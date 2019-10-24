Фашисты и их пособники. Белгородская область • 46 • Аналитика









Пока же, прочитав комментарии некоторых наших читателей, мы скажем одно: приходится верить увиденному. Мы понимаем, какие чувства вызывают наши статьи, от удивления до неудивления. Но увы, сейчас мы покажем вам, что все описываемое нами в Россоши — не случайность.



И может быть и хуже.



Скажете, а куда может быть хуже или где?



Где? Белгородская область, Красногвардейский район, село Ливенки.



Большое и красивое село. С церковью и парком Победы возле. В парке все как и должно было бы быть, то есть памятники, обелиски, венки и ухоженные кусты роз. Напротив парка — памятник основателю села, атаману Василию Ливенцу.







В общем, все довольно красиво и приятно.

















































Ночью, видимо, был сильный ветер, потому пришлось немного навести порядок, расставив упавшие венки. Но все так, как должно было быть.



Однако в этом селе есть еще два места, которые, мягко говоря, не вписываются в привычную нам концепцию мира. А напоминают… правильно, Россошь.



В Ливенке улицы Ленина и Чапаева разделяет речка Валуй. Небольшая, но вредная. Да, был мост. Но за долгое время он пришел в полнейшую негодность, однако денег на его ремонт найти не могли. Вот не могли — и все. Бедное такое село, 6 (шесть) миллионов рублей — сумма, неподъемная для бюджета.



В беседе с нами один местный депутат гордо сообщил, что ремонт храма рядом с парком Победы встал в 60 миллионов рублей. Интересно выходит, на храм 60 миллионов нашли, а на мост?..



На мост не нашли. А потому ну ничего не оставалось ливенским властям, как пойти на поклон к фашистам. То есть к героям наших предыдущих повествований, итальянским альпийским стрелкам.



Конечно же, у итальянцев деньги на такое благое дело нашлись. И они утерли нос белгородской, красногвардейской и ливенской властям, капитально отремонтировав мост.



Открытие было не то чтобы помпезное, но было.







































Как видите, нормальный набор: шарики, цветы, хлеб-соль, улыбки в ассортименте… Демонстрация "заслуг" альпийских стрелков в виде вымпелков и медалек, в общем, все то же самое, что было в Россоши.



Отработали ливенские мост на совесть.



Теперь, наверное, стоит сказать, с чего мы так ополчились против моста.



Самое интересное, что против моста мы ничего не имеем. Мост, особенно нужный, — дело хорошее. Даже если он и построен итальянцами, даже если они из ассоциации альпийских стрелков, даже если они и потомки оккупантов.



Но смотрите сами, какую цену назначили итальянцы за ремонт моста.































Узнаваемые фигуры итальянских альпийских стрелков. Идут по мосту. Учитывая, что сделано "украшение" из весьма толстой стали, не пожадничано денег, стоять будут ох как долго.



Стоит сразу сказать, что далеко не все разделяют восторг по поводу "украшения". И перед Днем Победы местные патриоты от души угостили итальянские профили краской. Аж пришлось закрашивать силами администрации.



Да, не самое лучшее выражение своего отношения. Но тут уж какое есть, что воспитали в Ливенке, то и извольте пожинать. Никаких претензий. В Россоши так вот тоже поступали:







Так что неудивительно, что в Ливенках по фигурам оккупантов тоже краской прошлись.



Мы за время, проведенное в этом селе, успели поговорить и с представителями власти, и с жителями. От камеры все отворачивались, но кое-что мы смогли записать, дабы потом не было упреков в том, что мы что-то придумали. Хороший микрофон, пусть даже и убранный подальше — большое подспорье.



То, что мы слушали от местных жителей, вообще достойно отдельного размышления. Прискорбного, если честно. Здесь же мы просто показываем то, чем отметились итальянцы в России.



Мост… Ладно, мост пока оставим. И отъедем от него совсем недалеко, буквально на километр от Ливенки. В обычное поле. Правда, если знать, где поворот… То можно попасть в лесополосу. А там… А там между леском и полем, на подстриженной площадке, можно увидеть вот это:















Вот, собственно…



Можно сказать, докатились жители Белгородчины. Земли, щедро политой кровью наших дедов и прадедов, которых убивали в том числе и итальянцы. Которые теперь возводят себе памятнички. Да, вдали от мест людных, но возводят.



И это при том, что своих погибших они вывозили и хоронили в Италии. Так положено по их законодательству. И как тогда можно обозвать этот знак?



Спасибо властям Ливенки за урок. Урок оплевывания дедов, прадедов, путем установки памятных знаков оккупантам, пришедшим на эту землю жечь и убивать.



О том, насколько позорны действия властей всех уровней, мы поговорим в следующий раз. Но говорить придется, мы часто вспоминаем в своих репортажах притчу о пьяном звонаре, который падал с колокольни и оставался жив. Цепочка "случайность — совпадение — закономерность". Так что — в нашем случае закономерность.



Не самая красивая закономерность. Так что — продолжение следует, к нашему величайшему сожалению.



