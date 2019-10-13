Фашистский Сан-Марино. Вклад карлика в европейский тренд середины века • 125 • Аналитика





Сан-Марино





Особенно эта всеобъемлющая тенденция, с которой покончил советский солдат, ярко заметна на примере государств, не игравших большой роли в мировой политике и вполне способных сохранить нейтралитет в кровавой мировой бойне именно благодаря своей незначительности. Но они этого не сделали. Одной из таких стран была республика Сан-Марино, но республикой её назвать в тот период можно было с большой натяжкой и с закрытыми глазами.



Сан-Марино – восхождение фашистской диктатуры

Сан-Марино считается самой старой республикой Европы с территорией всего в 61 квадратный километр. Со всех сторон страна окружена Италией и даже не имеет, да и не имела, собственной валюты, правда, некоторые периоды своего существования республика чеканила сан-маринские лиры, но реальную ценность они представляли только для нумизматов. В общем, республика представляет собой некое туристическое кафе, уютное и семейное, далёкое от социальных потрясений и не представляющее крупного стратегического интереса.



В 20-х годах прошлого века в этом «пансионате» на севере Италии возникает Сан-Маринская фашистская партия. Основателем этой партии был отнюдь не какой-то маргинал, а всеми уважаемый участник Первой мировой войны, офицер с незаконченным высшим образованием Болонского университета из знатного рода Джулиано Гоцци. Гоцци был коренным жителем Сан-Марино, который бросил престижный университет, чтобы добровольцем пойти в сан-маринский отряд «итальянских братьев». После получения лейтенантского звания Джулиано участвовал в подавлении антивоенных митингов в Турине и Капорето в Италии. С фронта Гоцци вернулся орденоносцем. Его наградили даже серебряной медалью Сан-Марино, но аппетиты его росли.





Джулиано Гоцци (чем-то схож с дуче)



Уже в апреле 1917 года юрист-недоучка назначается Генеральным советом республики министром иностранных дел. А спустя каких-то шесть лет он был избран одним из двух капитанов-регентов Сан-Марино. Правда, «голосование» к тому времени было безальтернативным. По старой традиции капитаны-регенты должны представлять две конкурирующие политические силы, но Гоцци быстро сумел скрутить этот обычай в дугу, и вскоре уже оба капитана-регента были фашистами. Несмотря на то, что регенты главенствуют всего лишь полгода, и Джулиано приходилось периодически уходить с этого поста, вся власть в Сан-Марино принадлежала ему. К тому же он не отказался от должности главы МИДа, а вскоре занял и должность министра внутренних дел.



Фашистская марионетка

Сан-Маринская фашистская партия (СФП) полностью копировала фашистскую партию Италии, а Муссолини был кумиром Гоцци. Поэтому уже в 1926 году Сан-Марино по факту как республика перестала существовать. Гоцци и его молодчики запретили деятельность всех других политических партий. Первой под запрет попала, конечно, Социалистическая партия Сан-Марино. Травля оппонентов достигла такого размаха, что социалисты и прочие представители оппозиционных фашистам партий побежали из страны.





Эмблема партии фашистов Сан-Марино



Как и полагается при фашистской диктатуре, начались гонения на альтернативные издания, а главенствующие позиции заняла партийная газета «Санмаринский народ». Гоцци, происходящий из старинного рода, расставил по всем местам выходцев из своего семейства, которые быстро стали представителями местной олигархии, т.к. их предпринимательские интересы были представлены почти во всей Северной Италии. Для упрочнения своих позиций СФП даже провела свой новый избирательный закон, наделивший избирательным правом только домовладельцев Сан-Марино.



Количество дискриминационных законов за двадцатилетнее правление фашистов росло год от года. В 1928-м году фашисты разродились ещё одним законопроектом, по которому жительница Сан-Марино, вышедшая замуж за иностранца, теряла гражданство «республики». При этом на фоне роста процентов голосов, отданных за фашистов на формальных выборах, число самих граждан Сан-Марино снижалось. Они бежали от репрессий.



