных предприятий и производств, которые не могут соответствовать законам, написанных в мохнатые советские и постсоветские годы.

- По кому именно бьют устаревшие законы?

- Я делаю сыр седьмой год. И вижу, что от этого страдают все современные частные производства — в области агропрома точно. Санпин (санитарно-эпидемиологические правила и нормы — ред.) необходимо пересматривать. Это очень большая законодательная работа. Но это делать необходимо.

- В каких еще сферах это тормозит развитие?

- То же самое в сфере ресторанного бизнеса. Нужны нововведения. Это ведь тоже производство. Методы контроля необходимо пересматривать. Если говорить о переработке молока - законы по контролю производства молока были написаны в тот период, когда в стране действовали исключительно крупные хозяйства. То есть колхозы-миллионеры и огромные молокозаводы. Никто не учитывал особенности частного производства с малыми объемами.

- Ситуация законсервирована?

- Это лежит на поверхности не первый год. Скорее, десятки лет. Но когда нашей стране объявили о санкциях запада, необходимость в изменении законодательства внутри страны по сельхоз-производству возросла. Ведь это уже не та маленькая отрасль, что в начале 90-х. Она большая - и ее нужно нормально регулировать на федеральном уровне.

- Сыровары как то продвигают нужные им законы?

- Сыровары создали свой союз и пытаются грамотно воздействовать на представителей государства.

- Что лично вам мешает?

- Что касается того, что мне мешает нормально жить и работать… Пора отменять тотальный контроль государства. Но он в последние годы только усиливается. Государство все больше старается кого-то поймать, наказать. А надо дать возможность бизнесу развиваться. Именно малые объекты сельхозпроизводства могут создать тот базис, на котором строится развитие страны. Людям надо дать возможность нормально работать и зарабатывать деньги - а не дергать их по любому поводу. Сейчас же столько ходит контрольных органов — так они еще друг друга дублируют, пересекаются.

- Смежники тоже страдают?

- Да, когда речь идет о получение сырья из другого региона! А система «Меркурий» (автоматизированная система для электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ - ред.)? Насколько она осложняет нашу жизнь! Ведь молоко фактически приравняли к водке! В плане отчетности перед государством!

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