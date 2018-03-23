Фатальная небоеспособность российских вооружённых сил и чемпион Америка • 383 • Аналитика Душераздирающие истории о фатальной небоеспособности Вооружённых сил РФ, регулярно публикуемые на сайтах некоторых изданий, наводят на определённые размышления о подоплеке этой алармистской кампании.







В той части современной журналистики, которая таковой, естественно, не является, ибо она есть обычный бизнес-продукт, заголовок играет примерно такую же роль, как упаковка на любом другом товаре. Чем она более яркая и броская, тем более чепуховым и никудышным может быть содержание. Разумеется, это банальный обман читателя. Но поскольку до 90% граждан в информационных изданиях читают только заголовки, это уже не просто обман, но технология. И весьма эффективная.





Написал один такой технолог вполне себе продаваемый заголовок: «Черноморский флот России бессилен противодействовать ВМС США» — и может смело бежать в кассу занимать очередь за повышенным гонораром. Потому что не приходится сомневаться: столь благоухающую сенсацию наверняка заметят. Читать саму статью, скорее всего, не будут, ибо «много букаф». Но зубодробительный заголовок в подсознании наверняка засядет. А значит, редакционное задание выполнено: Россия опять в лузерах, а Америка, само собой, чемпион!



Я один из тех немногих, кто подобные «тексты слов» все-таки иногда читает. Во-первых, сказывается старая редакторская закваска, а во-вторых, всегда интересно понимать, зачем это пишут и откуда ноги растут. В данном, далеко не первом подобном случае я уже примерно знал, на что можно рассчитывать. И, как оказалось, не ошибся.



Статейка оказалась вполне бросового уровня, составленная из надерганных по случаю цитат разного рода «авторитетов», общим знаменателем которых было то, что они где-то и когда-то служили.



Но почему автор данной, с позволения сказать, статьи, или сами эксперты решили, что это является достаточным основанием для безбрежного паникерства в стиле «Шеф! Все пропало!», лично мне непонятно. Даже мало-мальски грамотному школьнику известно, что правильный ответ бывает только при правильной постановке вопроса. Здесь же изначально проблема обозначена так, что корректного ответа ждать не приходится.



«…главная проблема ЧФ и его средиземноморской эскадры – «острейший недостаток ударной мощи». «Одними только корветами, большими десантными кораблями, плавучими мастерскими, танкерами и буксирами много не навоюешь,..Чтобы противостоять Шестому флоту США, нужно создавать хоть какую-то угрозу его ракетным крейсерам и авианосцам».



Предположим, что Черноморский флот в его нынешнем штатном составе действительно не способен противостоять ВМС США. И что из этого следует, господа «военные эксперты»? Да ровным счетом ничего! Потому что любой военный человек знает — всё зависит от общих условий и конкретных обстоятельств применения любого оружия и военной силы вообще. Что это за задача такая со сплошными неизвестными? С какой именно частью ВМС США сопоставляется Черноморский флот? Где он будет в это время находиться? Какие силы обеспечения его боевой деятельности будут привлечены? В голове вертятся десятки подобных вопросов, без получения компетентных ответов на которые не может быть и речи о сколько-нибудь обоснованном вердикте по поводу недееспособности ЧФ РФ. Увы, но ничего похожего на такие ответы в статье нет даже близко.



Зато есть измышления о том, что американский 6-й флот это такая гроза и мощь, что российскому ЧФ там просто нечего делать:



«В состав Шестого флота ВМС США (а он ответственен за Средиземноморский бассейн) в том числе входит эскадра из четырех эсминцев управляемого ракетного оружия (УРО). В Средиземном море этот флот располагает авианосной ударной группой – атомный ударный авианосец плюс два ракетных крейсера и два эсминца УРО. Основные силы Шестого флота поддерживаются амфибийной десантной группой с соответствующими кораблями и, скорее всего, двумя подлодками с ракетами «Томагавк». Военные новинки России: есть гиперскорости, но есть ли гиперзвук?



