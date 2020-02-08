Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пять часов держали в автобусе и спрашивали: "Чей Крым?": Ливанов...
RTA: Молдова на пороховой бочке
Американцы собрались беспощадно бомбить русских в Идлибе
Кто написал "12 стульев" на самом деле. Факты и доказательства
Главная / В мире

Феминистский милитаризм как лицо западной политики

08 февраля 2020, 18:39  •  75 • В мире
Об агрессивной феминизации западной политической культуры
У представителей феминистского крыла либеральной школы международных отношений есть миф, к которому они часто прибегают: поскольку, говорят они, система власти построена мужчинами, которые склонны мыслить, как воины (или конкуренты), мир обречён на войны и конфликты.
А у женщин, мол, отсутствует «фаллоцентричное мышление», к тому же инстинкт матери побуждает женщин-политиков относиться к ближнему с состраданием. Женщины более склонны к эмпатии, считают сторонники этой экстравагантной теории, поэтому, если их чувства перевести в план международных отношений, наступит мир во всём мире.
Однако «теория» не подтверждается практикой.
Агрессивная феминизация западной политической культуры налицо. Можно вспомнить, как посты министров обороны Германии, Норвегии, Швеции, Нидерландов, Италии, Албании практически одновременно занимали представительницы слабого пола. Повлияло ли отсутствие у них «фаллоцентричного мышления» на установление мира в Донбассе?
Или вспомнить государственного секретаря США Мадлен Олбрайт, первую женщину в истории Америки на этом посту. Олбрайт принимала непосредственное участие в решении о бомбардировках Югославии, она лично выбирала цели для нанесения ударов, открыто демонстрируя патологическую ненависть к сербам.
Кондолиза Райс – тоже показательный пример. Эта дама была советником по национальной безопасности при Джордже Буше-младшем в 2001-2005 гг. Вместе с Колином Пауэллом она лгала, что Ирак имеет оружие массового поражения, настаивая на интервенции в эту страну. Вторжение в Афганистан тоже произошло с её подачи. Прославилась в те годы ещё одна американская либеральная интервенционистка – Хиллари Клинтон, оглушившая мир своим людоедским «вау» при получении известия об убийстве лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи.
Виктория Нуланд из Госдепартамента США, раздававшая печенье в Киеве и требовавшая от посла США на Украине Джеффри Пайетта послать ЕС к чёрту («Fuck the EU»), когда европейцы не выказывали полной готовности последовать за Вашингтоном в поддержке нацистского переворота на Украине, была из той же породы.
Завершить этот список можно директором Совета национальной безопасности США по международным отношениям, представлявшей США в ООН с 2013 по 2017 г., «голосом совести для внешнеполитической элиты США», как её назвал журнал «Таймс», Самантой Пауэр. Её линию в ООН продолжила её сменщица Никки Хейли.
Хотя Дональд Трамп любит, чтобы его считали настоящим мачо, ситуация с установленным им «гендерным балансом» в кадрах американского ВПК тоже показывает резкий крен в сторону феминизации. В четырёх из пяти ведущих оборонных подрядчиков США исполнительными директорами стали женщины. Мэрилин Хьюсон возглавила компанию Lockheed Martin. Фиби Новакович стала председателем и главным исполнительным директором General Dynamics. Кэти Уордон была объявлена главой Northrop Grumman. Подразделение Boeing, которое производит военную технику, возглавила Лианн Карет. Помимо этого, Андреа Томпсон стала заместителем госсекретаря по контролю за вооружениями и вопросам международной безопасности (в Госдеп она пришла из армии).
Ещё в одном военно-промышленном гиганте США, компании Raytheon, четыре вице-президента женщины. А бруклинская хасидка Анна Нойбергер стала руководителем управления по кибербезопасности в АНБ США. Феномен, заслуживающий внимания, – одна из кандидатов в президенты США от демократов Тулси Габбард. Помимо работы в Конгрессе США, она дважды проходила военную службу на Ближнем Востоке, имеет звание майора Национальной гвардии.
Ну и вспомним Маргарет Тэтчер, которая проявляла себя «железной леди» не только во внешней политике (война с Аргентиной, поддержка ряда диктаторских режимов в Латинской Америке), но и по отношению к согражданам. По её инициативе были проведены жёсткие репрессии против католиков в Северной Ирландии, она фактически уничтожила профсоюзное движение Великобритании. Запомнилась Тэтчер и своим высказыванием о том, что «общества не существует».
Можно упомянуть и Ангелу Меркель, и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, но это, скорее, дополнение к общей картине.
Как объяснить данное явление? Вообще, если императив конкуренции и порождаемых ею конфликтов провозглашается высшей ценностью, то не так важно, кто ведёт войну – мужчины или женщины. В этой общественной атмосфере женщин-«выдвиженок» трудно отделить от мужчин-«выдвиженцев». А требования Запада дать больше прав и власти представительницам слабого пола в других государствах, где традиции более чтимы, чем в Америке, направлены на подрыв организационной культуры этих государств. Доказательством служит Сербия, которую считают страной православной, но где действующий премьер-министр – открытая лесбиянка. Ни экономике Сербии, ни качеству жизни сербов извращённая половая жизнь Аны Брнабич счастья не принесла. А как этот феномен на посту главы правительства Сербии повлиял на сербское национальное сознание и сербскую культуру, нам ещё предстоит узнать.
Агрессивная феминизация западной политической культуры связана с чем-то фундаментальным, органически враждебным традиции и традиционным общественным устоям. С чем-то, что захватывает мир и точного названия чему мы ещё не нашли.
Леонид САВИН

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
07 февраля 2020, 23:09
Прикрываются гражданскими самолётами? В Сирии чуть не попал под обстрел Израиля лайнер со 172 пассажирами
07 февраля 2020, 19:54
Бывший глава Европейского совета поляк Туск чувствует себя очень «по-шотландски»
08 февраля 2020, 18:39
Героев, павших за свободу Советского Союза и Польши, обрекают на небытие
07 февраля 2020, 19:54
"Апокалипсис" китайского масштаба: Сбежавший из Гуанчжоу уралец рассказал о пугающей ситуации в городе
08 февраля 2020, 02:24
"Отправьте психиатра к вашим маньякам": Поклонская жёстко обратилась к Зеленскому после попытки "водной блокады" Крыма
07 февраля 2020, 19:54
"Действительно хотелось бы...": На Украине журналистов заподозрили в "подслушивании" откровений Гончарука о Зеленском
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2020, 06:09
Дайджест СМИ: Как Эрдоган предал Путина, почему Россия встала на защиту Крыма
05 февраля 2020, 18:54
«В колонии был склонен к уединению»: RT выяснил, что убитый уфимцем педофил имел несколько судимостей
04 февраля 2020, 00:54
Трагедия в Сирии: подтверждена гибель лейтенанта ФСБ
03 февраля 2020, 11:54
Ночная атака базы Хмеймим: русские отобрали управление беспилотниками у боевиков, уничтожив все цели
06 февраля 2020, 08:09
Дайджест СМИ: Чехам рассказали неудобную правду о Путине, а США подготовили новую атаку
03 февраля 2020, 21:39
Лукашенко пытался нагнуть Россию, но запустил "майдан"
03 февраля 2020, 15:09
"Дурному бурсаку его ляхи не помогут": Сатановский сравнил судьбу Зеленского и Каддафи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.