Фарион требует от русскоязычных украинцев паковать чемоданы и уезжать в Россию

Украинцы, которые говорят на русском языке, должны собрать чемоданы и покинуть территорию Украины в направлении России.Об этом заявила экс-нардеп Верховной Рады от «Свободы» Ирина Фарион.Она заявила, что терминология «русскоязычное население» является бытовым шаблоном, который применяется к «нытикам» и «маргиналам», чья «историческая родина – Московия».Она считает, что украинские граждане, использующие в общении преимущественно русский язык, являются носителями русской культуры.«Русскоязычное население – это бытовой штамм тех нытиков и маргиналов, которые себя ассоциируют с когда-то могущественной империей зла. Они не просто являются меньшинством, они являются людьми, которые вышли за границы нынешней исторической парадигмы», - заявила националистка.Более того, она призвала русскоговорящих украинцев собрать вещи и уехать в Россию, так как Украина им в этом якобы ничем не может помочь.«Их историческая родина – Московия. Я очень хочу, чтобы им там было комфортно: упаковали чемоданы – и туда поехали. Если вас не устраивает наша историческая парадигма – украинский язык, украинская культура – то мы вам ничем помочь не можем», - добавила она.Фарион возмущена, что русскоязычным украинцам «не хватило 30 лет (независимости Украины) для украинизации, и подчеркнула, что «все, кто общается на русском языке –главный трофей Путина, притягивающим российскую армию в Украину».Напомним, Ирина Фарион регулярно изгоняет из Украины ее русскоязычных граждан, считая, что Украина это место только для украинцев, которые говорят на украинском языке. Признавать то, что русский язык - это язык Украины в том числе, а не только России, а тем более признвать, что русский язык родной для этих территорий, Фарион и иже с ней не желают категорически.