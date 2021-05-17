ФАС под руководством Максима Шаскольского должна лечить продуктовых монополистов рыночными методами

Сверху дали понять, что причиной роста цен на продукты является жадность предпринимателей. То есть «плохие парни» уже назначены. Но что теперь будет делать бюрократическая машина?

Жадность – это когда дети не делятся конфетами. В ретейле работают совсем другие законы. Столетиями цены определяются на конкурентном рынке. А государство следит за тем, чтобы конкуренцию не нарушали монополисты. И раз государству приходится одёргивать суперпрозрачный рынок ретейла, значит, где-то нарушены балансы спроса и предложения. Получив импульс сверху, зашевелится-таки ФАС и начнёт выполнять свою работу по расшиванию монополистических узелков на самом нижнем ярусе ретейла. До сих пор Максим Шаскольский, назначенный руководить ФАС в ноябре прошлого года, не имел достаточно веса, чтобы ввязываться в полномасштабную войну с крупными торговыми сетями.

Удобная монополия

В первую очередь нужно понимать, что рассуждения о жадности могут быть адресованы, так сказать, широким массам телезрителей. Ни власть, ни бизнес, конечно, в таких категориях всерьёз не рассуждают. И если предположить, что цены в торговой сети могут вдруг вырасти без падения объёмов продаж, значит, при формировании рынка были допущены серь­ёзные просчёты. Например, образовались монополии. И не обязательно, что всю Россию поделили несколько сетей, вступив в олигопольный сговор. Достаточно того, что в одном микрорайоне есть только один магазин продуктов. А это уже локальная монополия. Да, на уровне города у граждан, казалось бы, есть выбор. Но ясно, что никто не будет колесить из одного района в другой, чтобы в одном месте купить молоко, а в другом гречку: транспортные расходы сведут выгоду на нет. А возникает такая проблема уже на уровне градостроительных планов. Местные власти здесь давно не против монстров сетевого ретейла. Мы уже считаем в порядке вещей, когда в границах нового жилого комплекса на десятки тысяч жильцов есть только один супермаркет с сомнительным обслуживанием и завышенными ценами. Возможно, архитекторы-проектировщики не сильно разбираются в экономике розницы. Но где все эти годы была та же ФАС с её правом законодательной инициативы?

Обманчивые рынки

Отдельного разговора заслуживают продуктовые рынки. Часто их приводят как альтернативу супермаркетам. Мол, вот где настоящая конкуренция. И если уж и на рынках цены растут, то се ля ви, остаётся только смириться. Но если присмотреться к собственникам торговых площадей, то подчас открывается занимательная картина. Выясняется, что все точки по торговле фруктами контролирует один ИП, мясом – другой. Ещё вопрос, не являются ли все эти ИП лишь головами одного змея-горыныча, который держит весь рынок. И что здесь удивительного, ведь правила работы на рынке фактически не регулируются никакими законами. В большинстве случаев это частная территория, где собственник устанавливает свои порядки. И если в районе есть конкуренция между двумя-тремя такими рынками, то правила получаются более или менее сносными. А если нет, то покупателя сначала обдерут как липку, а потом ещё и нахамят на сдачу.

Такая ситуация, конечно, характерна больше для небольших городков. В областных центрах всё сложнее и больше напоминает олигополию. В каждом районе есть, казалось бы, конкурирующие магазины, принадлежащие разным торговым сетям. И вроде бы каждый старается привлекать покупателей приятными ценниками. Но стоит одному как бы невзначай задрать цену на какой-то продукт – тут же подтягивается и другой. К тому же в оба магазина продукты могут поставляться через одного регионального дистрибьютора. Так что вывески разные, а товаропроводящая цепочка, по сути, одна. Разбираться во всех этих хитросплетениях на уровне микрорайонов просто некому. До сих пор считалось, что рынок сам всё отрегулирует. Но вместе с тем рыночные механизмы один за другим выводились из строя. Зачастую – в угоду мелким начальникам и аффилированному бизнесу. А ведомство, которое призвано стоять на страже конкуренции, подчас возбуждало дела только для галочки, не вникая в глубинные экономические процессы. Теперь настало время починить рыночную экономику. Иначе придётся возвращаться к продуктовым пайкам и талонам. Неужели хоть кто-то всерьёз этого хочет?