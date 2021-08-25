Экс-президент Украины Виктор Ющенко рассекретил роковой пятиминутный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель о плане действий по членству в НАТО. Политик заявил, что та позиция Меркель его "шокировала". "Когда я её [резолюцию] читал, мне казалось, что это fata Мorgana какая-то", - признался Ющенко.

Большое разочарование оставило у экс-президента Украины Виктора Ющенко решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году. Касалось оно плана действий по членству в НАТО, который Украина в итоге не получила.

У меня много разочарований было в тот день, - признался Ющенко в беседе с каналом "Украина 24". - Ибо ту резолюцию, которую альянс раздал... Когда я её читал, мне казалось, что это fata Мorgana какая-то, такого не может быть.

Но больше всего, по признанию украинского политика, его "шокировала" позиция канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции, которым на тот момент являлся Николя Саркози. Рассекретил Ющенко и роковой пятиминутный разговор с немецким лидером.

Во время той памятной, пусть и весьма короткой, беседы Меркель чётко обозначила, почему пока против интеграции Незалежной в НАТО. И дело было не в Донбассе. На тот момент, напомним, на Украине ещё не была развязана кровопролитная война. Она начнётся с подачи киевских властей лишь через шесть лет после этого саммита.

Канцлер Германии заставила украинские власти в тот момент вспомнить о главном условии для вступления в НАТО. Меркель учла мнение народа Украины, который в абсолютном большинстве своём в Североатлантический альянс вступать не желал.

Она говорит: "Господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, - это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО",

- процитировал Ющенко ответ канцлера Германии, добавив также, что лично для него это были, мол, слабые аргументы и он до сих пор их не приемлет.