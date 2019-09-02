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Фехтование вместо макияжа: В Санкт-Петербурге открылся пансион воспитанниц министерства обороны
02 сентября 2019, 20:54 • 22 • В России
2 сентября в Санкт-Петербурге помимо повсеместных школьных, студенческих и даже детсадовских линеек ознаменовалось еще одним громким событием. На Бычьем острове в дельте Невы торжественно открыли филиал московского пансиона воспитанниц министерства обороны.
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