Джулиано Гоцци, естественно, старался ни в чём не отставать от своего кумира Муссолини и также почитаемого Гитлера, но в карликовом Сан-Марино весомой еврейской общины найти не удалось. Но это ничуть не умерило антисемитский пыл миниатюрного дуче. Поэтому, когда в Италии был раскручен маховик холокоста и преследуемые фашистами евреи пытались найти спасение, то Гоцци отказался предоставить беженцам какой-либо приют, сославшись на постановление «О защите расы». Правда, стоит отметить, что к концу войны Сан-Марино всё же начал принимать еврейских беженцев, но количество их,благодаря людоедской деятельности нацистов стало минимальным, да и кровавый концерт подходил к концу.







Плакат, убеждающий в нейтралитете Сан-Марино. Конец войны



Конечно, по всем традициям фашистской диктатуры вскоре у Гоцци появился конкурент. Тоже фашист – Эцио Бальдуччи. Он организовал своё собственное фашистское партийное крыло в Сан-Марино и начал выпускать газету «Голос Титано». Но дуче даже в этом селе мог быть только один, поэтому в 1933 году, пользуясь итальянскими связями и руками итальянской полиции, Гоцци упёк Бальдуччи за решётку. Правда, позже его отпустили, но большой роли фашист-неудачник уже не играл, хоть и оставил за собой пост командира роты фашистской полиции. Тем временем положение в стране постепенно ухудшалось. До безопасного и тихого «пансионата» начинали докатываться все последствия войны – от карточек на хлеб до «чёрного рынка» с его дикими ценами.



Фашизм ушёл, фашисты остались

25 июля 1943 года итальянский дуче Муссолини был арестован, а 27 июля фашистская партия Италии официально была распущена. Через несколько дней после этого Сан-Марино охватили массовые по их меркам антифашистские митинги, костяком которого стали социалисты. СФП потерпело крах. Впервые за двадцать лет в Сан-Марино было сформировано формально нефашистское правительство. По сути же ничего не поменялось, просто старшие товарищи из Италии сдали позиции, и необходимо было маневрировать. В самом деле, несмотря на то, что фашистская партия была «распущена», оба капитана-регента, столь яро придерживавшиеся принципов дружбы с итальянскими фашистами, остались на месте. Правда, всё же пришлось создать временное правительство до следующих выборов.







12 сентября Бенито Муссолини был освобождён немцами, а вскоре дуче сколотил на севере Италии новое фашистское квазигосударство – Итальянскую социальную республику, более известную как Республика Сало. При этом крупные домовладельцы и состоятельные граждане Сан-Марино прекрасно помнили, кто создал им привилегированные условия, поэтому, почуяв ветер перемен, правительство «республики» снова пригласило фашистов на трон. Русские шпионы проявляют активность. Перед выборами в США



Уже 4 января 1944 года Гоцци во главе двух тысяч своих соратников сформировал новую партию – Фашистский Республиканский Союз Сан-Марино. К 1-му апреля была полностью реконструирована диктаторская система с запретом деятельности любой иной партии, кроме партии фашистов. И, конечно, очередной маховик репрессий быстро подмял под себя всех деятелей социалистического толка. Однако в этот раз фашисты и приближённые к ним действовали хитрее. Они быстро сообразили, что режиму в Италии осталось недолго, поэтому объявили новое правительство «коалиционным», запихнув в него так называемых независимых членов.



Вскоре в миниатюрный Сан-Марино вошли немецкие нацисты, а также на огонёк заезжали итальянские фашисты. Отчасти они использовали формальный нейтральный статус «республики» для передышки, отчасти просто навещали закрома крошечного государства. В то же самое время Эцио Бальдуччи старался выдвинуться на посту неформального парламентёра одновременно между итальянцами и британцами, его прошлое никого не смущало.





