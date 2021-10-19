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ФБР устроило обыск у Дерипаски: Политолог назвал возможную причину

19 октября 2021, 19:55  •  49 • Политика
ФБР проводит обыски в доме русского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает журналист телеканала NBC News. "Единственное здравое объяснение в том, что хотят снять с него санкции, но держать в тонусе. Так-то он там уже много лет не появлялся", - считает политолог Марат Баширов.
В США агенты ФБР явились с обыском в дом русского бизнесмена Олега Дерипаски. Речь идёт о собственности миллиардера в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщает телеканал NBC News.
На кадрах с места событий видно, что дом оцеплен, растянута жёлтая полицейская лента. Во дворе дома ходят люди в куртках с логотипами ФБР. С чем связан обыск, не сообщается.
ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски, сообщают правоохранительные органы,
- написала журналиста канала в Twitter.
Политолог Марат Баширов считает, что обыск связан с планами США снять с Дерипаски санкции.
Единственное здравое объяснение в том, что хотят снять с него санкции, но держать в тонусе. Так-то он там уже много лет не появлялся,
- написал политэксперт в своём Telegram-канале "Политджойстик".

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