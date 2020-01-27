Фаустовские политологи, Сурков медитирует, Совбез в мавританском замке, тайные вериги наших министров и настала эпоха великих свершений

Нынешний политолог, а равно эксперт окончательно приблизился к идеалу фаустовского человека. Мефистофель, как известно, объяснял ему, что для успеха любовной интриги нужно войти в доверие к Марте, а лучшим способом завоевать доверие будет представить Марте свидетельство о смерти ее мужа в итальянской Падуе. На недоумение Фауста, который горит сердцем и совершенно не желает ехать в Падую, Мефистофель снисходительно объясняет: «Свидетельство и так, без справок подмахнем».

ВОВРЕМЯ ПРОДАТЬ ДУШУ

Привередливый Фауст опять недоволен - теперь уже таким цинизмом, на что бес напоминает своему спутнику о его былой карьере всемирноученого профессора:

О том, что в голове

и в сердце у людей

Таится, вы давно ль

преважно толковали

С душою дерзкою,

с бессовестным челом?

А если мы вникать поглубже начинаем,

Сейчас же видим мы, что знали вы о том

Не более, чем мы о муже Марты знаем.

Ученый муж лишь говорит: «Софист и лжец ты был и будешь», на что Мефистофель с полным основанием мог бы заметить: «Слив засчитан». Но точно такую же картину мы наблюдаем и сейчас, после объявления о составе нового Кабинета. С заменой мужа Марты на новоявленного министра Пупкина преважные свидетельства знатных политологов о величии Пупкина имеют ту же цену.

Поэтому интереснее рассуждать об уже давно известных государственных людях. Широко известный в узких кругах А. А. Чеснаков взорвал (говоря избитым выражением) интернет - сообщив, что ув. В. Ю. Сурков «Ушел с госслужбы и в течение ближайшего месяца будет заниматься медитацией». Правда, в Кремле тоже, кажется, занимаются медитацией - во всяком случае официального указа об отставке пока нет. Поэтому неизвестно, можно ли будет увидеть, как ув. В. Ю. Сурков «восседает на меже, просветленный весь уже». Но в принципе желание

…На старость лет

От суеты, от мира

отложиться,

Произнести

монашества обет

И в тихую обитель

затвориться

вполне естественно.

А МЕБЕЛЬ НАДО ПОМЕНЯТЬ!

Разве что страсть послужить престол-отечеству еще очень сильна - как у Д. А. Медведева. Не желая удаляться в пустыню, бывший премьер горячо отдался своему теперешнему поприщу в Совете безопасности, первым делом занявшись выбором и обустройством нового рабочего места. Что естественно: офис, где он будет одной рукой айфон интегрировать, другой - народы контролировать, требует серьезного внимания.

Изначально ему (по слухам) был предложен кабинет первого вице-премьера, а до того - советника президента по хозяйству А. Р. Белоусова. Но Д. А. Медведев отказался. Возможно, узнав, что в давние времена кабинет принадлежал Л. И. Брежневу, замсекретаря Совбеза побоялся тревожить великие тени. В итоге Д. А. Медведев поселится в мавританском замке на Воздвиженке, где все располагает к высокоэффективному времяпрепровождению -

Тихо над Альгамброй,

Дремлет вся натура,

Дремлет замок Памбра,

Спит Эстремадура.

Правда, неприятное свойство замка - это проклятие, тяготевшее над его строителем, олигархом и большим оригиналом А. А. Морозовым. Предаваясь эзотерическим духовным практикам, он настолько уверовал в свою высшую йогическую силу, что, дабы доказать маловерам, сколь он духовно силен, выстрелил себе в ногу, причем не в переносном (это многие делают, особенно политики), а в буквальном смысле. Но с высшей йогической силой что-то пошло не так, и эзотерик умер в цвете лет. Пронос оружия в замок теперь, видимо, будет строго запрещен - береженого бог бережет.

Дмитрий Медведев займет должность замсекретаря Совбеза.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Другое проклятие было наложено на олигарха Морозова его суровой матерью. Посмотрев в декабре 1899 г. на причудливый замок, она сказала сыну: «Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва будет знать!» Но уверен, материнское проклятие давно снято - все-таки больше века прошло и множество авторитетных организаций арендовали замок вполне успешно.

ФУТБОЛКА ДЛЯ МИНКУЛЬТА

Таинственные знаки были наложены и на занявшую пост министра культуры О. Б. Любимову. Лишь только было объявлено о назначении, доброжелатели отыскали ее фотографию, где будущий министр изображена в футболке с надписью, широко известной благодаря дизайнеру Артемию Татьяновичу, но в действительности принадлежащей не ему (Артемий Татьянович спер ее, как и многое другое), а драматургу и профессору русской словесности Н. В. Коляде. Надпись - своего рода современный вариант «Мене, текел, фарес» - гласит: «Кто вы такие, что вам надо, я вас не знаю, идите на...<прочь>».

КОГДА Б ИМЕЛ ЗЛАТЫЕ ГОРЫ

Непонятно, впрочем, почему все так привязались к О. Б. Любимовой. Вполне вероятно, что такую футболку тайно носят под форменной одеждой многие министры - особенно принадлежащие к социально-экономическому блоку. Подобно тому, как особо благочестивые люди носят вериги под партикулярным платьем.

Во всяком случае практика сохранившего свой пост министра финансов А. Г. Силуанова в точности соответствует таинственному изречению. Очевидно, он сперва объясняет просителю, что «Нам нужно злато, злато, злато, коплю я злато без конца», а если проситель назойлив, министр финансов снимает с себя пиджак и верхнюю сорочку, предъявляя таинственную футболку. При виде роковой надписи до самого непонятливого доходит, что тут где сядешь, там и слезешь.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

ДАЕШЬ НАРОДУ КОНСТИТУЦИЮ!

Тем временем процесс правки Основного Закона РФ пошел в галоп, что пугает консервативно настроенную часть общества. Как говорил в 1905 г. Тевье-молочник, «Захотел Господь Б-г облагодетельствовать своих евреев, и свалилось на нашу голову новое горе, новое несчастье - коснетуция. Ну и коснетуция! Начался вдруг переполох среди наших богачей. Пустились наутек из Егупца за границу, теплые воды придумали, нервы, соляные ванны, вчерашний день, прошлогодний снег...». В 2020 г. оппозиционные СМИ точно так же страдают нервами и соляными ваннами, а равно публикуют «Манифест против конституционного переворота и узурпации власти». Всемилостивейший манифест ярко и выпукло показывает, сколь страшит коснетуция наших прогрессистов.

Видя такое дело, верные люди стали обращаться к знаменитым киберактивистам с предложением за цену, которую они сами себе назначат, публиковать в своих блогах рассуждения о большой пользе коснетуции в быту и народном хозяйстве. По крайней мере об этом сообщают киберактивисты Валентин Петухов и Андрей Коняев, в известности которых сомневаться неприлично - «Кто же не знает старика Крупского?».

Если уже Петухов и Коняев (а возможно, также Петров с Бошировым и Мамаев с Кокориным) приняли участие в коснетуционном процессе, значит, цель достигнута - дело это стало воистину всенародным.