Федеральный резерв: председатель новый, курс прежний

Что делать в отсутствие внятной экономической политики

В феврале в Федеральной резервной системе США произошла смена караула. Джанет Йеллен, занимавшая пост председателя совета ФРС в течение четырех лет, покинула его. На её место пришёл Джером Пауэлл, член совета управляющих ФРС, которого называют «человеком середины». Этот выбор был расценен как решение президента США продолжить прежнюю денежно-кредитную политику.

Прошло примерно полтора месяца с момента заступления Пауэлла в должность, и он доказал, что действительно является продолжателем курса Джанет Йеллен. 20-21 марта проходило очередное заседание Комитета по операциям на открытых рынках (КООР) под председательством Пауэлла. Основное, ради чего собирается КООР, – решение вопроса о ключевой ставке. Она один из главных инструментов денежно-кредитной политики ФРС, определяющий стоимость денег и состояние финансовых рынков. Йеллен перед своим уходом говорила, что с учётом экономического положения США ключевая ставка в 2018 году может быть повышена три раза (каждое повышение по 0,25 проц. пункта) и выйти на уровень 2-2,25%. Последнее повышение при Йеллен состоялось в декабре 2017 года, в результате чего ставка составила 1,25-1,5%.

Америка будет и дальше жить в долг, паразитируя за счёт остального мира

21 марта ФРС подняла ключевую ставку ещё на одну ступеньку, теперь она находится на уровне 1,5-1,75%. Выступая на пресс-конференции, Джером Пауэлл заявил, что цель на конец года по ставке – 2,1%, то есть середина диапазона 2-2,25%. Это означает, что худшие ожидания инвесторов не сбылись и ФРС проведёт ещё два повышения ставки до конца текущего года.

Любое решение ФРС имеет своих бенефициаров и своих проигравших (losers). Среди последних – компании реального сектора экономики, заинтересованные в том, чтобы займы и кредиты были максимально дешёвыми. Правительство США, которое вынуждено закрывать гигантские бюджетные дыры с помощью заимствований, также желает минимальной ключевой ставки. Долг американского правительства растёт, на днях он превысил 21 триллион долларов! А ведь этот долг надо обслуживать. Бюджетные расходы на обслуживание долга находятся на втором месте после военных. Если ключевая ставка будет поднята до уровня 6%, то, по оценкам экспертов, расходы на обслуживание долга сожрут половину федерального бюджета. Нынешний министр финансов Стивен Мнучин явно не в восторге от курса ФРС на ужесточение денежно-кредитной политики.

А вот для инвесторов новость о повышении ставки хорошая: повышается доходность различных финансовых инструментов, начиная от банковских депозитов и кончая корпоративными и государственными долговыми бумагами. Первая реакция американских рынков на решение регулятора была положительной: индекс S&P 500 вырос почти на 0,5%, а индекс Dow Jones - почти на 0,9%.

С точки зрения геоэкономических и геополитических интересов Америки повышение ставки – скорее положительное событие. Ведь доминирование США в мире зиждется, прежде всего, на долларе, который стал мировой валютой. В свою очередь, доминирование доллара в международной финансовой системе обусловлено тем, что он является валютой, курс которой по отношению к другим валютам растёт или как минимум не падает. А вот прошлый год в этом плане оказался очень неприятным для Вашингтона. Ведь за 2017 год, первый год нахождения Трампа у власти, доллар США упал по отношению к большинству валют мира – евро, британскому фунту, японской иене, китайскому юаню и даже российскому рублю. Например, по отношению к юаню доллар обесценился на 6,3%. А ведь много лет Вашингтон постоянно обвинял Пекин в том, что тот искусственно занижает курс своей валюты и ведёт необъявленную валютную войну против Америки. Теперь Пекину впору обвинить в том же США.

Так вот в Вашингтоне надеются, что постепенное повышение ключевой ставки остановит дальнейшее ослабление доллара за счёт того, что процентные ставки на финансовом рынке США будут повышаться и инвесторы со всего мира потянутся в «страну обетованную». Гигантский дефицит торгового баланса США будет компенсирован притоком капитала. Правда, в переводе на понятный язык это означает, что Америка по-прежнему будет жить в долг, паразитируя за счёт остального мира. И никакого возрождения «старой доброй Америки» с её промышленностью такая денежно-кредитная политика не сулит.

