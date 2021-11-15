Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Русский палач» оказался украинским агентом
Жители Украины предупредили о массовом переезде в Крым: Обозначены сроки
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
Бунт в Госдуме. Вакцинация, "битый" министр и гробовая тишина
Главная / Политика

FAZ: Как Украина "кинула" западных "зеленых" инвесторов

15 ноября 2021, 12:30  •  210 • Политика
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
Западные инвесторы, решившие вложить сотни миллионов евро в экономику Украины, теперь пытаются искать справедливости в украинских судах
Немецкая промышленность видит в Украине страну возможностей для развития "зеленой" энергетики. Более того, в ближайшее время, как пишет немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), с Украины ожидаются крупные поставки "зеленого" водорода.  
"В 2009 году украинское правительство еще не думало о водороде, однако распознало потенциал добычи энергии из биомассы, солнца и ветра – не в последнюю очередь для того, чтобы снизить зависимость от России",
– пишет FAZ.
Данный механизм был запущен в 2009 году и сразу же заинтересовал западных инвесторов, так как для каждого вида энергии украинский парламент принял отдельные дифференцированные тарифы: на солнечную генерацию – 45 евроцентов за кВт/ч, на ветряную – 11,3 евроцента за кВт/ч и на биомассу – 12,5 евроцентов за кВт/ч. В связи с тем, что вышеуказанные тарифы оказались даже выше, чем в Германии, на Украину потекли иностранные инвестиции.
Однако, замечает FAZ, инвесторы не учли всех рисков, так как Киев отказался оплачивать согласованные ранее тарифы. Таким образом, по подсчетам привлеченных юридических компаний, с начала прошлого года накопилась непогашенная задолженность в размере 520 миллионов евро.
В связи с "платежным коллапсом" доверие западных инвесторов к Украине оказалось подорвано. Некоторые из них, будучи убежденными в своей правоте, пытались искать справедливости в украинских судах. Однако, пишет FAZ, "найти справедливость на Украине сложнее, чем где бы то ни было".  

Так, в апреле голландская компания Modus Energy подала иск против Украины в Стокгольмский арбитраж. Были использованы и дипломатические каналы: в ноябре прошлого года 17 дипломатов обратились к премьер-министру Украины с требованием оплатить открытые счета.
Украинское правительство пообещало последовательно погашать задолженность, однако и на этот раз не смогло сдержать своего обещания. По информации юридической компании WilmerHale, к июлю текущего года было выплачено лишь 26% долга, несмотря на то что обещано было 70%.
"Вероятно, часть денежных средств была использованы не по назначению",
– предполагает FAZ.
На сегодняшний день на Украине расположены станции по производству возобновляемой энергии мощностью более 8,5 ГВт. Объем иностранных и внутренних инвестиций составил 11 млрд евро. В прошлом году около 7% выработанной электроэнергии приходилось на возобновляемые источники энергии. Если к этим 7% добавить крупные гидроэлектростанции, то мы получим 12,4%. "Это примерно половина того, чего Украина намерена достичь в последующие 15 лет", – замечает FAZ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





210
Источник
Похожие новости
15 ноября 2021, 08:25
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных проблемах
15 ноября 2021, 00:50
Госсекретарь США нашёл объяснение действиям Лукашенко: "Благодарность Польше"
15 ноября 2021, 06:40
Украина расколола НАТО, признал Столтенберг
15 ноября 2021, 06:40
ЕС готовит наказание для приютивших мигрантов в Минске: пострадают не только чиновники
15 ноября 2021, 10:45
На Украине высмеяли готовую помочь в "войне" с Россией Британию
15 ноября 2021, 08:25
Украинский олимпиец неожиданно оправдался за братские чувства к России: "Я, конечно, понимаю"
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 ноября 2021, 08:25
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных проблемах
15 ноября 2021, 02:35
Танки уже на границах, мигрантов не пощадят: Сатановский напомнил о плане Черчилля
15 ноября 2021, 00:50
Госсекретарь США нашёл объяснение действиям Лукашенко: "Благодарность Польше&quo...
15 ноября 2021, 06:40
Украина расколола НАТО, признал Столтенберг
15 ноября 2021, 09:35
Погибель Билла Гейтса: россиян атакует токсичная плесень
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 ноября 2021, 00:45
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам из-за газа и угля
09 ноября 2021, 15:55
Ликвидация Украинской провокации
09 ноября 2021, 04:15
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной больнице
13 ноября 2021, 18:30
Донбасс - это только начало? Украинский генерал насчитал пять регионов, готовых стать русскими
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
12 ноября 2021, 16:15
Жители Украины предупредили о массовом переезде в Крым: Обозначены сроки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.