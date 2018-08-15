Федотов: закон об экстремизме нужно скорректировать для борьбы с реальными угрозами

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НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Закон об экстремизме должен быть скорректирован: понятие экстремизма должно быть связано с реальной угрозой насилия, а не с шутками в интернете. Такое мнение высказал журналистам глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов в Новосибирске в ходе выездного заседания СПЧ.

"Совет работает над предложениями по корректировке законодательства. Понятие экстремизма должно быть уточнено, оно должно быть связано с применением насилия либо реальной угрозой применения насилия. Шуточки в интернете, конечно, не экстремизм. Нужно сделать все, чтобы скорректировать закон так, чтобы он попадал в цель, действительно в экстремистов", - сказал Федотов.

Он отметил, что, "если расширить понятие экстремизма так, как оно применяется, то в экстремисты можно записать полстраны, в этом нет никакого смысла".

По мнению Федотова, начинать корректировать законодательство надо не со статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), а с закона о противодействии экстремистской деятельности. "В этом законе заложена главная ошибка", - подчеркнул он.

Ранее Mail.ru Group обратилась в Госдуму с просьбой инициировать внесение в нижнюю палату парламента законопроекта об амнистии осужденных за действия в социальных сетях, в том числе за лайки, репосты или публикацию изображений, если такие действия не имели общественно опасных последствий.

По информации главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, осенью правительство РФ может внести в нижнюю палату проект закона, в соответствии с которым будет исключена возможность признавать экстремизмом случаи цитирования фрагментов исторических и художественных материалов.