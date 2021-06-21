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Фаучи озвучил три этапа проверки "доказательств" утечки коронавируса из лаборатории

21 июня 2021, 22:05  •  116 • В мире
Разведка США заявила о наличии "доказательств" появления коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане. Главный инфекционист Энтони Фаучи озвучил три этапа проверки этих сведений.
Распространение SARS-CoV-2, которое привело к пандемии, началось из-за утечки вируса из лаборатории Уханьского института вирусологии. Американская разведка настаивает на этой версии и даже утверждает, что имеет "неоспоримые доказательства".
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сомневается, что такие "доказательства" действительно существуют. В интервью The New York Times он заявил, что не был ознакомлен с этими материалами.
Он объяснил: разведка утверждает, что трое сотрудников лаборатории заразились коронавирусной инфекцией, а затем были госпитализированы. Для начала следует понять, насколько эта версия правдоподобна, отметил главный инфекционист США.
По его мнению, затем нужно будет доказать, что этим данным можно доверять. Третий этап - изучить историю болезни этих людей.
По мнению Фаучи, коронавирус передался от животного к людям. Эту версию специалист назвал наиболее вероятной.
Первые случаи заражения ранее неизвестным вирусом случились в декабре 2019 года. Вирусу дали название SARS-CoV-2, а заболевание, которое он вызывает, стали называть COVID-2019, переименовав позднее в COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.
По данным Университета Джона Хопкинса, в мире выявлено свыше 178,5 миллиона случаев COVID-19. Больше 3,8 миллиона человек умерли. В топ-5 стран, где эпидемиологическая ситуация наиболее сложная, входят США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

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