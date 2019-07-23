Фаворит Трампа: что может изменить приход Бориса Джонсона к власти в Великобритании

Борис Джонсон сменит Терезу Мэй на посту лидера Консервативной партии и главы британского правительства по итогам внутрипартийного голосования. По мнению экспертов, тори импонируют смелые заявления экс-главы МИД, который предлагает налаживать внешнеторговые связи страны с «чистого листа», выйдя из состава Евросоюза без торговой сделки. Кроме того, политик обещает восстановить авторитет Консервативной партии и дать отпор оппозиции. Однако эксперты сомневаются в том, что новый премьер-министр сможет быстро добиться прорыва по тем вопросам, которые не смогла решить его предшественница. Нет предпосылок и для улучшения отношений между Россией и Великобританией, считают аналитики. В то же время Джонсон успел выстроить хороший диалог с Дональдом Трампом, который назвал его «прекрасным премьером».

Новым лидером Консервативной партии и премьер-министром Великобритании стал экс-глава МИД королевства Борис Джонсон. Об этом 23 июля объявили в правящей партии Соединённого Королевства.

Джонсон одержал победу по итогам опроса, проведённого среди всех членов партии, которых насчитывается около 160 тыс. человек. Голосование проводилось по почте.

Официально полномочия главы правительства будут переданы Борису Джонсону 24 июля после того, как королева Елизавета II примет прошение Терезы Мэй об отставке и поручит новому премьер-министру сформировать кабмин. Как ожидается, состав нового правительства Великобритании станет известен достаточно быстро, так как Джонсону не придётся согласовывать кандидатуры на посты министров с парламентом.

При этом политик уже озвучил свои приоритеты на посту премьер-министра и главы Консервативной партии.

«Мы нанесём поражение Джереми Корбину (лидеру оппозиционной Лейбористской партии. — RT), мы победим лейбористов. Мы придадим энергии стране, мы осуществим брексит к 31 октября. Наша цель — нанести поражение и выйти из ЕС», — заявил Борис Джонсон.

Устойчивость премьерства под вопросом

Итоги внутрипартийных выборов не стали неожиданностью — ранее Джонсон получил преимущество по результатам предварительного голосования фракции консерваторов в палате общин, определившем финалистов гонки.

Джонсон набрал 160 голосов, в то время как в поддержку Ханта высказались только 77 парламентариев. Третий участник предвыборной кампании — экс-глава министерства окружающей среды Майкл Гоув — набрал 75 голосов и выбыл из гонки.

Палата общин британского парламента

AFP

© PRU

Стоит отметить, что опрос, проведённый в конце июня социологической службой YouGov, показал, что Джереми Хант пользуется большей популярностью в стране, нежели Борис Джонсон. Когда участников исследования попросили выбрать только одну кандидатуру, большинство отдали голоса в пользу Ханта — видеть во главе кабмина Бориса Джонсона хотели бы только 39% жителей королевства.

Как отмечают эксперты, отчасти на эти показатели могла повлиять история с семейным скандалом, которую муссировали в конце июня британские СМИ. Тогда соседи Джонсона вызвали полицию, якобы услышав громкие женские крики, доносившиеся из квартиры, где он проживает со своей подругой. Однако в результате разбирательства выяснилось, что тревога была ложной и никакая опасность женщине не грозила опасность. При этом она, как и сам политик, назвала шумиху политически мотивированной, считая, что оппоненты экс-главы МИД приложили все усилия, чтобы придать случившемуся широкую огласку.

По мнению заведующего отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимира Швейцера, у Джереми Ханта были ощутимые преимущества перед Джонсоном.

«Хант привлекал многих британцев своей умеренностью, он является опытным переговорщиком, в то время как Джонсон резок и уже успел произвести негативное впечатление на европейских партнёров Лондона. Однако у Джонсона есть свои преимущества: значительную часть тори привлекает его решительность и активность», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По мнению руководителя Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмилы Бабыниной, у Бориса Джонсона, хотя он и пользуется значительной поддержкой в среде консерваторов, есть серьёзные оппоненты среди высокопоставленных однопартийцев.

«У Бориса Джонсона есть явные противники как в палате общин, так и в нынешнем правительстве. Поэтому пока сложно сказать, насколько его премьерство будет устойчивым», — подчеркнула эксперт в комментарии RT.

«Состояние неопределённости сохранится»

Борис Джонсон настаивает на необходимости «жёсткого» брексита без предварительной сделки с Евросоюзом. В недавнем интервью изданию The Sunday Telegraph он заявил, что не блефует, говоря о том, что Соединённое Королевство может уже 31 октября выйти из состава ЕС без заключения соглашения. В отличие от Джереми Ханта, Джонсон сомневается в том, что условия брексита ещё можно смягчить. По мнению политика, те, кто выступают сегодня против «жёсткого» брексита, в действительности вообще не хотят выхода страны из Евросоюза.

