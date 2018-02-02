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ФЕОР: Закон об отрицании участия поляков в Холокосте является оруэлловским

02 февраля 2018, 09:39  •  128 • Политика
По словам Боруха Горина, закон выставляет Польшу на посмешище и уже привел к клинчу с партнерами.
Принятый польским сенатом закон об Институте национальной памяти, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание преступлений против поляков украинских националистов и одновременно за утверждения об участии поляков в Холокосте, выставляет Польшу на посмешище. Об этом заявил руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.
По его словам, решение Польши является очередным этапом "войны памяти", на путь которой встали почти все государства Восточной Европы после падения Варшавского договора - "не очень понимая, что на каком-то этапе им придется воевать друг с другом".
Появление нового польского закона говорит о том, что в стране пришли к власти не очень дальновидные люди, считает Горин. По его словам, закон совершенно очевидно содержит элемент ревизионизма Холокоста, потому что в нем заявляется о подсудности утверждений о том, что в Холокосте участвовали поляки. "Абсолютно оруэлловское утверждение, потому что огромное количество поляков в нем как раз участвовало", - подчеркивает Горин.
Реакция на закон властей Украины является забавной, говорит представитель ФЕОР, так как украинские законы в этом отношении являются полной копией польских. Горин напомнил, что Польша тем самым "вступила в клинч" со своими партнерами, в том числе США и Израилем.
Слова Горина приводит РИА Новости.

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