На самом деле в состав 6-го флота США на постоянной основе входит всего один корабль, который только условно можно назвать боевой единицей. Это штабная посудина командующего 6-м флотом «Маунт Уитни», у которого нет ни крупнокалиберных пушек, ни ракет. Все остальное — это прикомандированные силы, которые прибывают в Средиземное море и убывают оттуда в зависимости от военно-политической обстановки. Например, сейчас там нет ни одного американского авианосца. И, соответственно, нет и входящих в его эскорт многочисленных крейсеров, эсминцев, АПЛ и тому подобного. А группировка амфибийных сил США буквально только что проследовала через эту акваторию транзитом в Персидский залив.



Ну и с кем в данный момент прикажете мериться силами Черноморскому флоту? Нельзя же так, господа хорошие! Зачем подгонять уже готовый и явно нацеленный на деморализацию массовой аудитории ответ-заголовок под уравнение со всеми неизвестными? Кто вам вообще сказал, что Черноморский флот собирается воевать с американским? Да еще и в гордом одиночестве? С чего вы это взяли? А если даже и будет, он что один как перст и в таком одиноком виде будет противостоять американскому флоту?



Между прочим, коль скоро в статье речь идет о наших флотских «недомоганиях» в связи с Сирией, то скажу следующее. Как-то так получается, что, несмотря на «немощь» российского Черноморского флота, именно он сегодня контролирует берега Сирии, а не якобы всемогущая Америка, которая наверняка очень бы этого хотела. И контролирует не сам по себе, а составе всей группировки находящихся там российских войск. Которые, в свою очередь, опираются на всю мощь российских вооруженных сил. Вот такая многоуровневая огнестрельная матрешка получается!



И вообще, у России, слава Богу, найдется много чего такого, что отрезвит любого агрессора, включая США. Еще буквально вчера у неё вроде бы не было никаких гиперзвуковых «Кинжалов». А сегодня они есть! И кто вам сказал, уважаемые, такую неправду, что они еще не боеготовы и в количестве малом? Нет у вас такой информации и быть не может! Потому что это сведения не вашего уровня доступа. Тяга к переименованиям. Французская болезнь!



Но даже один боеготовый МиГ-31 с «Кинжалом» — это уже гарантированно минус один американский авианосец. Просто потому, что против такого оружия ни у кого защиты нет. А кроме того, в случае войны с Америкой никто на тактических ядерных боеголовках экономить не станет.



И таких ускоренных средств отправки американского флота на дно морское в распоряжении Черноморского флота, в случае надобности, могут оказаться десятки! А ведь есть еще и целый флот тяжелых дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с новейшей модификацией противокорабельной ракеты Х-32, реальный радиус действия которой тоже неведом широой публике, но явно зашкаливает за тысячу километров. А еще многоцелевые подводные лодки с ракетами «Оникс» и «Гранит», специально созданными для борьбы с крупными морскими целями. И совершено неважно, что они не числятся в составе самого ЧФ! Указанные подводные крейсеры уже и сегодня действуют в его интересах.



И как тогда считать соотношение сил Черноморского флота и его американских «партнеров»? Да понятно, что никак! Потому что не бывает вообще войны и вообще соотношения сил. Иначе можно докатиться и до сравнения Черноморского флота с межзвездным флотом «Галактической империи». Тоже ведь есть некоторая вероятность того, что он где-то там – «в одной далекой Галактике» плавает среди звезд и вынашивает недобрые намерения.



В статье целый абзац посвящен проблемам крейсера «Москва», который действительно нуждается в ремонте. И поэтому, дескать, ЧФ надолго останется без такого мощного корабля. Но почему-то никого из экспертов, не «осенило», что в случае реальной нужды Россия легко может заменить этот корабль однотипной боевой единицей из состава другого флота – ракетным крейсером «Варяг» с ТОФ, который, кстати, уже неоднократно нес боевую службу у берегов Сирии. Либо недавно отремонтированным РК «Маршал Устинов» с СФ. И коль скоро корабли подобного класса не подтягиваются сейчас к сирийскому берегу, значит, с точки зрения военно-политического руководства РФ, в этом нет реальной оперативной необходимости. Росгвардия на охране школ: как вам идея?



