Феминистский милитаризм как лицо западной политики

Об агрессивной феминизации западной политической культуры

У представителей феминистского крыла либеральной школы международных отношений есть миф, к которому они часто прибегают: поскольку, говорят они, система власти построена мужчинами, которые склонны мыслить, как воины (или конкуренты), мир обречён на войны и конфликты.

А у женщин, мол, отсутствует «фаллоцентричное мышление», к тому же инстинкт матери побуждает женщин-политиков относиться к ближнему с состраданием. Женщины более склонны к эмпатии, считают сторонники этой экстравагантной теории, поэтому, если их чувства перевести в план международных отношений, наступит мир во всём мире.

Однако «теория» не подтверждается практикой.

Агрессивная феминизация западной политической культуры налицо. Можно вспомнить, как посты министров обороны Германии, Норвегии, Швеции, Нидерландов, Италии, Албании практически одновременно занимали представительницы слабого пола. Повлияло ли отсутствие у них «фаллоцентричного мышления» на установление мира в Донбассе?

Или вспомнить государственного секретаря США Мадлен Олбрайт, первую женщину в истории Америки на этом посту. Олбрайт принимала непосредственное участие в решении о бомбардировках Югославии, она лично выбирала цели для нанесения ударов, открыто демонстрируя патологическую ненависть к сербам.

Кондолиза Райс – тоже показательный пример. Эта дама была советником по национальной безопасности при Джордже Буше-младшем в 2001-2005 гг. Вместе с Колином Пауэллом она лгала, что Ирак имеет оружие массового поражения, настаивая на интервенции в эту страну. Вторжение в Афганистан тоже произошло с её подачи. Прославилась в те годы ещё одна американская либеральная интервенционистка – Хиллари Клинтон, оглушившая мир своим людоедским «вау» при получении известия об убийстве лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи.

Виктория Нуланд из Госдепартамента США, раздававшая печенье в Киеве и требовавшая от посла США на Украине Джеффри Пайетта послать ЕС к чёрту («Fuck the EU»), когда европейцы не выказывали полной готовности последовать за Вашингтоном в поддержке нацистского переворота на Украине, была из той же породы.

Завершить этот список можно директором Совета национальной безопасности США по международным отношениям, представлявшей США в ООН с 2013 по 2017 г., «голосом совести для внешнеполитической элиты США», как её назвал журнал «Таймс», Самантой Пауэр. Её линию в ООН продолжила её сменщица Никки Хейли.

Хотя Дональд Трамп любит, чтобы его считали настоящим мачо, ситуация с установленным им «гендерным балансом» в кадрах американского ВПК тоже показывает резкий крен в сторону феминизации. В четырёх из пяти ведущих оборонных подрядчиков США исполнительными директорами стали женщины . Мэрилин Хьюсон возглавила компанию Lockheed Martin. Фиби Новакович стала председателем и главным исполнительным директором General Dynamics. Кэти Уордон была объявлена главой Northrop Grumman. Подразделение Boeing, которое производит военную технику, возглавила Лианн Карет . Помимо этого, Андреа Томпсон стала заместителем госсекретаря по контролю за вооружениями и вопросам международной безопасности (в Госдеп она пришла из армии).

Ещё в одном военно-промышленном гиганте США, компании Raytheon, четыре вице-президента женщины . А бруклинская хасидка Анна Нойбергер стала руководителем управления по кибербезопасности в АНБ США. Феномен, заслуживающий внимания, – одна из кандидатов в президенты США от демократов Тулси Габбард . Помимо работы в Конгрессе США, она дважды проходила военную службу на Ближнем Востоке, имеет звание майора Национальной гвардии.

Ну и вспомним Маргарет Тэтчер, которая проявляла себя «железной леди» не только во внешней политике (война с Аргентиной, поддержка ряда диктаторских режимов в Латинской Америке), но и по отношению к согражданам. По её инициативе были проведены жёсткие репрессии против католиков в Северной Ирландии, она фактически уничтожила профсоюзное движение Великобритании. Запомнилась Тэтчер и своим высказыванием о том, что «общества не существует».

Можно упомянуть и Ангелу Меркель, и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, но это, скорее, дополнение к общей картине.

Как объяснить данное явление? Вообще, если императив конкуренции и порождаемых ею конфликтов провозглашается высшей ценностью, то не так важно, кто ведёт войну – мужчины или женщины. В этой общественной атмосфере женщин-«выдвиженок» трудно отделить от мужчин-«выдвиженцев». А требования Запада дать больше прав и власти представительницам слабого пола в других государствах, где традиции более чтимы, чем в Америке, направлены на подрыв организационной культуры этих государств. Доказательством служит Сербия, которую считают страной православной, но где действующий премьер-министр – открытая лесбиянка. Ни экономике Сербии, ни качеству жизни сербов извращённая половая жизнь Аны Брнабич счастья не принесла. А как этот феномен на посту главы правительства Сербии повлиял на сербское национальное сознание и сербскую культуру, нам ещё предстоит узнать.