Федеральная помощь: правительство распределило субвенции регионам на ежемесячные выплаты при рождении первенца

Правительство России утвердило распределение субвенций регионам из федерального бюджета на выплаты при рождении первенца или усыновлении первого ребёнка. На 2018 год выделено 21,4 млрд рублей, что позволит с 1 января реализовать положения федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». О том, кто сможет получить финансовую помощь от государства, — в материале RT.

Правительство России утвердило распределение субвенций* регионам из федерального бюджета на ежемесячные выплаты по рождению или усыновлению первого ребёнка. На эти цели в федеральном бюджете на 2018 год выделено 21,4 млрд рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

«Подписанным распоряжением распределены субвенции из федерального бюджета в объёме 21,4 млрд рублей, предоставляемые в 2018 году бюджетам субъектов федерации на исполнение переданных полномочий по назначению и осуществлению выплаты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что распределение денежных пособий позволит с 1 января 2018 года обеспечить реализацию положений федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 26 декабря 2017 года.

«Понятно, что рождение нового члена семьи — событие радостное, но влекущее расходы. Это новый инструмент, который вводится по решению президента с 2018 года, чтобы помочь семьям со скромными доходами», — заявил в ходе заседания премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Речь идёт об отдельных категориях семей, то есть тех, чьи доходы не превышают установленную величину», — добавил глава кабмина.

Закон о введении ежемесячных выплат при рождении первенца подписал 28 декабря президент России Владимир Путин. Право на их получение даётся семье при рождении или усыновлении первого ребёнка до достижения им полутора лет. Важно отметить, что денежное пособие будет предоставляться с учётом дохода семьи. Для получения выплат доход не должен превышать полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения в каждом конкретном регионе.

«Право на получение выплаты возникает в случае, если ребёнок рождён или усыновлён после 1 января 2018 года, является гражданином России и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения», — говорится в законе.

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Пособия смогут получить порядка 340 тыс. семей ежегодно, передаёт ТАСС. Средний размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10 500 руб., в 2019-м — 10 800 руб., а в 2020-м — 11 100 руб. Для оформления пособий родители должны будут написать заявление в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг или обратиться в органы социальной защиты населения.

Полномочия по назначению и осуществлению этих выплат передаются региональным властям. Принятые правительством меры направлены на сохранение позитивных демографических тенденций в России.

В пятницу, 29 декабря, Владимир Путин подписал закон о порядке назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребёнка.

Среди прочего там отмечается, что если средства на ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребёнка выделяются из федерального бюджета в виде субвенций, то ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении второго ребёнка будут производиться за счёт средств материнского капитала.

«Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка осуществляется со дня рождения ребёнка, если обращение за её назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка. В остальных случаях ежемесячная выплата... осуществляется со дня обращения за её назначением», — говорится в тексте закона.

Какие законы подписал Владимир Путин в последний день уходящего года Также подчёркивается, что выплаты не назначаются, если ребёнок находится на полном государственном обеспечении, а также в случае лишения граждан родительских прав в отношении детей, за которых назначены выплаты.

Федеральным законом также определяется, какие виды доходов, полученные в денежной форме, учитываются при расчёте среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты.

Комментируя утверждённый правительством размер субвенций региональным бюджетам, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич в беседе с RT назвала выделенные средства недостаточными.

«Мы считали на коленке, и всё равно получалось от 30 до 40 млрд... Люди же ещё будут приносить справки, и справок о том, что доходы очень маленькие, может быть принесено гораздо больше, чем кажется тем, кто распределяет эти субвенции. Поэтому, по моим ощущениям, 21 миллиарда может явно не хватить», — заявила эксперт.

По её словам, в этом случае либо регионы заставят ужесточать критерии оценки доходов граждан, претендующих на выплаты, либо переложат часть выплат на региональные бюджеты.

* Субвенции — денежные средства, выделяемые из федерального бюджета на конкретные цели и на определённый срок, подлежащие возврату в случае нарушения их целевого использования.