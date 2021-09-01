ФБК* официально всё: Организация Навального закончила своё существование

ФБК официально прекратил своё существование как юридическое лицо. Организация была ликвидирована 31 августа 2021 года.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), которым руководил Алексей Навальный, прекратил своё существование как юридическое лицо. Это следует из данных сайта Федеральной налоговой службы (ФНС).

По данным портала, ФБК был ликвидирован во вторник, 31 августа. Ранее организация была признана выполняющей функции иностранного агента. Затем ФБК также получил статус экстремистской организации и был запрещён на территории России.

Напомним, что ФБК имеет прямое отношение к организации несанкционированных митингов, публикации фейковой информации, призванной взбудоражить общественность и делегитимизировать правительство страны, в том числе опорочить честь и достоинство отдельных его представителей. Также организация продвигала участие Навального в выборах, хотя было доподлинно известно, что он не может в них участвовать, так как имеет судимость.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) - организация, признанная экстремистской на территории России, а также иноагентом.