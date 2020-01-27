Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вячеслав Лебедев на страже стабильности
В Демократической партии США найден исполнитель воли Путина
Посольство США в Багдаде подверглось удару трёх реактивных снарядов
"Ни прощения, ни забвения": Путин направил проникновенную телеграмму у...
Главная / В России

Фаустовские политологи, Сурков медитирует, Совбез в мавританском замке, тайные вериги наших министров и настала эпоха великих свершений

27 января 2020, 15:39  •  175 • В России

Нынешний политолог, а равно эксперт окончательно приблизился к идеалу фаустовского человека. Мефистофель, как известно, объяснял ему, что для успеха любовной интриги нужно войти в доверие к Марте, а лучшим способом завоевать доверие будет представить Марте свидетельство о смерти ее мужа в итальянской Падуе. На недоумение Фауста, который горит сердцем и совершенно не желает ехать в Падую, Мефистофель снисходительно объясняет: «Свидетельство и так, без справок подмахнем».

ВОВРЕМЯ ПРОДАТЬ ДУШУ

Привередливый Фауст опять недоволен - теперь уже таким цинизмом, на что бес напоминает своему спутнику о его былой карьере всемирноученого профессора:

О том, что в голове

и в сердце у людей

Таится, вы давно ль

преважно толковали

С душою дерзкою,

с бессовестным челом?

А если мы вникать поглубже начинаем,

Сейчас же видим мы, что знали вы о том

Не более, чем мы о муже Марты знаем.

Ученый муж лишь говорит: «Софист и лжец ты был и будешь», на что Мефистофель с полным основанием мог бы заметить: «Слив засчитан». Но точно такую же картину мы наблюдаем и сейчас, после объявления о составе нового Кабинета. С заменой мужа Марты на новоявленного министра Пупкина преважные свидетельства знатных политологов о величии Пупкина имеют ту же цену.

Поэтому интереснее рассуждать об уже давно известных государственных людях. Широко известный в узких кругах А. А. Чеснаков взорвал (говоря избитым выражением) интернет - сообщив, что ув. В. Ю. Сурков «Ушел с госслужбы и в течение ближайшего месяца будет заниматься медитацией». Правда, в Кремле тоже, кажется, занимаются медитацией - во всяком случае официального указа об отставке пока нет. Поэтому неизвестно, можно ли будет увидеть, как ув. В. Ю. Сурков «восседает на меже, просветленный весь уже». Но в принципе желание

…На старость лет

От суеты, от мира

отложиться,

Произнести

монашества обет

И в тихую обитель

затвориться

вполне естественно.

А МЕБЕЛЬ НАДО ПОМЕНЯТЬ!

Разве что страсть послужить престол-отечеству еще очень сильна - как у Д. А. Медведева. Не желая удаляться в пустыню, бывший премьер горячо отдался своему теперешнему поприщу в Совете безопасности, первым делом занявшись выбором и обустройством нового рабочего места. Что естественно: офис, где он будет одной рукой айфон интегрировать, другой - народы контролировать, требует серьезного внимания.

Изначально ему (по слухам) был предложен кабинет первого вице-премьера, а до того - советника президента по хозяйству А. Р. Белоусова. Но Д. А. Медведев отказался. Возможно, узнав, что в давние времена кабинет принадлежал Л. И. Брежневу, замсекретаря Совбеза побоялся тревожить великие тени. В итоге Д. А. Медведев поселится в мавританском замке на Воздвиженке, где все располагает к высокоэффективному времяпрепровождению -

Тихо над Альгамброй,

Дремлет вся натура,

Дремлет замок Памбра,

Спит Эстремадура.

Правда, неприятное свойство замка - это проклятие, тяготевшее над его строителем, олигархом и большим оригиналом А. А. Морозовым. Предаваясь эзотерическим духовным практикам, он настолько уверовал в свою высшую йогическую силу, что, дабы доказать маловерам, сколь он духовно силен, выстрелил себе в ногу, причем не в переносном (это многие делают, особенно политики), а в буквальном смысле. Но с высшей йогической силой что-то пошло не так, и эзотерик умер в цвете лет. Пронос оружия в замок теперь, видимо, будет строго запрещен - береженого бог бережет.

Дмитрий Медведев займет должность замсекретаря Совбеза.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Другое проклятие было наложено на олигарха Морозова его суровой матерью. Посмотрев в декабре 1899 г. на причудливый замок, она сказала сыну: «Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва будет знать!» Но уверен, материнское проклятие давно снято - все-таки больше века прошло и множество авторитетных организаций арендовали замок вполне успешно.

