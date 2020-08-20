ФБР подделало доказательства "сговора" Трампа с Россией: Экс-сотрудник во всём сознался

На слушаниях Федерального суда в Вашингтоне бывший юрист Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Клинсмит признался в фальсификации доказательств "сговора" президента Дональда Трампа с Россией. Будучи главой правового департамента ФБР, Клинсмит подделал письмо от ЦРУ, что дало основание для слежки за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

Правда вскрылась в ходе разбирательства обстоятельств начала слежки за Трампом и его людьми во время избирательной кампании 2016 года. Примечательно, что Клинсмит был одним из тех, кто проводил расследование. Однако он был отстранён после того, как всплыли доказательства, что он выражал неприязнь к Трампу в служебной переписке, пишет РИА ФАН.

Напомним, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о "вмешательстве России" в выборы президента США, которое длилось порядка двух лет, закончилось ничем. Миллер не нашёл ни единого доказательства сговора Трампа с Россией и с позором ушёл в отставку. После этого было инициировано расследование нарушений, совершённых во время расследования против Трампа. Примечательно, что санкции за несуществующее вмешательство с России так и не сняли.