Мемориал погибшим при одной-единственной бомбардировке 1944-го года



26 июня 1944 года британская авиация, как позже сообщалось, ошибочно нанесла бомбовый удар по Сан-Марино, убив 63 гражданских лица. Фашисты ухватились за этот факт, чтобы упрочить свои позиции. И это сработало. Вплоть до вторжения союзнических войск в Сан-Марино правили фашисты, а день бомбардировки был объявлен днём национального траура. До сих пор в Сан-Марино легко можно найти мемориал памяти погибших от единственной за всю войну бомбардировки республики.



21 сентября 1944-го года англо-американские войска вошли в Сан-Марино. Фашисты, по старой доброй привычке, быстро самораспустились. И, опять-таки, по старой привычке на прежних постах остались практически те же самые люди, которые теперь стали антифашистами. Какого-либо реального преследования фашистов не последовало, кроме лишения некоторых их представителей государственных наград и официального осуждения.



«Неоднозначный» Сан-Марино

Современный Сан-Марино снова становится небольшим пансионатом для спокойного отдыха. Мощеные улочки, уютные небольшие кафе и кофейни, старинные крепостные стены с камнями, благородство и возраст которых подчёркивает мох, и, конечно, респектабельная зона евро. Армия Сан-Марино, т.е. вся сотня ряженых в перья «бойцов», чаще всего фигурирует в церемониальных мероприятиях и развлекает туристов.





"Армия" Сан-Марино



Но отношение к своему прошлому даже у этого карликового тихого европейского уголка весьма примечательно. Так, Джулиано Гоцци описывают как неоднозначного деятеля, который по-настоящему любил Сан-Марино. За его фашистские воззрения каяться толпы не выстраиваются, что предлагают нам за сделать за период правления Сталина.



