Федеральным чиновникам дали сутки для перехода на "удалёнку"

В числе новых мер, предпринятых правительством России для борьбы с коронавирусом в нашей стране, есть и поручение федеральным органам исполнительной власти по максимальному переводу сотрудников на удалённую работу.

На перевод чиновников на "удалёнку" дали сутки. Он должен состояться уже с 27 марта.

К слову, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, что "не все чиновники перешли и не все могут перейти на дистанционные виды работы". Они же, по словам представителя Кремля, "продолжают работать в любых условиях".

"Причём многие чиновники работают практически в круглосуточном режиме", - подчеркнул при этом Песков, добавив, что они и дальше продолжат так трудиться.

В Кремле также не стали соглашаться с мнением о том, что якобы работа на "удалёнке" мнее эффективна, чем непосредственно на рабочем месте. "Всё зависит от человека", - резюмировал Песков.