ФАС завела дело против Ростуризма из-за распределения грантов

Грантовая поддержка туризма в размере 1,2 млрд рублей должна была стать чередой новых возможностей для отечественной туротрасли, а в итоге превратилась в скандальное разбирательство на тему «как делили миллиард». Которым и заинтересовалась ФАС.

В конце января Федеральная антимонопольная служба завела дело против Ростуризма по признакам нарушения закона «О защите конкуренции», об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении у РБК.

Главная претензия антимонопольного ведомства к Ростуризму заключается в нарушении условий проведения конкурса по распределению грантов, состоявшемуся осенью прошлого года. В действиях Ростуризма антимонопольщики усмотрели возможное ограничение конкуренции.

Антимонопольное ведомство, которое всегда ратует за использование прозрачных механизмов при распределения государственных субсидий, тщательно проверит все методы, которые использовал Ростуризм при распределении бюджетных денег.

Про гранты

В прошлом году российские власти приняли решение поддержать внутренний туризм. В итоге из резервного фонда по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина на эти цели было выделено 1,2 млрд рублей.

Сумму решили раздать в виде грантов, на которые могли претендовать как частные предприниматели, так и организации. Событие для отечественного туризма, прямо скажем, выдающееся.

Разработка новых туристических маршрутов и мобильных путеводителей, создание инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, покупка модульных гостиниц и оборудования для информационных центров - на эти цели можно было получить грант в размере до 3 млн рублей.

Желающих взять деньги от государства оказалось много - на конкурс было предоставлено более четырех тысяч проектов.

Согласно информации Ростуризма, в итоге гранты были выделены 474 участникам. Путем несложных математических вычислений понимаем, что средняя сумма гранта составила порядка 2,5 млн рублей.

Про жалобы

Сразу после публикации итогов рассмотрения проектов у тех участников, которые не получили денег, стали возникать многочисленные вопросы к Ростуризму. И в первую очередь они просили ведомство опубликовать результаты оценки своих проектов. Согласно условиям проведения конкурса, каждый представленный на конкурс проект оценивали эксперты с точки зрения разных критериев. Участники, которым не посчастливилось войти в число победителей, просто хотели знать, что в итоге не понравилось в их проекте, какие вопросы нужно доработать, чтобы в будущем избежать похожих ошибок.

Просьба более чем логичная, но рассказывать такие подробности Ростуризм почему-то отказался, даже несмотря на то, что публикация оценок проектов изначально была прописана в Положении конкурса.

Отказ опубликовать оценки проектов оказался далеко не единственной претензией.

Также в сторону туристического ведомства звучали обвинения в нарушении требований к некоторым участникам. Сообщалось, что некоторые победители, например, имеют в штате менее трех человек, что было недопустимо, согласно условиям участия в конкурсе.

Одной из наиболее серьезных жалоб в адрес Ростуризма стало обвинение в конфликте интересов. Неоднократно заявлялось о том, что в конкурсе на получение грантов якобы участвовали компании, имеющие непосредственное отношение к людям, входящим в состав конкурсной комиссии.

В частности, выяснилось, что в число экспертов, оценивавших проекты, входил директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества Сергей Чечулин. Его фамилия значится в конкурсной документации. Этот факт не помешал Русскому географическому обществу получить сразу несколько грантов.

Причем сама организация «взяла» два практически максимальных гранта на 2,8 и 3 млн рублей, а еще два ее отделения - архангельское и алтайское - получили в общей сложности еще четыре гранта.

Все эти просьбы и претензии «сыпались» на Ростуризм начиная с ноября месяца. Однако авторам обращений не удалось ни добиться четких объяснений, ни получить запрашиваемые данные, ни настоять на отмене результатов и перераспределении денег.

Вполне логично, что у жалоб и претензий в итоге сменился пункт назначения, и они были отправлены в ФАС. Получив сразу несколько обращений по поводу распределения грантов Ростуризмом, антимонопольное ведомство было обязано отреагировать и изучить вопрос.

