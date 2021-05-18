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Фатальный недостаток израильской ПРО: Где просчитались создатели "Железного купола"

18 мая 2021, 23:05  •  86 • Политика
Военный обозреватель назвал фатальный недостаток израильской системы ПВО "Железный купол". "Жутко много времени занимает перезарядка", - считает он.
Израильская система ПРО "Железный купол", защищающая страну от ракет Палестины, имеет один фатальный недостаток - она очень долго перезаряжается. Такое мнение высказал военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец.
В ходе последнего обострения между Израилем и Палестиной боевому крылу движения ХАМАС удалось нащупать слабое место израильского "Железного купола". Оказалось, что израильская система ПРО просто не способна справиться с большим количеством целей.
Жутко много времени занимает перезарядка, которая может растянуться на несколько часов,
- объяснил фатальный недостаток "Железного купола" Виктор Баранец.
Он добавил, что Израилю стоит перенять опыт у вооружённых сил России. Русские военные используют для перезарядки систем ПРО специально созданные для это машины. Это позволяет обновлять боекомплект за считаные минуты.
К другим недостаткам "Железного купола" Виктор Баранец относит дороговизну противоракет. Снаряд для перехвата стоит в 30 раз дороже, чем палестинская ракета, которую он должен сбить, приводят слова эксперта Nation News.

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