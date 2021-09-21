FAZ: Риск «полексита» становится всё реальнее

КС Польши на этой неделе вынесет решение по вопросу приоритета законов ЕС над польскими

«В Польше сейчас много говорят о возможном «полексите» – выходе страны из Евросоюза. Оппозиция предупреждает, что подобные идеи несут стране реальную опасность. Поддержка членства в ЕС среди населения всегда была высока – около 80%. Да и в правящей партии PiS, которая собирается победить на будущих выборах, также понимают: без денег ЕС правительству придётся туго. Поэтому даже критики правительства всерьёз не верят, что PiS действительно хочет вывести Польшу из ЕС, по крайней мере, так было до сих пор»,

– сообщает немецкая ежедневная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Между тем, постоянные ссоры между Брюсселем и Варшавой из-за польской судебной системы, а также игнорирование Польшей приоритета европейская права над национальным вполне может обернуться разрывом, хотя процесс этот будет происходить достаточно медленно и не сразу станут заметны последствия, отмечает издание. Но уже сегодня польские политологи и политики слишком часто говорят о подобном развитии ситуации в будущем. Чаще всего делают заявления на эту тему в оппозиционном лагере, в правительстве же называют такие прогнозы «выдумкой противника» и каждый раз подчёркивают: членство в Евросоюзе вполне соответствует польским интересам, намекая на европейское субсидирование польской экономики, без которого многие социальные инициативы правящей партии PiS станут невозможны.

«Почему же тогда идут разговоры о «полексите»? Отправной точкой стала ссора между Варшавой и Еврокомиссией по поводу правового государства в Польше. Она началась после того, как партия PiS взяла под свой контроль Конституционный суд в 2015 году. С тех пор правящая партия постепенно брала под контроль другие судебные инстанции. Тот факт, что польский Конституционный суд следует предписаниям правительства, не вызывает сомнений: все его члены состоят в партии PiS»,

– пишет автор статьи Рейнхард Весер (Reinhard Veser).

Брюссель отреагировал на факт зависимости Конституционного суда от правительства исками в Европейский суд. Варшава не осталась в долгу – премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился в КС Польши с требованием дать ответ на вопрос: соответствует ли устав Евросоюза польской конституции и обязана ли страна признавать приоритет европейского права над польским, хотя это всегда являлось одним из основополагающих принципов Евросоюза, отмечает автор.

Окончательный ответ КС Польши должен дать на текущей неделе, но уже сейчас заявления некоторых польских политиков становятся всё более жёсткими в отношении Евросоюза. Так польский министр юстиции Збигнев Зебро обвинил Европу в гибридных атаках на Польшу, а глава партии PiS Рышард Терлецкий заявил о возможности выхода из состава ЕС: «Англичане показали, что им не нравится диктатура Брюсселя и ушли». По мнению Терлецкого, менять своё поведение должен Евросоюз, в противном случае Польша оставит за собой возможность «прибегнуть к радикальным решениям». А депутат польского парламента Марек Суский пошёл ещё дальше и сравнил современный Евросоюз с немецкой оккупацией, цель которой «поставить Польшу на колени».

«Многие проевропейски настроенные поляки опасаются, что если ссора Варшавы и Брюсселя затянется, то на самом деле начнётся процесс разрыва Польши и ЕС. Никто не может точно сказать, что произойдёт, если польское правительство и в самом деле проигнорирует верховенство европейского права и будет применять его лишь в отдельных случаях»,

– констатирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.