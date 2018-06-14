«Феномен фундаментальной русскости»: почему Севастополь занимает особое место в истории России

235 лет назад был основан Севастополь. Из четырёх каменных строений, заложенных летом 1783 года в районе Ахтиарской бухты, вырос город славы русского оружия. Севастополь пережил две крупные осады в ходе Крымской и Великой Отечественной войн. Историки отмечают особое место Севастополя в истории российского государства и называют его одним из наиболее значимых духовных центров страны. О героических страницах истории крепости русского духа — в материале RT.

В VI—V веках до н. э. территорию между Карантинной и Песочной бухтами облюбовали себе под поселение эллины из Гераклеи Понтийской и с острова Делос, покинувшие родные места из-за политического кризиса. Новый город назвали Херсонесом Таврическим. После создания обширной сельскохозяйственной округи его население быстро достигло 10 тыс. человек.

Позднее на правах широкой автономии Херсонес вошёл в состав Римской империи, а в V веке, безболезненно пережив Великое переселение народов, стал частью Византийской империи и важнейшим торговым центром между Константинополем и Восточной Европой.

В 988 году Херсонес был взят русскими войсками во главе с князем Владимиром, разгневанным тем, что византийский император не выполнил своё обещание отдать ему в жёны свою сестру за помощь в подавлении восстания на территории империи. Именно в Херсонесе Владимир крестился и принял окончательное решение крестить Русь.

© Ottoman Nakkaşhane / Wikipedia

Но в XV веке южный берег Крыма захватили турки — Херсонес и его окрестности опустели на три столетия.

В ходе войны 1769—1774 годов российские вооружённые силы разгромили турок на суше и на море. Османская империя официально отказалась от прав на Крымский полуостров. Однако начавшиеся среди местного населения усобицы привели к тому, что крымско-татарские элиты обратились к российской императрице с просьбой взять Крым под своё крыло.

19 апреля 1783 года полуостров официально был признан частью России.

Русская Троя

К этому времени выдающийся русский полководец Александр Суворов успел заметить, что Ахтиарская бухта на юге Крыма является самым удобным на Чёрном море местом для дислокации большого флота, который собиралась построить Россия. 14 июня 1783 года на её берегах были заложены четыре первых каменных сооружения: дом командующего эскадрой, часовня, кузница адмиралтейства и пристань.

В феврале 1784 года императрица Екатерина II официально назвала новый населённый пункт Севастополем. Уже в начале XIX века его население достигло 30 тыс. человек. В 1804 году в Севастополь перевели из Херсона базу флота, а в 1809-м город объявили крепостью. Севастопольские моряки особо отличились в ходе русско-турецких войн 1806—1812 и 1828—1829 годов.

Картина Константина Филиппова «В осаждённом Севастополе»

В 1830-м из-за дефицита и высоких цен на продукты, ставших следствием чумного карантина, в Севастополе произошёл бунт. Толпа убила губернатора Николая Столыпина и добилась снятия карантинных мер, но вскоре зачинщики и многие участники бунта были подвергнуты жестоким репрессиям. Тем не менее из-за восстания власти страны обратили внимание на проблемы Севастополя, и начался новый период его бурного развития.

В 1853 году российские армия и флот в очередной войне с Османской империей нанесли туркам несколько болезненных поражений, и против Санкт-Петербурга выступили Лондон с Парижем, опасавшиеся чрезмерного усиления России. В сентябре 1854 года под Евпаторией был высажен десант союзных войск, развернувший наступление на Севастополь. Но захватить город с ходу англо-франко-турецкие войска не смогли. Началась 349-дневная осада Севастополя.

К концу 1854 года из-за гибели флота в результате бури, проблем со снабжением и болезней союзники были истощены. С врагом можно было покончить одним ударом, однако верховное военное командование проявило нерешительность и дало неприятелю подтянуть свежие силы. Имея преобладание в артиллерии, англичане и французы подвергали Севастополь тяжелейшим бомбардировкам. Город держался из последних сил, отбивая одну атаку за другой.

Потери севастопольцев в результате осады, бомбардировок и штурма составили свыше 100 тыс. человек. Нападавшие оставили у стен города 55 тыс. солдат и офицеров. «Севастополь защищали солдаты и матросы из всех уголков России. Их кровь, пролитая при обороне города, породила его особую связь со всей остальной страной», — рассказал в интервью RT сопредседатель регионального отделения Российского исторического общества в Севастополе Вадим Прокопенков.

В разрушенном городе осталось всего несколько сот жителей. И только в 1870-е годы, после отмены кабальных условий Парижского мира, началось его восстановление. В 1894 году из него убрали гражданский порт, началось масштабное строительство подземных укреплений. Севастополь стал первым после Москвы и Санкт-Петербурга городом, в котором появилось электричество, запустили трамвай, провели телефонную связь. Отдыхать и лечиться в Севастополе вошло в моду среди представителей культурной элиты России.

