Интернет-блог Zero Hedge опубликовал материал о 28-минутном документальном фильме голландского режиссера Макса фон дер Верффа, посвященном расследованию обстоятельств трагедии. Одна из особенностей расследования фон дер Верффа – свидетельства официальных лиц Малайзии, среди которых премьер-министр Мохамад Махатир и руководитель группы следователей и директор Национального совета безопасности полковник Мохамад Сакри.

Фильм фон дер Верффа может называться сенсацией. Он показал подтасовки Международной следственной группы (JIT), которая скрывала записи переговоров диспетчеров ВВС Украины, а также неоднократные фейковые заявления властей Голландкии, США, Украины и Австралии.

Верфф впервые представил свидетельства того, что ФБР пыталась выкрасть черные ящики авиалайнера. Также он сообщает, что НАТО во главе с США готовило вторжение на восток Украины и в Крым.