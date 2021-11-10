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«Фаза осложнения развивается значительно быстрее»: в России обновился суточный максимум смертности от COVID-19

10 ноября 2021, 14:00  •  210 • В России
В России обновился суточный антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19 — 1239. За минувшие 24 часа в стране было выявлено 38 058 новых случаев заболевания коронавирусом. Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, текущая волна пандемии ознаменована более быстрым распространением инфекции и проявлением осложнений. В то же время директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург выступил за то, чтобы вакцинация от COVID-19 стала обязательной, войдя в Национальный календарь прививок. При этом в Совфеде подчеркнули, что данная инициатива не противоречит конституционным нормам.
 
РИА Новости © Денис Абрамов
 

В России за сутки зафиксированы 38 058 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 8 911 713.

За минувшие 24 часа в стране зарегистрировали 1 239 летальных исходов, что стало новым антирекордом. Всего в РФ скончались 250 454 пациента с COVID-19.

После заболевания коронавирусом выздоровел 7 654 161 человек (34 565 — за последние 24 часа).

Наибольшее число новых случаев коронавируса за прошедшие сутки было зарегистрировано в Москве (3927), Санкт-Петербурге (2942) и Московской области (2649).

Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, госпитализированы 258 тыс. больных коронавирусом, 30 тыс. человек находятся в тяжёлом состоянии, семь тыс. пациентов — на искусственной вентиляции лёгких

«Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения. Фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определённые изменения», — сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Накануне главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов подчёркивал, что третья волна коронавирусной инфекции в России плавно перешла в четвёртую.

В течение недели текущий пик заболеваемости COVID-19 в России перейдёт в стадию плато, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«И через две-три недели мы увидим свет в конце тоннеля, начнётся снижение заболеваемости. А дальнейшие прогнозы можно будет делать только исходя из понимания того, какой процент населения у нас уже имеет иммунитет к штамму «дельта», — цитирует его ТАСС.

При этом врач-терапевт, пульмонолог, работающий в красной зоне, Алексей Никишенков наоборот полагает, что в ближайшее время роста уровня заболеваемости коронавирусом.

«Если смотреть по предыдущему году, как раз на зимний период приходился тоже подъём заболеваемости. Где-то с ноября по январь. Исходя из этого, есть шанс, что в этот раз мы увидим то же самое. До конца зимы ждать спада заболеваемости не приходится. Точно, конечно, спрогнозировать нельзя, но тенденция, которую мы видим сейчас, говорит именно об этом», — пояснил он.

Вопрос обязательной вакцинации

Вакцинация от коронавирусной инфекции должна стать обязательной. Такое мнение высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, для победы над пандемией COVID-19 необходимо, чтобы прививку сделали 70-75% населения РФ.

«Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введён в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной», — цитирует его «Российская газета».

Он также указал на важность проведения информационной работы с населением.

«Чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям. И, соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить «здравствуйте» и «до свидания», — заметил директор Центра Гамалеи.

В интервью ТАСС Гинцбург также указал, что новые волны пандемии COVID-19 будут фиксироваться в России каждые три месяца, если за короткий срок не провакцинируется как можно большее число граждан.

«Откройте учебник по эпидемиологии, там четко написано: 70% населения провакцинируется, вот и будет вам свет. Эпидемиология — наука. У неё свои законы. Если возбудитель передаётся воздушно-капельным путём, надо привить 70%, а лучше 80% жителей, тогда эпидемия не будет самоподдерживающейся, перейдёт в самозатухающую. Поддерживайте потом популяционный уровень и всё, считайте, вы победили», — заметил Гинцбург.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось.

  • АГН «Москва»
  • © Ведяшкин Сергей

28 октября официальный представитель Кремля также сообщал, что власти не принимали каких-либо решений о переводе прививочной кампании из разряда добровольной в обязательную. При этом Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний-интернет торговли, объединяющие крупнейшие розничные сети в стране, а также Федерация независимых профсоюзов России выступили за то, чтобы прививочная кампания против коронавирусной инфекции в стране стала обязательной.

Как заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в разговоре с РИА Новости, введение обязательной вакцинации не противоречит Конституции РФ, но для реализации инициативы необходимо принятие соответствующего федерального закона.

К данному моменту в России коллективный иммунитет составляет 48%, согласно данным сайта «стопкоронавирус.рф». Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что первым компонентом вакцин привились уже более 62 млн россиян, это 53% взрослого населения РФ. При этом ревакцинировались порядка 4,5 млн граждан РФ.

«Мы должны занимать сегодня в борьбе с инфекцией достаточно жёсткую позицию. Эта жёсткая позиция должна быть в вакцинации населения», — указал он.

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