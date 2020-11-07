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Феномен Байдена: Как выступить хуже Обамы и Клинтон, но собрать рекордное число голосов

07 ноября 2020, 06:30  •  67 • Политика
Байден выступил существенно хуже Обамы образца 2012 года и даже Клинтон в крупных городах, за исключением четырёх штатов, где его победу обеспечили "почтовые голоса", отмечает политолог-американист Малек Дудаков.
В США Джо Байден обошёл Дональда Трампа по итогам подсчёта 98% голосов в штате Пенсильвания, который является ключевым для обоих кандидатов. Ход американской избирательной кампании 2020 года прокомментировал политолог-американист Малек Дудаков.
Он отмечает, что на этих выборах Джо Байден получил больше голосов, чем Барак Обама во время своей триумфальной предвыборной кампании 2008 года, которая отличалась зашкаливающим уровнем энтузиазма вокруг его кандидатуры, а полевая работа его команды была изумительной. При этом на предвыборные встречи Байдена приходило по 20-30 человек, а полевую работу он почти не вёл.
Байден выступил существенно хуже Обамы образца 2012 года и даже Клинтон в крупных городах. За исключением четырёх штатов: Висконсина, Мичигана, Пенсильвании и Джорджии. Именно здесь, в Милуоки, Атланте, Филадельфии и Детройте, Байдену и обеспечили победу почтовые бюллетени, - пишет Малек Дудаков на своём авторском Telegram-канале.
Также он напоминает, что город Милуоки давно известен случаями мошенничества на выборах, в Филадельфии сотрудников избиркомов нередко сажают за вбросы бюллетеней, в Джорджии процедуру незаконного сбора бюллетеней у избирателей невинно называют "лечением бюллетеней".

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