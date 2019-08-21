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Фаворит на пост посла США в России отказался от предложения ради Северной Кореи

21 августа 2019, 11:39  •  118 • Политика
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн отказался от предложенной ему должности посла США в России ради Северной Кореи. Как сообщает в среду агентство Reuters, об этом американский дипломат заявил в среду в Сеуле.
Стало известно о том, что специальный представитель США по КНДР Стивен Бигэн рассказал, что не собирается становиться послом в России. От полученного предложения он был вынужден отказаться. По словам Бигэна, ему хотелось бы максимально сконцентрировать свои усилия на проблеме денуклеаризации Северной Кореи.
Отметим, что ранее американские СМИ сообщали - 56-летний дипломат считался фаворитом на пост посла. В частности, подчеркивалось, что "у него есть опыт ведения дел с Россией".
Американский спецпредставитель также заявил, что США готовы к возобновлению переговоров с КНДР в любой момент, когда к этому будет готов Пхеньян, передает Reuters.
В ходе трехдневного визита в Сеул у Бигэна запланирована серия встреч с южнокорейскими партнерами, в том числе с министром объединения Ким Ён Чхолем, курирующим межкорейские отношения.

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