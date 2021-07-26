FAZ: Крах России не наступил – что делать Европе?

Брюссель давно уже должен сесть за стол переговоров с Москвой

«Россия не изменит своего почтового адреса. Поэтому в будущем Германии и Европейскому союзу не остаётся ничего иного, как только поддерживать отношения с самой большой страной планеты. Перед лицом существующей сейчас напряжённости уместен вопрос, являются ли верными те утверждения, на которых основывалась европейская политика в последние годы. В частности речь идёт об ожидании скорого экономического краха России. Но настало время спросить – когда же, наконец, произойдёт этот крах? И произойдёт ли вообще?»,

– недоумевает немецкая ежедневная подписная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

На деле же оказалось, что санкции, которые должны были заставить Россию изменить свой курс, не смогли это сделать, хотя и усилили давление на российскую экономику. Тем не менее, экономика России достаточно стабильна, отмечает издание. Сама же Россия готова к вызовам и рискам, а право вето в Совете безопасности ООН непоколебимо, тогда как Запад продемонстрировал свою беспомощность. Следовательно, Брюссель сделал неправильные расчёты, ошибся в своих прогнозах, и эти ошибки привели к неправильной внешней политике Евросоюза, делает вывод FAZ. Всё это противоречит интересам как Германии, так и всего Евросоюза, поэтому необходимо срочно менять прежнюю политику. И, прежде всего, прекратить мечтать о том, как Россия из-за политических и экономических трудностей пойдёт на попятную, пора уже понять – этого не случится.

«Внутреннее развитие России и развитие её внешней политики, вызывающие такое эмоциональное отторжение в ЕС и США, — это развитие изумило как Восток, так и Запад. Оно привело у нас к параличу мышления, никто не знает, что делать дальше. При этом первый шаг напрашивается сам собой: нам необходимо чётко сформулировать собственные интересы в европейской политике безопасности»,

– считает автор статьи глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм (Reinhard Krumm).

По его мнению, во-первых, ЕС должен добиться того, чтобы у людей в тех странах, которые мечтают стать членами Евросоюза, складывалось представление о стабильной, безопасной и процветающей Европе. Во-вторых, необходимо обратить внимание на переговоры о разоружении, эти переговоры нельзя полностью оставлять в руках Соединённых Штатов и России.

Тем не менее, встреча президентов США и России состоялась, чего нельзя сказать про Европу, напоминает автор, а всё потому, что в Евросоюзе до сих пор не выработались общие интересы. Между тем в Европе существуют очаги напряжённости, ликвидировать которые возможно только с помощью России. Хотя бы это должно заставить Брюссель сесть за стол переговоров с Москвой, уверен Райнхард Крумм.

«Настало время, чтобы Германия и ЕС, наконец, вновь стали активно действовать на внешнеполитической арене, а не просто реагировать на происходящее. Чем чётче будут сформулированы интересы, которые естественно немыслимы без европейских ценностей, тем проще будет осуществлять постоянный контроль за их реализацией и проводить необходимые корректировки. России в поисках выходов необходимо противопоставить общую, базирующуюся на интересах и силе европейскую политику. Возможно ли это?»,

– похоже, что автор и сам не верит в том, что страны-члены ЕС смогут прийти к единому мнению.