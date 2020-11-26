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Фашизм для борьбы с Россией: Неонацисты на службе у Запада

26 ноября 2020, 03:20  •  62 • В мире
Запад старательно избегает осуждения нацизма и попыток его реабилитации потому, что сам потакает этому. В ряде режимов на европейском пространстве, особенно после цветных революций, спонсируемых Западом, совершаются преступления против человечности, а к власти приходят откровенные неонацисты. Главным продюсером этих процессов выступают США, а основной точкой, где сегодня совершаются военные преступления, является Украина.
Неслучайно именно США и Украина открыто выступили против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма, которая была принята на недавнем заседании Генассамблеи ООН. Интересно, что не поддержали её только два упомянутых государства, "за" выступили 133 страны и ещё 52 воздержались.
По мнению политических экспертов, сегодня Запад использует неонацистов в своих целях для того, чтобы расшатать ситуацию по периметру российских границ и дестабилизировать соседние с ней государства. Совершаются военные преступления не только на Украине, но и на Ближнем Востоке, в частности в охваченной войной Сирии, где Запад поддерживает террористические группировки, которые пытаются захватить власть в стране.
"Дело в том, что США и Евросоюз используют неофашистов в своих интересах. Это прекрасно видно по Украине, где неофашисты вошли в первое правительство, первую хунту по итогам государственного переворота. В частности, неофашист Турчинов был секретарём Совета безопасности и обороны Украины, Парубий был спикером Верховной рады и входил в высшую элиту. Кроме того, неофашистские организации в большом количестве, несколько десятков тысяч человек, среди них наиболее известные – Национальный корпус, "Правый сектор" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), С14, "Тризуб имени Степана Бандеры" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), они полностью интегрированы в режим и активно используются для неформального террора против всех несогласных. Кроме того, неофашистские формирования активно используются в странах Прибалтики для закрепления общей политики насильственной дерусификации. Неонацизм используется для того, чтобы создать русофобские режимы по периметру России и тем самым изолировать Россию и закрепить её слабое состояние, которое было у неё в 90-е годы. Соответственно, им хотелось бы, чтобы об осуждении СС и СД забыли, чтобы развивать крайнюю форму русофобской идеологии", – заявил политолог Сергей Марков.
Эксперт также считает, что попытки забыть итоги Второй мировой войны нужны западным лидерам ещё для того, чтобы самим не стать заключёнными. Например, американские чиновники, отмечает Марков, прямо поддерживают ряд преступных режимов в мире и участвуют в военных преступлениях:
Дело в том, что западные политики участвуют в принятии решений о военных преступлениях. В частности, наиболее яркий пример – это Джо Байден, который в 14-м году курировал работу спецслужб США, которые совершили госпереворот на Украине и управляли кампанией террора. Он также курировал работу Пентагона, в общем и целом руководил войной на Донбассе, в рамках которой были совершены военные преступления. Байден является военным преступником, он совершил эти преступления в рамках осуществления своих должностных полномочий. Главная точка, где совершаются сегодня преступления в Европе, – это Украина, соответственно, те, кто участвуют в поддержке этого режима, являются участниками военных преступлений. Ещё одна точка, где совершаются военные преступления, – это Ближний Восток, особенно Сирия. Там западные страны поддерживают террористические организации, пытаются с их помощью решить свои геополитические проблемы. Поэтому им сегодня и не нравится идея Нюрнбергского трибунала как суда над военными преступниками.
Военный историк и политический эксперт Армен Гаспарян также подчеркивает необходимость постоянно напоминать об итогах Второй мировой войны. Россия, по его мнению, должна более жёстко действовать в отношении тех, кто сегодня предпринимает попытки реабилитировать фашизм и нацизм.
"Я категорически не согласен с тем, что нас никто не слышит – судя по взрыву ненависти и нелюбви в западных СМИ, они как раз это очень сильно услышали, и целый ряд политиков из числа прибалтов, украинцев тоже по этому поводу высказались.
Поэтому это правильно, что об этом говорят. Вопрос в другом – за словами должны следовать действия. Вот с ними у нас пока дела обстоят не очень благополучно, хотя есть хорошие подвижки – прошёл первый суд по геноциду советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Следующие процессы, я так понимаю, не за горами. Это надо выводить уже на международный уровень, чтобы западные деятели понимали, что никто ничего не забыл и отвечать за героизацию военных преступников, которые были зафиксированы Нюрнбергским военным трибуналом, всё равно придётся.
Я считаю, что с теми, кто сегодня реабилитирует нацизм и фашизм, нужно поступать невероятно жёстко – нужно приглашать послов в МИД и вести системную работу. А мы все по привычке считаем, что сейчас условно 77-й год. Всё поменялось, и нам тоже давно пора перестроиться и не тешить себя ненужными иллюзиями", – говорит Гаспарян. Эксперт также подчеркивает, что новый "Нюрнбергский процесс" не за горами, хоть сегодня и не стоит на повестке дня:
Мне кажется, что международное сообщество ещё до этого не дозрело, хотя действительно много чего произошло и об этом нужно говорить. Чем больше об этом будут говорить, в том числе политики, тем больше надежды, что рано или поздно этот поезд сдвинется с места.

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