Несломленный город

Из-за значительного количества пролетариата, солдат и матросов в Севастополе были весьма сильны революционные настроения. Именно здесь возникла одна из первых в стране организаций РСДРП. Восстание 1905 года царские власти буквально утопили в крови.

В Госдуме призвали россиянок не заниматься сексом с иностранцами во время Чемпионата мира Но спустя 12 лет, 16 декабря 1917 года, после неудачной попытки захватить власть татарской так называемой Крымской народной республикой в Севастополе была установлена советская власть.

Самое тяжёлое испытание ожидало Севастополь в 1941-м. Нацисты подвергли город бомбардировке ещё до начала своего основного наступления — 22 июня в 3 часа 13 минут утра. С 29 октября город был переведён на осадное положение. От превосходящих гитлеровских сил больше недели город защищали матросы Севастопольского гарнизона. 9 ноября к Севастополю из степного Крыма с боями пробилась Приморская армия, которой предстояло оборонять его более полугода.

Александр Дейнека «Оборона Севастополя»

Как и англичане с французами в 1854 году, гитлеровцы не смогли взять город с ходу и начали его осаду. Но к июню 1942 года нацисты создали двукратное преимущество в живой силе, собрав под Севастополем 200-тысячную группировку. Город подвергался массированным бомбардировкам и артобстрелам. Несмотря на отчаянное сопротивление защитников Севастополя, уже 30 июня в городе начались уличные бои. Ставка издала приказ об оставлении города, но он сильно запоздал. Полноценную эвакуацию провести было невозможно. Вплоть до середины июля советские воины сопротивлялись в районе 35-й бронебашенной батареи. Некоторые солдаты делали вид, что сдаются в плен, а сами обхватывали нацистов руками и бросались с ними со скал.

При штурме Севастополя гитлеровцы потеряли около 300 тыс. человек, советские войска — 150 тыс. человек убитыми и пропавшими без вести, около 45 тыс. — ранеными.

В апреле 1944-го в Крым прорвалась Красная армия. Гитлер требовал удерживать Севастополь любой ценой и бросил на его защиту 72-тысячную группировку войск, опиравшуюся на мощную систему укреплений. Но бои за Севастополь продолжались всего неделю, и 9 мая 1944 года он был освобождён.

За время войны город был практически полностью разрушен, в нём оставалось всего 3 тыс. жителей. Но уже к 1957 году Севастополь был отстроен заново и стал стремительно расти, достигнув к началу 1990-х численности населения свыше 400 тыс. человек.

Путь домой

В 1954 году, нарушив союзное законодательство, Никита Хрущёв из политических соображений принял решение о передаче Крыма в состав УССР.

Но о Севастополе, являвшемся в то время отдельным городом республиканского подчинения РСФСР, все почему-то забыли и никакими документами его передачу не оформили. Только в Конституции УССР 1978 года он постфактум «всплыл» как город республиканского подчинения УССР.

В 1991 году Украина, провозгласив независимость, заявила о своих претензиях на Крым и Севастополь. Местные власти полуострова выступили против этого и вплоть до 1996 года активно добивались возвращения в состав России. Но, согласно Конституции Украины 1996 года, Киев провозгласил Севастополь городом центрального подчинения. В этом статусе он и просуществовал почти 18 лет.

21 февраля 2014 года в ответ на государственный переворот в Киеве и призывы украинских радикалов отправить «поезда дружбы» в Крым в Севастополе собралось народное вече, на котором горожане призвали к возвращению города в состав России, что и произошло по результатам референдума, прошедшего 16 марта. Севастополь стал городом федерального значения — отдельным субъектом Российской Федерации.

Севастополь 16 марта 2014 года

© Baz Ratner / Reuters

«Город Севастополь, как мне кажется, это духовный центр России. Сила нашей Родины — в единстве, в сплочённости её граждан. Несгибаемый дух России ковался и на святой земле Севастополя. Отсюда веру православную святой Владимир понёс племенам Руси, наставляя и объединяя их. Отсюда та духовная сила, которую впитали защитники и устроители Севастополя. Их мужество, стойкость, самоотверженность прославлены в веках. Сегодня два дорогих для севастопольцев праздника — День России и День основания города Севастополя — стоят в календаре рядом, как бы подчёркивая, что Севастополь всегда был, есть и будет частью российского государства», — заявила RT председатель законодательного собрания города Севастополя, историк и писатель Екатерина Алтабаева.

В свою очередь, Вадим Прокопенков считает, что у Севастополя особое место в истории России.