Фатальный недостаток израильской ПРО: Где просчитались создатели "Железного купола"

Военный обозреватель назвал фатальный недостаток израильской системы ПВО "Железный купол". "Жутко много времени занимает перезарядка", - считает он.

Израильская система ПРО "Железный купол", защищающая страну от ракет Палестины, имеет один фатальный недостаток - она очень долго перезаряжается. Такое мнение высказал военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец.

В ходе последнего обострения между Израилем и Палестиной боевому крылу движения ХАМАС удалось нащупать слабое место израильского "Железного купола". Оказалось, что израильская система ПРО просто не способна справиться с большим количеством целей.

Жутко много времени занимает перезарядка, которая может растянуться на несколько часов,

- объяснил фатальный недостаток "Железного купола" Виктор Баранец.

Он добавил, что Израилю стоит перенять опыт у вооружённых сил России. Русские военные используют для перезарядки систем ПРО специально созданные для это машины. Это позволяет обновлять боекомплект за считаные минуты.

К другим недостаткам "Железного купола" Виктор Баранец относит дороговизну противоракет. Снаряд для перехвата стоит в 30 раз дороже, чем палестинская ракета, которую он должен сбить, приводят слова эксперта Nation News.