Про реакцию Ростуризма

Позиция Ростуризма в сложившейся ситуации выглядит весьма предсказуемой - все претензии ведомство Зарины Догузовой называет необоснованными.

В тонкостях проведения процедуры выбора победителей ФАС еще предстоит разобраться. А по основным вопросам Ростуризм уже дал ФАС необходимые комментарии - конкурс проводили впервые, велосипед, мол, не изобретали, схему взяли готовую у других ведомств, и эта схема уже себя зарекомендовала с точки зрения эффективности.

Ни о какой дискриминации участников, по мнению Федерального агентства по туризму, не может идти речи, поскольку в конкурсе приняли участие более четырех предпринимателей.

Возможный конфликт интересов ведомство также отрицает, утверждая, что к оценочной работе в рамках конкурса были привлечены более 100 независимых экспертов. И заявки между ними распределялись на автоматической основе. Каждая заявка получала оценку от двух экспертов, которые по факту не знали, кто еще оценивал эту заявку и какой балл поставил.

Если все было организовано на таком высоком уровне, то непонятно, почему Ростуризм не может опубликовать результаты работы экспертов и тем самым «закрыть» множество жалоб и вопросов.

Русское географическое общество, судя по комментарию, данному РБК, тоже уверено в абсолютной законности и правильности получения грантов. Там заявили, что их представитель хоть и входил в число экспертов, но по факту не оценивал ни одной заявки, имевшей отношение в обществу.

Наконец, по заявлению Ростуризма, на уровне регионов распределению грантов дали очень высокую оценку. Однако, ведомство «готово учесть все рекомендации ФАС, направленные на совершенствование механизма грантовой программы, чтобы продолжить ее уже в этом году».

Что это - обиженные люди, которым не дали денег и которые теперь всеми способами пытаются «очернить» организаторов или все-таки реальные недоработки Ростуризма - случайные или не очень? Остается надеяться, что ФАС расскажет.

Про господдержку

Пожалуй, самым громким обсуждением по вопросу о распределении грантов стало получение трех миллионов рублей компанией «Вайлдберрис», принадлежащей одной из самых богатых женщин России.

На деле получилась весьма парадоксальная ситуация - крупный интернет-магазин, чей оборот годом ранее превысил 220 млрд рублей, получил от государства 3 миллиона на развитие туризма.

Как позже пояснила владелица компании Татьяна Бакальчук, с помощью этого гранта «Вайлдберрис» планирует создать сервис для планирования поездок по регионам России. Точнее речь идет о специальном разделе на сайте, где будет представлена информация о туристических возможностях субъектов РФ, причем предполагается, что каждый регион будет делать это самостоятельно, используя персональный доступ и личный кабинет.

Более того, в компании «Вайлдберрис» уверены, что их сайт, входящий в топ-10 самых посещаемых интернет-ресурсов России, без всяких сомнений позволит усилить развитие внутреннего туризма.

Идея может и неплохая, исходя из масштабности интернет-магазина, но все-таки возникает сразу несколько «но».

Да, номинально условие получения гранта вроде бы соблюдено - никаких ограничений на участие в конкурсе крупных компаний обозначено не было. Понятно, что «Вайлдберрис», следуя современным трендам, пытается разнообразить ассортимент предлагаемых услуг и ранее уже запустил на своем сайте раздел с продажей авиабилетов.

Но должно ли государство оказывать подобную поддержку компаниям с многомиллиардным оборотом и шикарными финансовыми возможностями? Если же исходить из наличия туристической составляющей на сайте «Вайлдберрис» - сервиса по продаже билетов, то чисто теоретически к раздаче могут подтянуться и Ozon, и Tinkoff, и еще несколько подобных проектов.

И главный вопрос - сработают ли миллионы, выданные таким компаниям, в ожидаемом туристическом русле? Насколько таким мастодонтам ретейла интересна весьма проблемная и не слишком доходная по их меркам сфера отечественного туризма?