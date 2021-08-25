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Fata Мorgana Украины: Меркель заставила Киев вспомнить о главном условии для вступления в НАТО

25 августа 2021, 10:35  •  51 • Политика
Экс-президент Украины Виктор Ющенко рассекретил роковой пятиминутный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель о плане действий по членству в НАТО. Политик заявил, что та позиция Меркель его "шокировала". "Когда я её [резолюцию] читал, мне казалось, что это fata Мorgana какая-то", - признался Ющенко.
Большое разочарование оставило у экс-президента Украины Виктора Ющенко решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году. Касалось оно плана действий по членству в НАТО, который Украина в итоге не получила.
У меня много разочарований было в тот день, - признался Ющенко в беседе с каналом "Украина 24". - Ибо ту резолюцию, которую альянс раздал... Когда я её читал, мне казалось, что это fata Мorgana какая-то, такого не может быть.
Но больше всего, по признанию украинского политика, его "шокировала" позиция канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции, которым на тот момент являлся Николя Саркози. Рассекретил Ющенко и роковой пятиминутный разговор с немецким лидером.
Во время той памятной, пусть и весьма короткой, беседы Меркель чётко обозначила, почему пока против интеграции Незалежной в НАТО. И дело было не в Донбассе. На тот момент, напомним, на Украине ещё не была развязана кровопролитная война. Она начнётся с подачи киевских властей лишь через шесть лет после этого саммита.
Канцлер Германии заставила украинские власти в тот момент вспомнить о главном условии для вступления в НАТО. Меркель учла мнение народа Украины, который в абсолютном большинстве своём в Североатлантический альянс вступать не желал.
Она говорит: "Господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, - это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО",
- процитировал Ющенко ответ канцлера Германии, добавив также, что лично для него это были, мол, слабые аргументы и он до сих пор их не приемлет.

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