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Фарион во время мытья посуды взбесила передача по кухонному радио

10 ноября 2020, 20:40  •  203 • Украина

Скандально известная националистка Ирина Фарион потребовала от украинских СМИ прекратить использование слова «локдаун».

Об этом она заявила в специальном видеообращении.
«Я мыла посуду и включила себе радейко, которое «брехунец». И «брехунец» рассказывал мне про политическую ситуацию в стране. И пока я мыла посуду, я насчитала, что авторы программ на этом радио, которое теперь называют то ли общественным то ли гражданским, как минимум 8 раз употребили одно и то же интересное слово. Это слово звучит так: «локдаун». И это слово было употреблено в таком контексте: «мир понемногу возвращается к жесткому локдауну».

Дальше шли разнообразные выкрутасы с этим локдауном. Так вот, сообщают этим вещателям из общественного и гражданского радио, что украинский язык имеет свое соответствие к этому англицизму, который абсолютно не передает нового понятия в нашей реальности.

Нам англицизмы нужны тогда, когда мы не имеем понятий. Каждый язык мира точно имеет соответствие реалиям, которые сложились в связи с распространением коронавируса. Это называется «карантин», и это называется «все закрыто», «адаптивный карантин».

Всем тем, которые «локдаунят» я бы хотела порекомендовать заглянуть в английский словарь и прочитать, что «лок» значит «закрытый», «даун» означает «вниз». И украинское слово «закрытый» передает это понятие. Поэтому не имеет смысла забрасывать в наш язык это никому не нужное слово», – сказала Ирина Фарион.

Она также заявила, что, употребляя иностранные слова люди «показывают свои комплексы перед собственным языком и культурой», а также незнание собственного языка.

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