У Трампа нет внятной экономической стратегии

Федеральный резерв и при Пауэлле продолжает жить своей собственной жизнью, а администрация президента – своей. Конечно, можно сказать, что ФРС – государство в государстве и подчиняться президенту американский Центробанк не обязан. Отчасти это так. Но только отчасти. Дело в том, что у команды Трампа нет внятной экономической стратегии. А если её нет, то даже формально у ФРС нет ориентиров, которые она бы учитывала в своей денежно-кредитной политике. Сегодня логика действий правительства США в экономике начинает исчезать. Само экономическое развитие Америки достаточно иррационально.

Федеральный резерв при Джанет Йеллен провёл в 2017 году три повышения ключевой ставки: в начале года она была равна 0,75-1,0%, в конце года уже вышла на уровень 1,25-1,5%. Это был первый год за более чем десятилетний период, когда ФРС столь энергично повышала процентную ставку. И что в итоге? В итоге – сильное понижение курса доллара США по отношению к другим валютам.

Другой экономический парадокс: казалось бы, при падающем долларе состояние торгового баланса США должно улучшаться. А что на самом деле? На самом деле, несмотря на все усилия, США в прошлом году свели свой торговый баланс с гигантским дефицитом в 566 млрд. долл. Для сравнения: в предыдущие два года этот показатель был на уровне 500 млрд. долл. Более высокие дефициты торгового баланса были зафиксированы лишь в годы накануне финансового кризиса 2007-2009 гг. (рекордная величина 762 млрд. долл. была в 2006 году).

Профессора пожимают плечами: реакции экономики США на изменения ключевой ставки и курса доллара США противоречат канонам учебников. А всё дело в том, что в этих учебниках описываются реакции сравнительно здорового (или умеренно больного) пациента. А сегодняшнюю экономику США можно назвать пациентом тяжело больным, на которого привычные лекарства в виде ключевой ставки или курса национальной валюты почти не действуют.

Дональда Трампа можно сравнить с главврачом, который хватается то за одно лекарство, то за другое (ключевая ставка, налоговые ставки, валютный курс, импортные пошлины, регулирование банковской деятельности и финансовых рынков и т.п.), но плана лечения не имеет. Более того, у него нет даже бригады врачей, с которыми можно проводить консилиумы и которым можно поручить лечение пациента.

Чехарда в администрации США

В течение года с момента инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года его администрацию покинули более 10 человек. Это называется чехардой. Подобной чехарды не было ни у одного хозяина Белого дома в послевоенной истории. Одной из ключевых фигур в команде Трампа до недавнего времени был помощник президента по экономической политике и руководитель Национального экономического совета Гэри Кон, ранее занимавший пост директора Голдман Сакс. 6 марта Гэри Кон объявил о своей отставке. У него накапливалось раздражение в связи с заявлениями и действиями шефа, но последней каплей стало решение Трампа ввести импортные пошлины на сталь и алюминий (распоряжение о введении пошлин вступает в силу 24 марта). Кон счёл этот шаг Трампа посягательством на либерализацию и глобализацию. Уходя, Гэри Кон заявил, что протекционистская политика Трампа может спровоцировать глобальную торговую войну и отбросить Америку на десятилетия назад.

На место Гэри Кона назначен Лоуренс Кудлоу, экономический аналитик и журналист. И тут снова вызывающий недоумение парадокс: новый экономический советник президента США известен тем, что поддерживал взгляды Кона, выступавшего против введения тарифов на импорт в США стали и алюминия. Судя по всему, Кудлоу не в восторге от решения президента по пошлинам, но пока скрывает раздражение. В разных вариантах Кудлоу уже пытался смягчить психологические последствия решения Трампа по налогам. Например, разъясняя, что решение направлено не против всех стран, а в первую очередь против Китая, который, мол, практикует недобросовестную конкуренцию. Он также выразил надежду, что повышение пошлин на ввоз стали и алюминия будет единственным. Однако Трамп уже пригрозил европейским партнёрам, что собирается поднять пошлины на их товары, если они посмеют поставить преграды для товаров из США. Через торгового американского представителя в ВТО Трамп довёл до её руководства, что в ближайшее время он начнёт наводить порядок и в этой организации, которая, по его мнению, тоже вносит свой вклад в экономическое ослабление Америки. Можно ожидать, что Лоуренсу Кудлоу в роли экономического советника президента придётся крутиться как ужу на сковороде. Надолго ли его хватит?

В своём первом телевизионном интервью после назначения на пост экономического советника президента Кудлоу отметил, что «великой стране необходима сильная валюта». Из этого можно заключить, что он будет поддерживать курс Федерального резерва на повышение ключевой ставки. На этой почве у него могут возникнуть коллизии с министром финансов Стивеном Мнучиным, который, с одной стороны, тоже за сильный доллар, но, с другой стороны, не ценой повышения ключевой ставки. Чехарда в администрации США имеет все шансы продолжиться.