Всё в этой жизни, а тем более в военной стратегии, зависит от конкретных задач и привлекаемых для их решения сил и средств. И, конечно же, никто не будет посылать ЧФ на верную смерть, отдавая его одиночные фрегаты и корветы на съедение всему американскому флоту.



Уже не говорю о том, что в этой алармистской статье, почти целиком состоящей, помимо всепропальских интонаций, из благих пожеланий на тему «нужно строить как можно больше кораблей хороших и разных», нет даже попытки вспомнить о вещах действительно фундаментальных. Которые делают непростительной глупостью любую попытку арифметического сравнения российского и американского флота.



Как можно начисто игнорировать то обстоятельство, что Российская Федерация, в отличие от океанской державы США, жизненно зависимой от морских коммуникаций и потому исторически делающей ставку на огромный военно-морской флот, является крупнейшей сухопутной, Евразийской державой? И, соответственно своему статусу, заинтересована, прежде всего, в надежном обеспечении своей безопасности на суше, то есть в мощной сухопутной армии. Тем более, что береговая линия России, практически на всем её протяжении, устроена Провидением таким образом, что крайне затрудняет использование потенциальным противником крупных авианосных и десантных соединений в непосредственной близости от российского побережья без риска неприемлемых для него потерь.



Именно поэтому нельзя в стиле «Вынь да положь!» расписывать в подобных статьях чего еще, «для полного счастья» не хватает тому же Черноморскому флоту:



«Необходимо обновление кораблей крейсерского уровня – порядка 10 таких кораблей, …Необходимы как новые крейсеры, так и большие противолодочные корабли, десантные корабли первого ранга, новые тральщики (учитывая вопрос минной опасности)… Требуется обновление противолодочной авиации и других видов самолетов и вертолетов – не меньше 100 боевых единиц. Еще один важный вопрос – инфраструктура. ЧФ нужны новые причалы, новые базы хранения вооружений и техники, новое оборудование для морской пехоты». Украина: цирк приехал, представление началось!



