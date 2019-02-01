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Фаворит венесуэльской оппозиции США и ЕС самозванец Гуайдо решил "продать себя России"

01 февраля 2019, 11:39  •  141 • Политика
Смена власти в Венесуэле окажется выгодна крупнейшим кредиторам латиноамериканской страны — Китаю и России. Об этом в интервью агентству Reuters заявил провозгласивший себя временным президентом лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Напомним, он является фактически фаворитом у США и ЕС. И, как отмечают политологи, фактически Гуайдо является ставленником заинтересованных в венесуэльском перевороте стран. "Своим заявлением Гуайдо буквально выступает с предложением продажи себя России: мол, вы признаёте меня, а я - плачу с процентами", - говорят пользователи в Сети.
Так, самозванец Гуайдо заявил, что легитимный и законный президент Боливарианской республики Николас Мадуро якобы "не способен защитить чьи-либо интересы". Своё абсурдное мнение он озвучил с таким обрамлением, мол, сам он - Гуайдо, будет выгоден и полезен всем сразу.
"В случае смены власти установится желанная стабильность, и Венесуэла будет ответственно относиться к своим внешним долгам, - сказал оппозиционер. - Таким образом, я буду выгоден России и Китаю".
"Своим заявлением Гуайдо буквально выступает с предложением продажи себя России: мол, вы признаёте меня, а я - плачу с процентами", - говорят пользователи в Сети.
Напомним, 25 января Россия отказалась признавать Гуайдо президентом. Что касается руководства Китая, то оно поддержало позицию России. В Италии также отказались признавать Гуайдо.

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