Более того, в 2014 году в Сан-Марино родилась инициатива переименовать в честь Гоцци одно из предместий, но власти под давлением социалистов отклонили это предложение. А уже в 2015 году правнучка Джулиано, Паола Барбара Гоцци, презентовала в кругу первых граждан Сан-Марино свою книгу, посвящённую предку — под названием «Человек Родина». На презентации присутствовали представители «военных» кругов и местный хор, поддержавший сборище бодрым пением. Европа отчаянно пытается стереть из своей и общественной памяти собственную историю. Вывеска толерантности мигает таким невыносимо ярким светом, а приравнивание Сталина к Гитлеру столь явственно, что кажется, что Европа всегда была и остаётся просто клумбой одуванчиков, несмотря на все «гуманитарные» бомбёжки, торговлю человеческими органами и эксплуатацию менее благополучных регионов, начиная с Африки и заканчивая Азией. Однако факты вещь упрямая, и как бы европейские власти ни старались всю вину за нацизм возложить на одного полоумного канцлера, в реальности в Европе 30-х и 40-х годов фактически не осталось ни одной страны, которая в той или иной степени не разделила нацистские взгляды и не загнала альтернативные политические силы в подполье.Особенно эта всеобъемлющая тенденция, с которой покончил советский солдат, ярко заметна на примере государств, не игравших большой роли в мировой политике и вполне способных сохранить нейтралитет в кровавой мировой бойне именно благодаря своей незначительности. Но они этого не сделали. Одной из таких стран была республика Сан-Марино, но республикой её назвать в тот период можно было с большой натяжкой и с закрытыми глазами.Сан-Марино считается самой старой республикой Европы с территорией всего в 61 квадратный километр. Со всех сторон страна окружена Италией и даже не имеет, да и не имела, собственной валюты, правда, некоторые периоды своего существования республика чеканила сан-маринские лиры, но реальную ценность они представляли только для нумизматов. В общем, республика представляет собой некое туристическое кафе, уютное и семейное, далёкое от социальных потрясений и не представляющее крупного стратегического интереса.В 20-х годах прошлого века в этом «пансионате» на севере Италии возникает Сан-Маринская фашистская партия. Основателем этой партии был отнюдь не какой-то маргинал, а всеми уважаемый участник Первой мировой войны, офицер с незаконченным высшим образованием Болонского университета из знатного рода Джулиано Гоцци. Гоцци был коренным жителем Сан-Марино, который бросил престижный университет, чтобы добровольцем пойти в сан-маринский отряд «итальянских братьев». После получения лейтенантского звания Джулиано участвовал в подавлении антивоенных митингов в Турине и Капорето в Италии. С фронта Гоцци вернулся орденоносцем. Его наградили даже серебряной медалью Сан-Марино, но аппетиты его росли.Уже в апреле 1917 года юрист-недоучка назначается Генеральным советом республики министром иностранных дел. А спустя каких-то шесть лет он был избран одним из двух капитанов-регентов Сан-Марино. Правда, «голосование» к тому времени было безальтернативным. По старой традиции капитаны-регенты должны представлять две конкурирующие политические силы, но Гоцци быстро сумел скрутить этот обычай в дугу, и вскоре уже оба капитана-регента были фашистами. Несмотря на то, что регенты главенствуют всего лишь полгода, и Джулиано приходилось периодически уходить с этого поста, вся власть в Сан-Марино принадлежала ему. К тому же он не отказался от должности главы МИДа, а вскоре занял и должность министра внутренних дел.Сан-Маринская фашистская партия (СФП) полностью копировала фашистскую партию Италии, а Муссолини был кумиром Гоцци. Поэтому уже в 1926 году Сан-Марино по факту как республика перестала существовать. Гоцци и его молодчики запретили деятельность всех других политических партий. Первой под запрет попала, конечно, Социалистическая партия Сан-Марино. Травля оппонентов достигла такого размаха, что социалисты и прочие представители оппозиционных фашистам партий побежали из страны.Как и полагается при фашистской диктатуре, начались гонения на альтернативные издания, а главенствующие позиции заняла партийная газета «Санмаринский народ». Гоцци, происходящий из старинного рода, расставил по всем местам выходцев из своего семейства, которые быстро стали представителями местной олигархии, т.к. их предпринимательские интересы были представлены почти во всей Северной Италии. Для упрочнения своих позиций СФП даже провела свой новый избирательный закон, наделивший избирательным правом только домовладельцев Сан-Марино.Количество дискриминационных законов за двадцатилетнее правление фашистов росло год от года. В 1928-м году фашисты разродились ещё одним законопроектом, по которому жительница Сан-Марино, вышедшая замуж за иностранца, теряла гражданство «республики». При этом на фоне роста процентов голосов, отданных за фашистов на формальных выборах, число самих граждан Сан-Марино снижалось. Они бежали от репрессий.Джулиано Гоцци, естественно, старался ни в чём не отставать от своего кумира Муссолини и также почитаемого Гитлера, но в карликовом Сан-Марино весомой еврейской общины найти не удалось. Но это ничуть не умерило антисемитский пыл миниатюрного дуче. Поэтому, когда в Италии был раскручен маховик холокоста и преследуемые фашистами евреи пытались найти спасение, то Гоцци отказался предоставить беженцам какой-либо приют, сославшись на постановление «О защите расы». Правда, стоит отметить, что к концу войны Сан-Марино всё же начал принимать еврейских беженцев, но количество их,благодаря людоедской деятельности нацистов стало минимальным, да и кровавый концерт подходил к концу.