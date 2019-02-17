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ФБР расследует растрату западных кредитов Украине
17 февраля 2019, 19:09 • 64 • В России
«Все равно, что нищих на паперти обирать». Так экс-премьер Украины Николай Азаров описал нынешнюю экономическую политику киевского режима. Речь идет о нарастающих масштабах воровства при развале страны.
По рейтингам Украина является самой бедной страной Европы и поэтому полностью зависит от кредитов Международного валютного фонда. Но еще остается вопрос, доходят ли эти деньги до населения или служат только для обогащения элиты.
- Иностранные партнеры уже много раз делали замечания киевскому режиму и предупредили: «Аккуратней с теми деньгами, которые мы вам даем». Знаю, что ФБР сейчас ведет расследование. Приезжал их представитель в Москву, встречался с некоторыми нашими людьми, которые тоже приезжали сюда и давали показания, - рассказал в эфире украинского телеканала 112 Азаров.
По информации экс-премьера, в прошлом году из Украины в офшоры было выведено $3,5 миллиарда, а это даже больше, чем официальный Киев выпросил в долг у кредиторов ($3 миллиарда).
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