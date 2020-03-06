ФБР сделало ставку на Высоцкого. В России потребовали суда

Широкий общественный резонанс в Сети вызвало сообщение о том, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США для своей очередной рекламной кампании, устроенной с целью привлечения русских информаторов, использовало один из ярких кинообразов Владимира Высоцкого. Американские спецслужбы сделали ставку на Глеба Жеглова. Под фотокадром из фильма "Место встречи изменить нельзя" - логотип и аббревиатура FBI рядом с надписью на русском языке: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого".

Политолог Владимир Корнилов, комментируя эту новость у себя на странице в Twitter, не удержался от иронии в адрес американских спецслужб.

"ФБР использует образ Высоцкого, призывая обсудить их любовь к барду. Позвонить, что ли? - задумался эксперт. - Обсудить тему влияния Галилея на творчество Высоцкого? Поможет это развитию их страсти к певцу?"

Немало было и тех, кто напомнил ФБР о другой фразе Высоцкого.

"Если бы они действительно любили Высоцкого, они бы знали его слова: „У меня есть претензии к моей стране, но обсуждать я их буду не с вами", - пишет Doctor Tom @DoctorTomKiev.

"ФБР, подкрепив свой призыв к сотрудничеству фотографией Высоцкого, выстрелило в молоко, - уверена журналистка Юлия Витязева. - Потому что Владимира Семёновича мало любить. Его знать и понимать нужно".

Фото: скриншот twitter/Vityzeva.

Были и те, кто потребовал подать иск в суд за незаконное использование образа артиста.

"Отличный повод подать иск в международный и американский суд за нарушение авторских прав и незаконное использование образа Высоцкого без согласования с его родственниками", - предложил Roman @Bakatuev.