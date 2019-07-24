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ФБР пыталось выкрасть черные ящики малазийского боинга перед вторжением в Донбасс - Zero Hedge
24 июля 2019, 17:24 • 104 • Политика
Официальные представители властей Малайзии рассказали о неизвестных деталях расследования обстоятельств крушения авиалайнера под Донбассом летом 2014 года, которые ставят под вопрос ее доказательную базу.
Интернет-блог Zero Hedge опубликовал материал о 28-минутном документальном фильме голландского режиссера Макса фон дер Верффа, посвященном расследованию обстоятельств трагедии. Одна из особенностей расследования фон дер Верффа – свидетельства официальных лиц Малайзии, среди которых премьер-министр Мохамад Махатир и руководитель группы следователей и директор Национального совета безопасности полковник Мохамад Сакри.
Фильм фон дер Верффа может называться сенсацией. Он показал подтасовки Международной следственной группы (JIT), которая скрывала записи переговоров диспетчеров ВВС Украины, а также неоднократные фейковые заявления властей Голландкии, США, Украины и Австралии.
Верфф впервые представил свидетельства того, что ФБР пыталась выкрасть черные ящики авиалайнера. Также он сообщает, что НАТО во главе с США готовило вторжение на восток Украины и в Крым.
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