Фарион снижает рейтинги «Свободы»: ее предлагают исключить из партии

В руководстве партии «Свобода» возможен раскол из-за одиозной Ирины Фарион. Политсила намерена принимать участие в местных выборах, однако рейтинги националистов падают даже на Западной Украине.«Свобода» даже не попадает в соцопросы: ее показатели поддержки ниже уровня социологической погрешности. Рядовые партийцы и руководство видят «корень зла» в скандальных заявлениях экс-нардепа Фарион, которая оскорбляет большой сегмент электората.Например, в эфире «Четвертого канала» (принадлежит львовскому журналисту, бывшему депутату Дмитрию Добродомову) скандальный политик заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, поэтому им следует ее покинуть.«Их историческая родина – Московия. Я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки и туда уехали», – сказала она.Каждого русского украинца Фарион назвала «главным трофеем Путина», а русский язык, по мнению националистки, «расстреливает» Украину.Негативно высказалась представительница «Свободы» и о русскоязычных бойцах ВСУ. Бывший народный депутат заявила, что украинские военные, которые воюют на Донбассе, но разговаривают на русском языке – это москали. Об этом она сказала в программе «Юркевич. Акценты».«Могу я их запросто назвать москалями. Тарас Шевченко людей, которые служили в московской армии называл москалями. Тарас Шевченко называл, а мне нельзя?», - заявила экс-депутат.Кроме того, она назвала всех русскоязычных граждан Украины «мудаками». И сообщила, что разговаривать на русском - это означает общаться на языке врага. По словам Фарион, родной язык - это граница.Националистка также назвала ленивыми тех жителей Украины, которые так и не смогли выучить свой родной язык. Фарион считает, что чем агрессивнее общество будет «наезжать» на русскоязычное население, тем быстрее они или выедут из страны.Именно такие фашистские высказывания и воззрения серьезно ударили по рейтингам партии Тягнибока.В результате, возникла инициатива исключить её из «Свободы», но за Ирину Дмитриевну вступился кандидат в мэры Львова Руслан Кошулинский. Бывший вице-спикер ВР и экс-кандидат в президенты Украины, по сведениям ТГ-канала «Секретов нет», состоит с Фарион не только в деловых и партийных отношениях, но и в амурных, поэтому так горячо заступается за коллегу. Что перевесит – любовь или партийные рейтинги - скоро узнаем.