Увы, как бы прискорбно это ни звучало, но мы продолжаем. Да, катаясь с нашими расследованиями и преследованиями, мы сделали определенные выводы, с которыми вас обязательно познакомим в следующем материале.Пока же, прочитав комментарии некоторых наших читателей, мы скажем одно: приходится верить увиденному. Мы понимаем, какие чувства вызывают наши статьи, от удивления до неудивления. Но увы, сейчас мы покажем вам, что все описываемое нами в Россоши — не случайность.И может быть и хуже.Скажете, а куда может быть хуже или где?Где? Белгородская область, Красногвардейский район, село Ливенки.Большое и красивое село. С церковью и парком Победы возле. В парке все как и должно было бы быть, то есть памятники, обелиски, венки и ухоженные кусты роз. Напротив парка — памятник основателю села, атаману Василию Ливенцу.В общем, все довольно красиво и приятно.Ночью, видимо, был сильный ветер, потому пришлось немного навести порядок, расставив упавшие венки. Но все так, как должно было быть.Однако в этом селе есть еще два места, которые, мягко говоря, не вписываются в привычную нам концепцию мира. А напоминают… правильно, Россошь.В Ливенке улицы Ленина и Чапаева разделяет речка Валуй. Небольшая, но вредная. Да, был мост. Но за долгое время он пришел в полнейшую негодность, однако денег на его ремонт найти не могли. Вот не могли — и все. Бедное такое село, 6 (шесть) миллионов рублей — сумма, неподъемная для бюджета.В беседе с нами один местный депутат гордо сообщил, что ремонт храма рядом с парком Победы встал в 60 миллионов рублей. Интересно выходит, на храм 60 миллионов нашли, а на мост?..На мост не нашли. А потому ну ничего не оставалось ливенским властям, как пойти на поклон к фашистам. То есть к героям наших предыдущих повествований, итальянским альпийским стрелкам.Конечно же, у итальянцев деньги на такое благое дело нашлись. И они утерли нос белгородской, красногвардейской и ливенской властям, капитально отремонтировав мост.Открытие было не то чтобы помпезное, но было.Как видите, нормальный набор: шарики, цветы, хлеб-соль, улыбки в ассортименте… Демонстрация "заслуг" альпийских стрелков в виде вымпелков и медалек, в общем, все то же самое, что было в Россоши.Отработали ливенские мост на совесть.Теперь, наверное, стоит сказать, с чего мы так ополчились против моста.Самое интересное, что против моста мы ничего не имеем. Мост, особенно нужный, — дело хорошее. Даже если он и построен итальянцами, даже если они из ассоциации альпийских стрелков, даже если они и потомки оккупантов.Но смотрите сами, какую цену назначили итальянцы за ремонт моста.Узнаваемые фигуры итальянских альпийских стрелков. Идут по мосту. Учитывая, что сделано "украшение" из весьма толстой стали, не пожадничано денег, стоять будут ох как долго.Стоит сразу сказать, что далеко не все разделяют восторг по поводу "украшения". И перед Днем Победы местные патриоты от души угостили итальянские профили краской. Аж пришлось закрашивать силами администрации.Да, не самое лучшее выражение своего отношения. Но тут уж какое есть, что воспитали в Ливенке, то и извольте пожинать. Никаких претензий. В Россоши так вот тоже поступали:Так что неудивительно, что в Ливенках по фигурам оккупантов тоже краской прошлись.Мы за время, проведенное в этом селе, успели поговорить и с представителями власти, и с жителями. От камеры все отворачивались, но кое-что мы смогли записать, дабы потом не было упреков в том, что мы что-то придумали. Хороший микрофон, пусть даже и убранный подальше — большое подспорье.То, что мы слушали от местных жителей, вообще достойно отдельного размышления. Прискорбного, если честно. Здесь же мы просто показываем то, чем отметились итальянцы в России.Мост… Ладно, мост пока оставим. И отъедем от него совсем недалеко, буквально на километр от Ливенки. В обычное поле. Правда, если знать, где поворот… То можно попасть в лесополосу. А там… А там между леском и полем, на подстриженной площадке, можно увидеть вот это:Вот, собственно…Можно сказать, докатились жители Белгородчины. Земли, щедро политой кровью наших дедов и прадедов, которых убивали в том числе и итальянцы. Которые теперь возводят себе памятнички. Да, вдали от мест людных, но возводят.И это при том, что своих погибших они вывозили и хоронили в Италии. Так положено по их законодательству. И как тогда можно обозвать этот знак?Спасибо властям Ливенки за урок. Урок оплевывания дедов, прадедов, путем установки памятных знаков оккупантам, пришедшим на эту землю жечь и убивать.О том, насколько позорны действия властей всех уровней, мы поговорим в следующий раз. Но говорить придется, мы часто вспоминаем в своих репортажах притчу о пьяном звонаре, который падал с колокольни и оставался жив. Цепочка "случайность — совпадение — закономерность". Так что — в нашем случае закономерность.Не самая красивая закономерность. Так что — продолжение следует, к нашему величайшему сожалению. Роман Скоморохов, Роман Кривов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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