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ФБР сделало ставку на Высоцкого. В России потребовали суда

06 марта 2020, 19:35  •  98 • В мире
ФБР в своей новой рекламной кампании, рассчитанной на содействие русских, сделало ставку на Владимира Высоцкого в роли Глеба Жеглова. Российские интернет-пользователи потребовали суда за "незаконное использование образа" артиста.
Широкий общественный резонанс в Сети вызвало сообщение о том, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США для своей очередной рекламной кампании, устроенной с целью привлечения русских информаторов, использовало один из ярких кинообразов Владимира Высоцкого. Американские спецслужбы сделали ставку на Глеба Жеглова. Под фотокадром из фильма "Место встречи изменить нельзя" - логотип и аббревиатура FBI рядом с надписью на русском языке: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого".
Политолог Владимир Корнилов, комментируя эту новость у себя на странице в Twitter, не удержался от иронии в адрес американских спецслужб.
"ФБР использует образ Высоцкого, призывая обсудить их любовь к барду. Позвонить, что ли? - задумался эксперт. - Обсудить тему влияния Галилея на творчество Высоцкого? Поможет это развитию их страсти к певцу?"
Немало было и тех, кто напомнил ФБР о другой фразе Высоцкого.
"Если бы они действительно любили Высоцкого, они бы знали его слова: „У меня есть претензии к моей стране, но обсуждать я их буду не с вами", - пишет Doctor Tom @DoctorTomKiev.
"ФБР, подкрепив свой призыв к сотрудничеству фотографией Высоцкого, выстрелило в молоко, - уверена журналистка Юлия Витязева. - Потому что Владимира Семёновича мало любить. Его знать и понимать нужно".
Фото: скриншот twitter/Vityzeva.
Были и те, кто потребовал подать иск в суд за незаконное использование образа артиста.
"Отличный повод подать иск в международный и американский суд за нарушение авторских прав и незаконное использование образа Высоцкого без согласования с его родственниками", - предложил Roman @Bakatuev.

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