Напомним, предшественница Джонсона на посту премьер-министра и главы Консервативной партии Тереза Мэй была вынуждена досрочно сложить полномочия после того, как ей не удалось заручиться поддержкой однопартийцев для реализации своего плана по брекситу. Мэй предлагала заключить с ЕС дополнительное соглашение, позволяющее сохранить действие ряда правил Евросоюза в торгово-экономической сфере для Великобритании.

Активисты, переодетые в таможенников, протестуют против возможного появления жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия

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© Artur Widak

Сторонники этого плана напоминали о том, что экономика Великобритании ориентирована на «единую Европу», и единовременный разрыв устоявшихся связей может больно ударить по экономическим интересам королевства. Однако, по мнению противников Мэй, этот план содержит большой изъян — после брексита Лондон уже не сможет влиять на политику Евросоюза и рискует оказаться в ещё большей зависимости от соседей.

В свою очередь, Джонсон настаивает на выходе Великобритании из состава ЕС без сохранения прежних торговых правил. Вместо этого он рассчитывает заключить с Евросоюзом новый договор о свободной торговле. Ранее политик выступал за подписание аналогичного договора с США.

По мнению Владимира Швейцера, Лондон и Брюссель продолжат переговоры по условиям выхода Великобритании из ЕС и после 31 октября, поскольку сценарий «жёсткого» брексита недопустим для Соединённого Королевства.

«Европейские лидеры уже заявили, что готовы и дальше вести переговоры с Лондоном. Думаю, что состояние неопределённости сохранится. Дело в том, что существуют объективные проблемы, разрешить которые непросто. «Жёсткий» брексит ударит по британской экономике, и избежать этого Джонсон не может», — считает эксперт.

Иной точки зрения придерживается Людмила Бабынина. По её мнению, «вероятность того, что Джонсону удастся реализовать свою идею «жёсткого» брексита, достаточно высока». Однако даже если новый премьер найдёт решение торгово-экономических проблем, ему ещё предстоит добиться компромисса в споре вокруг ирландской границы.

Именно этот вопрос стал наиболее болезненной темой во время дискуссии о брексите: Дублин обещает заблокировать восстановление жёсткой границы между Северной Ирландией (СИ) и Республикой Ирландия. За сохранение прозрачности границы на Изумрудном острове выступает и руководство ЕС. Однако наличие такой бреши в границе с Евросоюзом фактически аннулирует решение Великобритании о выходе из него либо слишком обособит СИ в составе Соединённого Королевства. Так что найти приемлемый для всех сторон план выхода из переговорного тупика будет очень непросто, предупреждают эксперты.

Исторические корни политической напряжённости

За исключением вопросов брексита Борис Джонсон во многом сохранит прежний внешнеполитический курс Великобритании, считают эксперты. Перемен можно ожидать только в отношениях с Вашингтоном — в отличие от Терезы Мэй, которую Трамп открыто критиковал, Борису Джонсону удалось завоевать симпатии главы Белого дома. Выступая в середине июля на пресс-конференции по итогам переговоров с Терезой Мэй, Трамп заявил, что Борис Джонсон может быть «прекрасным премьер-министром».

Борис Джонсон и Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

«Он очень хорошо ко мне относился, хорошо отзывался обо мне на посту президента, говорил о том, что я делаю невероятно хорошую работу, и так оно и есть, если вы не заметили», — добавил Трамп.

Примечательно, что американский президент стал одним из первых иностранных лидеров, поздравивших Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра. Глава Белого дома опубликовал короткое поздравление в Twitter.

Впрочем, если британско-американские отношения и будут улучшены, то скорее в риторической плоскости, отмечают аналитики. Страны традиционно являются стратегическими союзниками с наиболее близкими военно-политическими интересами.

Не прогнозируют эксперты больших перемен и в российско-британских отношениях: Борис Джонсон ранее нередко выступал с жёсткой антироссийской позицией. Даже предстоящий брексит политик связал с необходимостью «ответить» на интервью российского президента Financial Times, где говорилось о том, что либеральная идея изжила себя.

По мнению Джонсона, чтобы доказать Владимиру Путину ценность либерализма, Великобритания должна осуществить брексит к 31 октября.

Как заявил ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, в Москве не рассчитывают на улучшение отношений с Лондоном после отставки Терезы Мэй.

«Великобритания заняла линию, совершенно для нас неприемлемую. Причины, по которым она это сделала, нам ясны. Она это сделала в рамках той политики, которую сейчас там проводит команда консерваторов. Мы не ожидаем каких-либо подвижек, тем более они сейчас заняты собственными разборками», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Опрошенные RT эксперты разделяют точку зрения представителя МИД. Как отметил Владимир Швейцер, политическая напряжённость между Россией и Великобританией имеет давние исторические корни, и изжить её будет непросто.

Здание МИД России

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«Кроме того, у британской стороны нет серьёзной экономической заинтересованности в том, чтобы улучшать связи с Россией, она не нуждается в этом», — пояснил эксперт.

«Думаю, что Джонсон будет проводить традиционную для Великобритании внешнюю политику, и при нём снова актуализируется линия особых отношений с Вашингтоном, — считает Людмила Бабынина. — Но внешнеполитический курс Лондона в отношении России не изменится».