Конечно, по всем традициям фашистской диктатуры вскоре у Гоцци появился конкурент. Тоже фашист – Эцио Бальдуччи. Он организовал своё собственное фашистское партийное крыло в Сан-Марино и начал выпускать газету «Голос Титано». Но дуче даже в этом селе мог быть только один, поэтому в 1933 году, пользуясь итальянскими связями и руками итальянской полиции, Гоцци упёк Бальдуччи за решётку. Правда, позже его отпустили, но большой роли фашист-неудачник уже не играл, хоть и оставил за собой пост командира роты фашистской полиции. Тем временем положение в стране постепенно ухудшалось. До безопасного и тихого «пансионата» начинали докатываться все последствия войны – от карточек на хлеб до «чёрного рынка» с его дикими ценами.25 июля 1943 года итальянский дуче Муссолини был арестован, а 27 июля фашистская партия Италии официально была распущена. Через несколько дней после этого Сан-Марино охватили массовые по их меркам антифашистские митинги, костяком которого стали социалисты. СФП потерпело крах. Впервые за двадцать лет в Сан-Марино было сформировано формально нефашистское правительство. По сути же ничего не поменялось, просто старшие товарищи из Италии сдали позиции, и необходимо было маневрировать. В самом деле, несмотря на то, что фашистская партия была «распущена», оба капитана-регента, столь яро придерживавшиеся принципов дружбы с итальянскими фашистами, остались на месте. Правда, всё же пришлось создать временное правительство до следующих выборов.12 сентября Бенито Муссолини был освобождён немцами, а вскоре дуче сколотил на севере Италии новое фашистское квазигосударство – Итальянскую социальную республику, более известную как Республика Сало. При этом крупные домовладельцы и состоятельные граждане Сан-Марино прекрасно помнили, кто создал им привилегированные условия, поэтому, почуяв ветер перемен, правительство «республики» снова пригласило фашистов на трон.Уже 4 января 1944 года Гоцци во главе двух тысяч своих соратников сформировал новую партию – Фашистский Республиканский Союз Сан-Марино. К 1-му апреля была полностью реконструирована диктаторская система с запретом деятельности любой иной партии, кроме партии фашистов. И, конечно, очередной маховик репрессий быстро подмял под себя всех деятелей социалистического толка. Однако в этот раз фашисты и приближённые к ним действовали хитрее. Они быстро сообразили, что режиму в Италии осталось недолго, поэтому объявили новое правительство «коалиционным», запихнув в него так называемых независимых членов.Вскоре в миниатюрный Сан-Марино вошли немецкие нацисты, а также на огонёк заезжали итальянские фашисты. Отчасти они использовали формальный нейтральный статус «республики» для передышки, отчасти просто навещали закрома крошечного государства. В то же самое время Эцио Бальдуччи старался выдвинуться на посту неформального парламентёра одновременно между итальянцами и британцами, его прошлое никого не смущало.26 июня 1944 года британская авиация, как позже сообщалось, ошибочно нанесла бомбовый удар по Сан-Марино, убив 63 гражданских лица. Фашисты ухватились за этот факт, чтобы упрочить свои позиции. И это сработало. Вплоть до вторжения союзнических войск в Сан-Марино правили фашисты, а день бомбардировки был объявлен днём национального траура. До сих пор в Сан-Марино легко можно найти мемориал памяти погибших от единственной за всю войну бомбардировки республики.21 сентября 1944-го года англо-американские войска вошли в Сан-Марино. Фашисты, по старой доброй привычке, быстро самораспустились. И, опять-таки, по старой привычке на прежних постах остались практически те же самые люди, которые теперь стали антифашистами. Какого-либо реального преследования фашистов не последовало, кроме лишения некоторых их представителей государственных наград и официального осуждения.Современный Сан-Марино снова становится небольшим пансионатом для спокойного отдыха. Мощеные улочки, уютные небольшие кафе и кофейни, старинные крепостные стены с камнями, благородство и возраст которых подчёркивает мох, и, конечно, респектабельная зона евро. Армия Сан-Марино, т.е. вся сотня ряженых в перья «бойцов», чаще всего фигурирует в церемониальных мероприятиях и развлекает туристов.Но отношение к своему прошлому даже у этого карликового тихого европейского уголка весьма примечательно. Так, Джулиано Гоцци описывают как неоднозначного деятеля, который по-настоящему любил Сан-Марино. За его фашистские воззрения каяться толпы не выстраиваются, что предлагают нам за сделать за период правления Сталина.Более того, в 2014 году в Сан-Марино родилась инициатива переименовать в честь Гоцци одно из предместий, но власти под давлением социалистов отклонили это предложение. А уже в 2015 году правнучка Джулиано, Паола Барбара Гоцци, презентовала в кругу первых граждан Сан-Марино свою книгу, посвящённую предку — под названием «Человек Родина». На презентации присутствовали представители «военных» кругов и местный хор, поддержавший сборище бодрым пением. Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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