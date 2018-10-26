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Фаворит президентской гонки в Бразилии пообещал не начинать войну с Венесуэлой

26 октября 2018, 06:24  •  22 • Политика
Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару, который, скорее всего, станет президентом в Бразилии через два дня, пообещал не вводить войска на территорию Венесуэлы.
Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару пообещал не вводить войска в соседнюю Венесуэлу. Так он ответил на провокационное видео, где ему приписывается желание начать войну с соседом.
Болсонару заявил, что не собирается начинать ни с кем войну. «Это не правда», - заявил кандидат.
Напомним, что Болсонару практически гарантировал себе победу во втором туре президентских выборов, которые состоятся в стране 28 октября. По опросам за него готовы проголосовать 57% избирателей. Это при том, что большую часть своей избирательной кампании кандидат провел на больничной койки – он был ранен ножом во время предвыборного митинга, ему проведено несколько операций и он не смог принимать участия ни в избирательной кампании, ни даже в дискуссии кандидатов по телевидению.

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