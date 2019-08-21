Фаворит на пост посла США в России отказался от предложения ради Северной Кореи

Стало известно о том, что специальный представитель США по КНДР Стивен Бигэн рассказал, что не собирается становиться послом в России. От полученного предложения он был вынужден отказаться. По словам Бигэна, ему хотелось бы максимально сконцентрировать свои усилия на проблеме денуклеаризации Северной Кореи.

Отметим, что ранее американские СМИ сообщали - 56-летний дипломат считался фаворитом на пост посла. В частности, подчеркивалось, что "у него есть опыт ведения дел с Россией".

Американский спецпредставитель также заявил, что США готовы к возобновлению переговоров с КНДР в любой момент, когда к этому будет готов Пхеньян, передает Reuters.

В ходе трехдневного визита в Сеул у Бигэна запланирована серия встреч с южнокорейскими партнерами, в том числе с министром объединения Ким Ён Чхолем, курирующим межкорейские отношения.