Конечно же, никто из патриотов России, и я в том числе, не против того, чтобы Черноморский флот России уже завтра, а еще лучше вчера, получил всё вышеозначенное и мог одной левой справиться хоть со всем флотом НАТО. И вообще, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. И строить одновременно и в максимальных количествах и танки с пушками, и крейсеры с авианосцами. Но тогда стране точно никаких денег не хватит. Поэтому и придумали умные люди приоритеты военного строительства. Которые, в отличие от дилетантских хотелок, точно соразмеряют возможности государства с его первоочередными оборонными нуждами. И если пытаться рассуждать о нехватке кораблей не с этих позиций, а просто по принципу «кому что нравится», то это, извините, даже не детский лепет, а кое-что похуже. В той части современной журналистики, которая таковой, естественно, не является, ибо она есть обычный бизнес-продукт, заголовок играет примерно такую же роль, как упаковка на любом другом товаре. Чем она более яркая и броская, тем более чепуховым и никудышным может быть содержание. Разумеется, это банальный обман читателя. Но поскольку до 90% граждан в информационных изданиях читают только заголовки, это уже не просто обман, но технология. И весьма эффективная.Написал один такой технолог вполне себе продаваемый заголовок: «Черноморский флот России бессилен противодействовать ВМС США» — и может смело бежать в кассу занимать очередь за повышенным гонораром. Потому что не приходится сомневаться: столь благоухающую сенсацию наверняка заметят. Читать саму статью, скорее всего, не будут, ибо «много букаф». Но зубодробительный заголовок в подсознании наверняка засядет. А значит, редакционное задание выполнено: Россия опять в лузерах, а Америка, само собой, чемпион!Я один из тех немногих, кто подобные «тексты слов» все-таки иногда читает. Во-первых, сказывается старая редакторская закваска, а во-вторых, всегда интересно понимать, зачем это пишут и откуда ноги растут. В данном, далеко не первом подобном случае я уже примерно знал, на что можно рассчитывать. И, как оказалось, не ошибся.Статейка оказалась вполне бросового уровня, составленная из надерганных по случаю цитат разного рода «авторитетов», общим знаменателем которых было то, что они где-то и когда-то служили.Но почему автор данной, с позволения сказать, статьи, или сами эксперты решили, что это является достаточным основанием для безбрежного паникерства в стиле «Шеф! Все пропало!», лично мне непонятно. Даже мало-мальски грамотному школьнику известно, что правильный ответ бывает только при правильной постановке вопроса. Здесь же изначально проблема обозначена так, что корректного ответа ждать не приходится.Предположим, что Черноморский флот в его нынешнем штатном составе действительно не способен противостоять ВМС США. И что из этого следует, господа «военные эксперты»? Да ровным счетом ничего! Потому что любой военный человек знает — всё зависит от общих условий и конкретных обстоятельств применения любого оружия и военной силы вообще. Что это за задача такая со сплошными неизвестными? С какой именно частью ВМС США сопоставляется Черноморский флот? Где он будет в это время находиться? Какие силы обеспечения его боевой деятельности будут привлечены? В голове вертятся десятки подобных вопросов, без получения компетентных ответов на которые не может быть и речи о сколько-нибудь обоснованном вердикте по поводу недееспособности ЧФ РФ. Увы, но ничего похожего на такие ответы в статье нет даже близко.Зато есть измышления о том, что американский 6-й флот это такая гроза и мощь, что российскому ЧФ там просто нечего делать:На самом деле в состав 6-го флота США на постоянной основе входит всего один корабль, который только условно можно назвать боевой единицей. Это штабная посудина командующего 6-м флотом «Маунт Уитни», у которого нет ни крупнокалиберных пушек, ни ракет. Все остальное — это прикомандированные силы, которые прибывают в Средиземное море и убывают оттуда в зависимости от военно-политической обстановки. Например, сейчас там нет ни одного американского авианосца. И, соответственно, нет и входящих в его эскорт многочисленных крейсеров, эсминцев, АПЛ и тому подобного. А группировка амфибийных сил США буквально только что проследовала через эту акваторию транзитом в Персидский залив.Ну и с кем в данный момент прикажете мериться силами Черноморскому флоту? Нельзя же так, господа хорошие! Зачем подгонять уже готовый и явно нацеленный на деморализацию массовой аудитории ответ-заголовок под уравнение со всеми неизвестными? Кто вам вообще сказал, что Черноморский флот собирается воевать с американским? Да еще и в гордом одиночестве? С чего вы это взяли? А если даже и будет, он что один как перст и в таком одиноком виде будет противостоять американскому флоту?Между прочим, коль скоро в статье речь идет о наших флотских «недомоганиях» в связи с Сирией, то скажу следующее. Как-то так получается, что, несмотря на «немощь» российского Черноморского флота, именно он сегодня контролирует берега Сирии, а не якобы всемогущая Америка, которая наверняка очень бы этого хотела. И контролирует не сам по себе, а составе всей группировки находящихся там российских войск. Которые, в свою очередь, опираются на всю мощь российских вооруженных сил. Вот такая многоуровневая огнестрельная матрешка получается!