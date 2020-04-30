Фарион сообщила о «блестящем подвиге» дивизии СС «Галичина»: Сохранили Украину для нас

Украина в эру торжества победы «Революции достоинства» окончательно отказалась от своих героев из советского прошлого и с усердием принялась выискивать для них альтернативу.Выбор на мусорнике истории и цивилизации оказался невелик: все больше из бездарей или головорезов. Впрочем, ни первая категория, ни вторая особого смущения у адептов радикальной десоветизации не вызывает. Единственная проблема – у новых «героев» нет состава классического героизма или подвига. Впрочем, светлейшие умы современного украинского национализма не покладают рук в устранении этого прискорбного нюанса.Так, член политсовета ВО «Свобода», экс-депутат Верховной Рады и языковед Ирина Фарион выискала и сообщила соплеменникам «блестящий подвиг» дивизии СС «Галичина». В социальной сети она сообщила, что дивизия «сохранила Украину для нас».«Основной мотив создания дивизии - использовать немецкую чуму в борьбе с большевистско-московской заразой. И все. И нечего гонять дискуссии на эту тему. Использовали. Дивизионщики это сделали блестяще и сохранили Украину для нас. А чернь теперь ее сдала сначала барыге, а затем зеленому дерьму. А недоросли исто(е)рики до сих пор спорят и даже отрицают подвиг дивизионщиков. Потому что одни нули! Ни оружия в руках не держат, ни словом не обращают», - сообщила Фарион.Напомним, де-факто бесславная история дивизии 14-й пехотной (ваффен-гренадерской) дивизии СС «Галичина» началась в 1943 году: 28 апреля в Лемберге (Львове), в здании администрации дистрикта Галиция, прошла торжественная церемония провозглашения акта о ее создании. Немецкое позволение было во многом обосновано все более нарастающим дефицитом человеческого ресурса у Германии. Создатели пояснили туземцам, что бороться следует не за Украину, а за фюрера, и шутки с перетасовкой приоритетов плохи. Украинские туземцы, служившие в дивизии, в основном использовались для борьбы с партизанами на Западной Украине, во Франции, Польше, территориях Югославии, для подавления словацкого восстания. 28 февраля 1944 года 4-й полицейский полк дивизии СС «Галичина» вместе украинской вспомогательной полицией уничтожил население польского села Гута Пеняцкая, расположенного на территории современного Бродовского района Львовской области. Жертвами стали около 1000 мирных жителей. 15 июля 1944 года немецкое командование использовало «Галичину» для нанесения контрудара по наступающим советским частям. К вечеру того же дня контрнаступление захлебнулось, а к 18 июля «Галичина» вместе с другими немецкими частями попала в окружение. Спустя четыре дня все было кончено: общие потери личного состава превысили 80%. Дивизия была разгромлена, и на этом, по сути, ее «блестящий подвиг» по сохранению Украины для Фарион и иже был закончен. К сожалению, Украину для них сохранили и приумножили совсем другие люди и формирования. Стоило ли, учитывая благодарность – вопрос давно в разряде дискуссионно-философских.