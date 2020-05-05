ФБР предупреждает: К власти США придёт Путин

Россия планирует вмешаться в выборы президента США в 2020 году, пишет "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на документ за подписью Министерства внутренней безопасности США и ФБР.

По данным агентства, в документе от 3 февраля перечислены тактики, которые Россия якобы намерена использовать, чтобы добиться своего. К примеру, русские могут тайно "консультировать" кандидата или избирательный штаб, говорится в статье. При этом какого именно кандидата или штаб может поддержать Россия в предстоящих выборах, в документе не сообщается, пишет агентство.

Всего перечислено восемь тактик, которые могут быть использованы русскими. Среди них также упоминается хакерская атака, "сливы" информации, использование контролируемых государством СМИ для распространения связанной с выборами информации для влияния на аудиторию, а также экономических и бизнес-рычагов.

В документе подчёркивается, что американские власти ранее не замечали, чтобы Россия пыталась применить эти действия против США. В случае успеха, предупреждает ФБР, власть в Америке может получить президент Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь президенту США Дональду Трампу переизбраться на выборах в 2020 году и в том числе будет вмешиваться в праймериз демократов.

Выборы президента США, а также в обе палаты конгресса намечены на 3 ноября. Республиканцы должны выдвинуть Трампа на второй срок, у демократов в ходе праймериз победил Джо Байден. Съезды партий, на которых будут выдвинуты кандидаты, намечены на август.