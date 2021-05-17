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ФАС под руководством Максима Шаскольского должна лечить продуктовых монополистов рыночными методами

17 мая 2021, 13:10  •  66 • Аналитика
Сверху дали понять, что причиной роста цен на продукты является жадность предпринимателей. То есть «плохие парни» уже назначены. Но что теперь будет делать бюрократическая машина?
Жадность – это когда дети не делятся конфетами. В ретейле работают совсем другие законы. Столетиями цены определяются на конкурентном рынке. А государство следит за тем, чтобы конкуренцию не нарушали монополисты. И раз государству приходится одёргивать суперпрозрачный рынок ретейла, значит, где-то нарушены балансы спроса и предложения. Получив импульс сверху, зашевелится-таки ФАС и начнёт выполнять свою работу по расшиванию монополистических узелков на самом нижнем ярусе ретейла. До сих пор Максим Шаскольский, назначенный руководить ФАС в ноябре прошлого года, не имел достаточно веса, чтобы ввязываться в полномасштабную войну с крупными торговыми сетями.
Удобная монополия
В первую очередь нужно понимать, что рассуждения о жадности могут быть адресованы, так сказать, широким массам телезрителей. Ни власть, ни бизнес, конечно, в таких категориях всерьёз не рассуждают. И если предположить, что цены в торговой сети могут вдруг вырасти без падения объёмов продаж, значит, при формировании рынка были допущены серь­ёзные просчёты. Например, образовались монополии. И не обязательно, что всю Россию поделили несколько сетей, вступив в олигопольный сговор. Достаточно того, что в одном микрорайоне есть только один магазин продуктов. А это уже локальная монополия. Да, на уровне города у граждан, казалось бы, есть выбор. Но ясно, что никто не будет колесить из одного района в другой, чтобы в одном месте купить молоко, а в другом гречку: транспортные расходы сведут выгоду на нет. А возникает такая проблема уже на уровне градостроительных планов. Местные власти здесь давно не против монстров сетевого ретейла. Мы уже считаем в порядке вещей, когда в границах нового жилого комплекса на десятки тысяч жильцов есть только один супермаркет с сомнительным обслуживанием и завышенными ценами. Возможно, архитекторы-проектировщики не сильно разбираются в экономике розницы. Но где все эти годы была та же ФАС с её правом законодательной инициативы?
Обманчивые рынки
Отдельного разговора заслуживают продуктовые рынки. Часто их приводят как альтернативу супермаркетам. Мол, вот где настоящая конкуренция. И если уж и на рынках цены растут, то се ля ви, остаётся только смириться. Но если присмотреться к собственникам торговых площадей, то подчас открывается занимательная картина. Выясняется, что все точки по торговле фруктами контролирует один ИП, мясом – другой. Ещё вопрос, не являются ли все эти ИП лишь головами одного змея-горыныча, который держит весь рынок. И что здесь удивительного, ведь правила работы на рынке фактически не регулируются никакими законами. В большинстве случаев это частная территория, где собственник устанавливает свои порядки. И если в районе есть конкуренция между двумя-тремя такими рынками, то правила получаются более или менее сносными. А если нет, то покупателя сначала обдерут как липку, а потом ещё и нахамят на сдачу.
Такая ситуация, конечно, характерна больше для небольших городков. В областных центрах всё сложнее и больше напоминает олигополию. В каждом районе есть, казалось бы, конкурирующие магазины, принадлежащие разным торговым сетям. И вроде бы каждый старается привлекать покупателей приятными ценниками. Но стоит одному как бы невзначай задрать цену на какой-то продукт – тут же подтягивается и другой. К тому же в оба магазина продукты могут поставляться через одного регионального дистрибьютора. Так что вывески разные, а товаропроводящая цепочка, по сути, одна. Разбираться во всех этих хитросплетениях на уровне микрорайонов просто некому. До сих пор считалось, что рынок сам всё отрегулирует. Но вместе с тем рыночные механизмы один за другим выводились из строя. Зачастую – в угоду мелким начальникам и аффилированному бизнесу. А ведомство, которое призвано стоять на страже конкуренции, подчас возбуждало дела только для галочки, не вникая в глубинные экономические процессы. Теперь настало время починить рыночную экономику. Иначе придётся возвращаться к продуктовым пайкам и талонам. Неужели хоть кто-то всерьёз этого хочет?

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