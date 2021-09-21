Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие...
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольш...
Молдавия на пороге катастрофы, устроенной Украиной
Главная / В мире

FAZ: Риск «полексита» становится всё реальнее

21 сентября 2021, 02:25  •  21 • В мире
КС Польши на этой неделе вынесет решение по вопросу приоритета законов ЕС над польскими
«В Польше сейчас много говорят о возможном «полексите» – выходе страны из Евросоюза. Оппозиция предупреждает, что подобные идеи несут стране реальную опасность. Поддержка членства в ЕС среди населения всегда была высока – около 80%. Да и в правящей партии PiS, которая собирается победить на будущих выборах, также понимают: без денег ЕС правительству придётся туго. Поэтому даже критики правительства всерьёз не верят, что PiS действительно хочет вывести Польшу из ЕС, по крайней мере, так было до сих пор»,
– сообщает немецкая ежедневная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Между тем, постоянные ссоры между Брюсселем и Варшавой из-за польской судебной системы, а также игнорирование Польшей приоритета европейская права над национальным вполне может обернуться разрывом, хотя процесс этот будет происходить достаточно медленно и не сразу станут заметны последствия, отмечает издание. Но уже сегодня польские политологи и политики слишком часто говорят о подобном развитии ситуации в будущем. Чаще всего делают заявления на эту тему в оппозиционном лагере, в правительстве же называют такие прогнозы «выдумкой противника» и каждый раз подчёркивают: членство в Евросоюзе вполне соответствует польским интересам, намекая на европейское субсидирование польской экономики, без которого многие социальные инициативы правящей партии PiS станут невозможны.
«Почему же тогда идут разговоры о «полексите»? Отправной точкой стала ссора между Варшавой и Еврокомиссией по поводу правового государства в Польше. Она началась после того, как партия PiS взяла под свой контроль Конституционный суд в 2015 году. С тех пор правящая партия постепенно брала под контроль другие судебные инстанции. Тот факт, что польский Конституционный суд следует предписаниям правительства, не вызывает сомнений: все его члены состоят в партии PiS»,
– пишет автор статьи Рейнхард Весер (Reinhard Veser).
Брюссель отреагировал на факт зависимости Конституционного суда от правительства исками в Европейский суд. Варшава не осталась в долгу – премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился в КС Польши с требованием дать ответ на вопрос: соответствует ли устав Евросоюза польской конституции и обязана ли страна признавать приоритет европейского права над польским, хотя это всегда являлось одним из основополагающих принципов Евросоюза, отмечает автор.
Окончательный ответ КС Польши должен дать на текущей неделе, но уже сейчас заявления некоторых польских политиков становятся всё более жёсткими в отношении Евросоюза. Так польский министр юстиции Збигнев Зебро обвинил Европу в гибридных атаках на Польшу, а глава партии PiS Рышард Терлецкий заявил о возможности выхода из состава ЕС: «Англичане показали, что им не нравится диктатура Брюсселя и ушли». По мнению Терлецкого, менять своё поведение должен Евросоюз, в противном случае Польша оставит за собой возможность «прибегнуть к радикальным решениям». А депутат польского парламента Марек Суский пошёл ещё дальше и сравнил современный Евросоюз с немецкой оккупацией, цель которой «поставить Польшу на колени».
«Многие проевропейски настроенные поляки опасаются, что если ссора Варшавы и Брюсселя затянется, то на самом деле начнётся процесс разрыва Польши и ЕС. Никто не может точно сказать, что произойдёт, если польское правительство и в самом деле проигнорирует верховенство европейского права и будет применять его лишь в отдельных случаях»,
– констатирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





21
Источник
Похожие новости
19 сентября 2021, 14:40
"Отца иранской ядерной программы" ликвидировал робот весом в тонну - СМИ
20 сентября 2021, 15:25
«Литовский курьер»: Литва останется без китайского сырья
19 сентября 2021, 23:50
Военный самолёт рухнул на жилые дома в США
19 сентября 2021, 21:55
Подводный треугольник: к чему может привести отказ Австралии от контракта с Францией в пользу соглашения с США
19 сентября 2021, 20:10
На Канарах эвакуируют людей: После землетрясений началось извержение вулкана
19 сентября 2021, 16:30
Украина мечтает о Луне. Баранец признал сказки Мюнхгаузена более реалистичными
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 сентября 2021, 22:45
"Преступление международного масштаба": СБУ хочет наказать 87 русских за вы...
20 сентября 2021, 22:45
Псаки ответила на недовольство Франции: "США не планируют выходить из AUKUS"...
20 сентября 2021, 22:45
Фраза об исковом заявлении подвела Рашкина: "Споткнулся" трижды
20 сентября 2021, 22:45
Толстой о "непризнании" выборов в Госдуму: "Ни европейцы, ни американц...
20 сентября 2021, 22:45
Франция может разрушить торговое соглашение между ЕС и Австралией
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2021, 21:15
"США наступают России на пятки": NI рассказал о секретном американском оружии
16 сентября 2021, 17:55
Австралия отомстила Франции за Россию. Радоваться нечему, на пороге большая война
14 сентября 2021, 14:35
Никита Михалков провёл расследование после заявления Шойгу
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
18 сентября 2021, 00:10
"Газпром" категорично ответил евродепутатам: "Увеличили экспорт"
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшанский
18 сентября 2021, 19:25
Мэр Парижа высказалась о встрече с Тихановской
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.