ФУТБОЛКА ДЛЯ МИНКУЛЬТА

Таинственные знаки были наложены и на занявшую пост министра культуры О. Б. Любимову. Лишь только было объявлено о назначении, доброжелатели отыскали ее фотографию, где будущий министр изображена в футболке с надписью, широко известной благодаря дизайнеру Артемию Татьяновичу, но в действительности принадлежащей не ему (Артемий Татьянович спер ее, как и многое другое), а драматургу и профессору русской словесности Н. В. Коляде. Надпись - своего рода современный вариант «Мене, текел, фарес» - гласит: «Кто вы такие, что вам надо, я вас не знаю, идите на...<прочь>».

Главу Чувашии Михаила Игнатьева за «шутку» над пожарным пока только предлагают исключить из правящей партии России

Ольга Любимова. Новый министр культуры. Кто такая Ольга Любимова? Разбор Мардана..

КОГДА Б ИМЕЛ ЗЛАТЫЕ ГОРЫ

Непонятно, впрочем, почему все так привязались к О. Б. Любимовой. Вполне вероятно, что такую футболку тайно носят под форменной одеждой многие министры - особенно принадлежащие к социально-экономическому блоку. Подобно тому, как особо благочестивые люди носят вериги под партикулярным платьем.

Во всяком случае практика сохранившего свой пост министра финансов А. Г. Силуанова в точности соответствует таинственному изречению. Очевидно, он сперва объясняет просителю, что «Нам нужно злато, злато, злато, коплю я злато без конца», а если проситель назойлив, министр финансов снимает с себя пиджак и верхнюю сорочку, предъявляя таинственную футболку. При виде роковой надписи до самого непонятливого доходит, что тут где сядешь, там и слезешь.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

ДАЕШЬ НАРОДУ КОНСТИТУЦИЮ!

Тем временем процесс правки Основного Закона РФ пошел в галоп, что пугает консервативно настроенную часть общества. Как говорил в 1905 г. Тевье-молочник, «Захотел Господь Б-г облагодетельствовать своих евреев, и свалилось на нашу голову новое горе, новое несчастье - коснетуция. Ну и коснетуция! Начался вдруг переполох среди наших богачей. Пустились наутек из Егупца за границу, теплые воды придумали, нервы, соляные ванны, вчерашний день, прошлогодний снег...». В 2020 г. оппозиционные СМИ точно так же страдают нервами и соляными ваннами, а равно публикуют «Манифест против конституционного переворота и узурпации власти». Всемилостивейший манифест ярко и выпукло показывает, сколь страшит коснетуция наших прогрессистов.

Видя такое дело, верные люди стали обращаться к знаменитым киберактивистам с предложением за цену, которую они сами себе назначат, публиковать в своих блогах рассуждения о большой пользе коснетуции в быту и народном хозяйстве. По крайней мере об этом сообщают киберактивисты Валентин Петухов и Андрей Коняев, в известности которых сомневаться неприлично - «Кто же не знает старика Крупского?».

Если уже Петухов и Коняев (а возможно, также Петров с Бошировым и Мамаев с Кокориным) приняли участие в коснетуционном процессе, значит, цель достигнута - дело это стало воистину всенародным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



175
Источник
Похожие новости
27 января 2020, 15:39
Швейцарец, сбежавший из сытой Европы в бедную Абхазию: Тут свобода, чачу можно гнать!
27 января 2020, 15:39
Главу Чувашии Михаила Игнатьева за «шутку» над пожарным пока только предлагают исключить из правящей партии России
27 января 2020, 15:39
Эксперт: Россия не пойдет на поклон к Украине из-за нехватки воды в Крыму
27 января 2020, 15:39
Встреча Большой пятерки может пройти не в Москве, а в Нью-Йорке
24 января 2020, 20:54
«Оборудовал схроны со взрывчаткой»: ФСБ задержала работавшего по заданию спецслужб Украины жителя Крыма
26 января 2020, 21:39
«Перелом сросшийся, давний»: врачи изучили травмы клинского предпринимателя, полученные при задержании
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2020, 02:54
Американцы перехватывают патрули русских: Очередная стычка в Сирии спровоцировала пробку - СМИ
22 января 2020, 20:24
"У Польши серьёзный союзник": Ещё одна страна обвинила Россию в "искажении" истории Второй мировой войны
24 января 2020, 04:54
"Унитазы с украинских катеров нашлись!": Военкор Коц дал смешную версию с "похищенной" сантехникой
23 января 2020, 05:54
Бывший депутат Рады назвал дату «марша на Крым»
26 января 2020, 02:24
"Русские не могли совершить добра": Публицист объяснил "позорную речь" Пенса в Израиле
25 января 2020, 03:39
"Чужое амплуа". Почему провалилось выступление Зеленского в Давосе?
21 января 2020, 14:54
Новейшая российская РЛС засекла «стелс»-истребители F-35, делаем выводы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.