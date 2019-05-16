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«Феникс»: связь не для победы

16 мая 2019, 15:54  •  78 • Аналитика

Им дали всё!


Мобильные операторы республик не могли пожаловаться, что их давят конкуренты. Наоборот, «Киевстар» и «Лайф» задавили полностью, оставив кое-где вышки МТС (сейчас это «Водафон»). В приданое достался весь хозяйственно-имущественный комплекс плюс дали денег добрые соседи. «Водафон» время от времени отключали, чтобы народ активнее причащался к услугам местной мобильной связи. Всех бюджетников, госслужащих и военных заставили (и это было абсолютно правильно) купить себе пакет «Феникс» или «Лугаком». Было время, когда службы охраны не пускали на территорию не то чтобы военной части, а просто в школу или в больницу с активной карточкой украинского «Водафона». Учитывая все военные моменты, связи ЛДНР был оказан полный протекционизм. Увы, это не помогло.




Какие у нас тарифы?


Положительный эффект от протекционизма – низкие цены. Месячный «безлимит» стоит всего-то 50 рублей (а больше никто бы и не заплатил). Еще 50 рублей стоит интернет. Якобы даже 3-4G. Если, например, звонить в Россию (или из России), роуминг обойдется в 5 рублей за минуту. На Украину и от небратьев, понятное дело, звонить невозможно.

Что по факту


А по факту никакого 3, 4 или даже 2G не было и нет. Время от времени интернет появляется такой могучей силы, что у вашего покорного слуги обновляется «Телеграм». Присутствуют дивные особенности: из Горловки в Макеевку дозваниваешься с 12 раза, а из Ростова тебя набирают с первого. Вот почему-то кажется, что это не случайно и что это просто попытка показать кураторам, как мы тут счастливы, обретя долгожданную связь. Для порядку надо сказать, что в Крыму тоже по сей день большие проблемы со связью.

Новые победы


Вы не поверите, но раньше «Лугаком» (ЛНР) курировали в Донецке. Сейчас там они горшки побили. И вот знаете, дорогие товарищи, теперь «Феникс» не работает в ЛНР и обратно. Еще раз, на секундочку, между двумя братскими республиками исчезла мобильная связь. Может, я ошибаюсь в чем, но тут, кажется, надо местных брать за жабры и требовать нормальной связи.

Итоги


Мобильная связь с Украиной нарушена, и это нормально. Возможность дозвониться друг до друга в пределах города — это просто с 15-го раза в хороших погодных условиях.
Егор Махов

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