И вообще, у России, слава Богу, найдется много чего такого, что отрезвит любого агрессора, включая США. Еще буквально вчера у неё вроде бы не было никаких гиперзвуковых «Кинжалов». А сегодня они есть! И кто вам сказал, уважаемые, такую неправду, что они еще не боеготовы и в количестве малом? Нет у вас такой информации и быть не может! Потому что это сведения не вашего уровня доступа.Но даже один боеготовый МиГ-31 с «Кинжалом» — это уже гарантированно минус один американский авианосец. Просто потому, что против такого оружия ни у кого защиты нет. А кроме того, в случае войны с Америкой никто на тактических ядерных боеголовках экономить не станет.И таких ускоренных средств отправки американского флота на дно морское в распоряжении Черноморского флота, в случае надобности, могут оказаться десятки! А ведь есть еще и целый флот тяжелых дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с новейшей модификацией противокорабельной ракеты Х-32, реальный радиус действия которой тоже неведом широой публике, но явно зашкаливает за тысячу километров. А еще многоцелевые подводные лодки с ракетами «Оникс» и «Гранит», специально созданными для борьбы с крупными морскими целями. И совершено неважно, что они не числятся в составе самого ЧФ! Указанные подводные крейсеры уже и сегодня действуют в его интересах.И как тогда считать соотношение сил Черноморского флота и его американских «партнеров»? Да понятно, что никак! Потому что не бывает вообще войны и вообще соотношения сил. Иначе можно докатиться и до сравнения Черноморского флота с межзвездным флотом «Галактической империи». Тоже ведь есть некоторая вероятность того, что он где-то там – «в одной далекой Галактике» плавает среди звезд и вынашивает недобрые намерения.В статье целый абзац посвящен проблемам крейсера «Москва», который действительно нуждается в ремонте. И поэтому, дескать, ЧФ надолго останется без такого мощного корабля. Но почему-то никого из экспертов, не «осенило», что в случае реальной нужды Россия легко может заменить этот корабль однотипной боевой единицей из состава другого флота – ракетным крейсером «Варяг» с ТОФ, который, кстати, уже неоднократно нес боевую службу у берегов Сирии. Либо недавно отремонтированным РК «Маршал Устинов» с СФ. И коль скоро корабли подобного класса не подтягиваются сейчас к сирийскому берегу, значит, с точки зрения военно-политического руководства РФ, в этом нет реальной оперативной необходимости.Всё в этой жизни, а тем более в военной стратегии, зависит от конкретных задач и привлекаемых для их решения сил и средств. И, конечно же, никто не будет посылать ЧФ на верную смерть, отдавая его одиночные фрегаты и корветы на съедение всему американскому флоту.Уже не говорю о том, что в этой алармистской статье, почти целиком состоящей, помимо всепропальских интонаций, из благих пожеланий на тему «нужно строить как можно больше кораблей хороших и разных», нет даже попытки вспомнить о вещах действительно фундаментальных. Которые делают непростительной глупостью любую попытку арифметического сравнения российского и американского флота.Как можно начисто игнорировать то обстоятельство, что Российская Федерация, в отличие от океанской державы США, жизненно зависимой от морских коммуникаций и потому исторически делающей ставку на огромный военно-морской флот, является крупнейшей сухопутной, Евразийской державой? И, соответственно своему статусу, заинтересована, прежде всего, в надежном обеспечении своей безопасности на суше, то есть в мощной сухопутной армии. Тем более, что береговая линия России, практически на всем её протяжении, устроена Провидением таким образом, что крайне затрудняет использование потенциальным противником крупных авианосных и десантных соединений в непосредственной близости от российского побережья без риска неприемлемых для него потерь.Именно поэтому нельзя в стиле «Вынь да положь!» расписывать в подобных статьях чего еще, «для полного счастья» не хватает тому же Черноморскому флоту:Конечно же, никто из патриотов России, и я в том числе, не против того, чтобы Черноморский флот России уже завтра, а еще лучше вчера, получил всё вышеозначенное и мог одной левой справиться хоть со всем флотом НАТО. И вообще, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. И строить одновременно и в максимальных количествах и танки с пушками, и крейсеры с авианосцами. Но тогда стране точно никаких денег не хватит. Поэтому и придумали умные люди приоритеты военного строительства. Которые, в отличие от дилетантских хотелок, точно соразмеряют возможности государства с его первоочередными оборонными нуждами. И если пытаться рассуждать о нехватке кораблей не с этих позиций, а просто по принципу «кому что нравится», то это, извините, даже не детский лепет, а кое-что похуже. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 383 Источник Похожие новости Так что там с подоходным налогом? Свистать всех послов Украина: цирк приехал, представление началось!

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