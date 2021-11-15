FAZ: Как Украина "кинула" западных "зеленых" инвесторов

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Западные инвесторы, решившие вложить сотни миллионов евро в экономику Украины, теперь пытаются искать справедливости в украинских судах

Немецкая промышленность видит в Украине страну возможностей для развития "зеленой" энергетики. Более того, в ближайшее время, как пишет немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), с Украины ожидаются крупные поставки "зеленого" водорода.

"В 2009 году украинское правительство еще не думало о водороде, однако распознало потенциал добычи энергии из биомассы, солнца и ветра – не в последнюю очередь для того, чтобы снизить зависимость от России",

– пишет FAZ.

Данный механизм был запущен в 2009 году и сразу же заинтересовал западных инвесторов, так как для каждого вида энергии украинский парламент принял отдельные дифференцированные тарифы: на солнечную генерацию – 45 евроцентов за кВт/ч, на ветряную – 11,3 евроцента за кВт/ч и на биомассу – 12,5 евроцентов за кВт/ч. В связи с тем, что вышеуказанные тарифы оказались даже выше, чем в Германии, на Украину потекли иностранные инвестиции.

Однако, замечает FAZ, инвесторы не учли всех рисков, так как Киев отказался оплачивать согласованные ранее тарифы. Таким образом, по подсчетам привлеченных юридических компаний, с начала прошлого года накопилась непогашенная задолженность в размере 520 миллионов евро.

В связи с "платежным коллапсом" доверие западных инвесторов к Украине оказалось подорвано. Некоторые из них, будучи убежденными в своей правоте, пытались искать справедливости в украинских судах. Однако, пишет FAZ, "найти справедливость на Украине сложнее, чем где бы то ни было".





Так, в апреле голландская компания Modus Energy подала иск против Украины в Стокгольмский арбитраж. Были использованы и дипломатические каналы: в ноябре прошлого года 17 дипломатов обратились к премьер-министру Украины с требованием оплатить открытые счета.

Украинское правительство пообещало последовательно погашать задолженность, однако и на этот раз не смогло сдержать своего обещания. По информации юридической компании WilmerHale, к июлю текущего года было выплачено лишь 26% долга, несмотря на то что обещано было 70%.

"Вероятно, часть денежных средств была использованы не по назначению",

– предполагает FAZ.

На сегодняшний день на Украине расположены станции по производству возобновляемой энергии мощностью более 8,5 ГВт. Объем иностранных и внутренних инвестиций составил 11 млрд евро. В прошлом году около 7% выработанной электроэнергии приходилось на возобновляемые источники энергии. Если к этим 7% добавить крупные гидроэлектростанции, то мы получим 12,4%. "Это примерно половина того, чего Украина намерена достичь в последующие 15 лет", – замечает FAZ.